Новолуние дает возможность к изменениям, а затемнение — избавлению от лишнего: что нужно сделать 25 октября

Прекрасное время для того, чтобы начать свою жизнь с чистого листа

Сегодня 25 октября происходит солнечное затмение — это когда Луна частично или полностью закрывает Солнце. Также землян ждет особое новолуние — оно откроет осенний коридор затемнений, который завершится 8 ноября.

Как отмечает эзотерик Инна Потапова, солнечное затмение в десять раз сильнее обычного новолуния. Поскольку затмение происходит, когда Луна новая, оно заряжает центр этого месяца новыми начинаниями.

"Это прекрасное время для манифестации, потому что наши проявления более мощные, высоко заряженные и с большей вероятностью сбудутся. Новолуние дает возможность для перемен, но солнечное затмение часто заставляет нас менять самих себя, выдвигая на первый план информацию или истины, о которых мы и не знали (они вытекают из подсознания)", – подчеркивает астроэксперт.

Затемнения дают шанс освободиться от всего, что ограничивает и мешает совершить скачок веры или создать положительные изменения в жизни. Также оно помогает писать новые истории и не зацикливаться на старых, которые больше не нужны. Старые истории (опыт, шаблоны) могут быть полезны для объяснения нашей жизни, но они могут ограничивать нас и мешать нам расти и расширяться. Поэтому ждите смещения и смены моделей поведения, которые больше не служат вам.

Что нужно обязательно делать в солнечное затмение 25 октября

Оставайтесь открытыми и гибкими к происходящим в настоящее время изменениям, поскольку планы и события могут быстро измениться (хотя это не обязательно должно быть отрицательным, поскольку эти изменения могут быть новыми замечательными возможностями).

Признайте и избавьтесь от любых привычек или моделей мышления, которые мешают вам проявить свою полную силу (любыми практиками: дыхание, медитации, йога, ароматы и прочее).

Солнечные затмения похожи на полные и лунные затмения тем, что они дают возможность освобождения и смещения, но имеют дополнительный элемент новых начинаний. Когда мы избавляемся от того, что нам больше не служит, то сосредотачиваемся на том, чем мы хотели бы это заменить.

Что нельзя делать в солнечное затмение-2022

Рекомендуется не принимать каких-либо важных жизненных решений в течение 5 дней после затмения, дать себе время, чтобы пыль после затмения осела, и время, чтобы понять какие-либо изменения (обратите внимание на любые новости, которые вы получаете после этого времени, поскольку это может являться важным признаком).

Ранее астрологи рассказали, на судьбе каких знаков Зодиака серьезно повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года.