Солнечное затмение 2022: что категорически нельзя делать в этот период

Во время солнечного затмения лучше всего заняться тем, что вас расслабляет.

Сегодня 25 октября происходит солнечное затмение — небесное событие, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце. Как отмечают астрологи — это достаточно энергетически сильный период, который стоит проводить "по правилам", чтобы не навредить себе. Что обязательно нужно сделать, мы уже писали, а теперь мы хотим рассказать о главных запретах дня.

Как отмечает астролог Татьяна МахаЛакшми у себя в блоге в Инстаграм, затмения и промежуток между ними считается неблагоприятным временем, но если соблюдать определенные рекомендации, можно пройти этот период с минимумом потерь.

Что нельзя делать в солнечное затмение 25 октября

начинать любые важные дела и вообще делать что-то серьезное,

проводить хирургическое вмешательство,

беременным строго противопоказано появляться на улице во время затмения, т.к. считается, что это может сильно повредить развитию плода,

спешить, суетиться, торопить события, подгонять других людей,

начинать поездку,

находиться в многолюдных местах,

ругаться с кем-либо, материться,

посещать кладбища, больницы (т.к в это время легко "подцепить" темных злобных сущностей и поддаться влиянию деструктивных программ),

подстригать волосы, ногти (и вообще работать с колющими/режущими предметами),

употреблять алкоголь, табак, наркотики, мясо, рыбу,

носить на себе/приобретать изделия из кожи животных, рептилий, чучела животных и их части тел (зубы, кости и тп), продукты из животных.

Во время самого затмения нельзя:

есть и готовить пищу,

смотреть на само затмение, выходить в этот момент из дома,

лучше избегать просмотра ТВ, фильмов, пребывания в интернете во время затмения.

Ранее астрологи рассказали, на судьбе каких знаков Зодиака серьезно повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года.