Сонячне затемнення 25 жовтня: що потрібно обов’язково зробити до цього дня, щоб здобути щастя

Це час глобальної зачистки простору, тіла, свідомості

Цього вівторка, 25 жовтня, жителі Землі зможуть побачити найяскравіше сонячне затемнення у 2022 році. Це космічне явище дасть початок коридору затемнень, який, у свою чергу, значно вплине на долю України.

Свою максимальну фазу сонячне затемнення 25 жовтня набуде о 10:36:48 за київським часом. Астрологи зазначають, що сонячне затемнення є вкрай несприятливою подією, а її наслідки може відчути на собі кожен житель планети.

Езотерик Анфіса (anfisa.ampi) розповіла, що потрібно обов’язково зробити до 25 жовтня, щоб зайти до коридору затемнень без зайвого вантажу. "Час глобальної зачистки простору, тіла, свідомості", — наголошує астролог.

Навести лад, зробити генеральне прибирання. Позбавтеся старих/зламаних/непотрібних речей. Можете їх викидати/роздавати/продавати.

Почистити кімнати із сіллю: з вечора засипаєте велику морську сіль по кутах, а зранку вичищаєте підлогу. Запалюйте свічки, пахощі, використовуйте аромаолії.

Видалити з телефону непотрібні файли, фото. Наведіть порядок у комп’ютері та документах.

Сходити в лазню або прийняти ванну вдома. Працюйте з тілом, будь-які тілесні практики.

Очистити думки. Медитуйте, духовні практики. Відпускайте образи, пропишіть їх та спаліть. Подумки/особисто просіть вибачення у тих, кого образили. Проживайте емоції, не несіть тягар затиснених почуттів. Емоційний фон розхитується. Якщо ви придушуєте емоції, то у затемнення можливий їхній вибух. Можна писати "щоденник ненависті": запишіть усі ваші болі, висловіть на папері все, що думаєте про своїх кривдників. Потім папір спаліть.

Раніше астрологи розповіли, на долі яких знаків Зодіаку серйозно вплине сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року.