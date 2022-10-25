Молодик дає можливість до змін, а затемнення — позбавлення від зайвого: що треба зробити 25 жовтня

Прекрасний час для того, щоб почати своє життя з чистого аркуша

Сьогодні 25 жовтня відбувається сонячне затемнення — це коли Місяць частково чи повністю закриває Сонце. Також на землян чекає особливий Молодик — він відкриє осінній коридор затемнень, який завершиться 8 листопада.

Як зазначає езотерик Інна Потапова, сонячне затемнення вдесятеро сильніше звичайного молодика. Оскільки затемнення відбувається, коли Місяць новий, воно заряджає центр цього місяця новими починаннями.

"Це прекрасний час для маніфестації, тому що наші прояви більш потужні, високо заряджені і з більшою ймовірністю збудуться. Молодий місяць дає можливість для змін, але сонячне затемнення часто змушує нас змінювати самих себе, висуваючи на перший план інформацію або істини, про які ми й не знали (вони випливають з підсвідомості)", — підкреслює астроексперт.

Затемнення дають шанс звільнитися від усього, що обмежує та заважає зробити стрибок віри або створити позитивні зміни в житті. Також воно допомагає писати нові історії та не зациклюватися на старих, які більше не потрібні. Старі історії (досвід, шаблони) можуть бути корисними для пояснення нашого життя, але вони можуть обмежувати нас і заважати нам рости та розширюватися. Тому чекайте на зсув і зміну моделей поведінки, які більше не служать вам.

Що треба обов'язково робити в сонячне затемнення 25 жовтня

Залишайтеся відкритими та гнучкими до змін, які відбуваються в цей час, оскільки плани та події можуть швидко змінитись (хоча це не обов'язково має бути негативним, оскільки ці зміни можуть бути новими чудовими можливостями).

Визнайте і позбавтеся будь-яких звичок або моделей мислення, які заважають вам проявити свою повну силу (будь-якими практиками: дихання, медитації, йога, аромати та інше).

Сонячні затемнення схожі на повні та місячні затемнення тим, що вони дають можливість звільнення та зсуву, але також мають додатковий елемент нових починань. Коли ми позбавляємося того, що нам більше не служить, то зосереджуємося на тому, чим ми хотіли б це замінити.

Що не можна робити в сонячне затемнення-2022

Рекомендується не приймати будь-яких важливих життєвих рішень протягом 5 днів після затемнення, дати собі час, щоб пил після затемнення осів, і час, щоб зрозуміти будь-які зміни (зверніть увагу на будь-які новини, які ви отримуєте після цього часу, оскільки це може бути важливою ознакою).

Раніше астрологи розповіли, на долі яких знаків Зодіаку серйозно вплине сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року.