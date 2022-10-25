Солнечное затмение 2022: что категорически нельзя делать в этот период
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Во время солнечного затмения лучше всего заняться тем, что вас расслабляет.
Сегодня 25 октября происходит солнечное затмение — небесное событие, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце. Как отмечают астрологи — это достаточно энергетически сильный период, который стоит проводить "по правилам", чтобы не навредить себе. Что обязательно нужно сделать, мы уже писали, а теперь мы хотим рассказать о главных запретах дня.
Как отмечает астролог Татьяна МахаЛакшми у себя в блоге в Инстаграм, затмения и промежуток между ними считается неблагоприятным временем, но если соблюдать определенные рекомендации, можно пройти этот период с минимумом потерь.
Что нельзя делать в солнечное затмение 25 октября
- начинать любые важные дела и вообще делать что-то серьезное,
- проводить хирургическое вмешательство,
- беременным строго противопоказано появляться на улице во время затмения, т.к. считается, что это может сильно повредить развитию плода,
- спешить, суетиться, торопить события, подгонять других людей,
- начинать поездку,
- находиться в многолюдных местах,
- ругаться с кем-либо, материться,
- посещать кладбища, больницы (т.к в это время легко "подцепить" темных злобных сущностей и поддаться влиянию деструктивных программ),
- подстригать волосы, ногти (и вообще работать с колющими/режущими предметами),
- употреблять алкоголь, табак, наркотики, мясо, рыбу,
- носить на себе/приобретать изделия из кожи животных, рептилий, чучела животных и их части тел (зубы, кости и тп), продукты из животных.
Во время самого затмения нельзя:
- есть и готовить пищу,
- смотреть на само затмение, выходить в этот момент из дома,
- лучше избегать просмотра ТВ, фильмов, пребывания в интернете во время затмения.
Ранее астрологи рассказали, на судьбе каких знаков Зодиака серьезно повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года.