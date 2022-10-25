Укр

Солнечное затмение 2022: что категорически нельзя делать в этот период

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Солнечное затмение 25 октября 2022 года — советы эзотерика Новость обновлена 25 октября 2022, 11:41
Солнечное затмение 25 октября 2022 года — советы эзотерика

Во время солнечного затмения лучше всего заняться тем, что вас расслабляет.

Сегодня 25 октября происходит солнечное затмение — небесное событие, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце. Как отмечают астрологи — это достаточно энергетически сильный период, который стоит проводить "по правилам", чтобы не навредить себе. Что обязательно нужно сделать, мы уже писали, а теперь мы хотим рассказать о главных запретах дня.

Как отмечает астролог Татьяна МахаЛакшми у себя в блоге в Инстаграм, затмения и промежуток между ними считается неблагоприятным временем, но если соблюдать определенные рекомендации, можно пройти этот период с минимумом потерь.

Что нельзя делать в солнечное затмение 25 октября

  • начинать любые важные дела и вообще делать что-то серьезное,
  • проводить хирургическое вмешательство,
  • беременным строго противопоказано появляться на улице во время затмения, т.к. считается, что это может сильно повредить развитию плода,
  • спешить, суетиться, торопить события, подгонять других людей,
  • начинать поездку,
  • находиться в многолюдных местах,
  • ругаться с кем-либо, материться,
  • посещать кладбища, больницы (т.к в это время легко "подцепить" темных злобных сущностей и поддаться влиянию деструктивных программ),
  • подстригать волосы, ногти (и вообще работать с колющими/режущими предметами),
  • употреблять алкоголь, табак, наркотики, мясо, рыбу,
  • носить на себе/приобретать изделия из кожи животных, рептилий, чучела животных и их части тел (зубы, кости и тп), продукты из животных.

Во время самого затмения нельзя:

  • есть и готовить пищу,
  • смотреть на само затмение, выходить в этот момент из дома,
  • лучше избегать просмотра ТВ, фильмов, пребывания в интернете во время затмения.

Ранее астрологи рассказали, на судьбе каких знаков Зодиака серьезно повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года.

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#Затмение #Солнечное затмение #Запреты