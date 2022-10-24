Молодик 25 жовтня відкриє коридор затемнень: що можна і не можна робити цього дня

Це неспокійний час, який може принести потужні трансформації душі та тіла

У вівторок, 25 жовтня, на жителів планети Земля чекає незвичайний Молодик — він відкриє осінній коридор затемнень, який завершиться лише 8 листопада.

Безпосередньо у цей день затемнення Сонця відбудеться у знаку Терезів, де світило перебуватиме у поєднанні з Венерою. А це означає, як підкреслюють у блозі Ведичної Академії "Шринатджі", що найбільше опиняться затронуті теми відносин і комфорту. Можливі болючі та негативні обставини, повернення до людей та ситуацій з минулого. Розкриються старі нариви, відбудеться звільнення від баласту і зв’язків, що себе віджили.

"Відбудеться глобальний перегляд тем заробітку, матеріальних цінностей, джерел доходу та особистих ресурсів. Піде те, що має піти. Сприятливо в цей період завершувати справи, кидати шкідливі звички, позбавлятися непотрібного", — зазначають езотерики.

Що не можна робити в молодик 25 жовтня

Важливо не починати нічого нового. Намагайтеся в цей час бути акуратнішими, стриманішими та усвідомленішими. Побільше розслабляйтеся та відпочивайте, а також:

постарайтеся виключити будь-які інтоксикації

скасуйте хірургічні операції та серйозні процедури

не беріть і не давайте в борг

будьте уважнішими за кермом

Що можна робити в молодик 25 жовтня

Це неспокійний час, який може принести потужні трансформації багатьом з нас і відмінно підходить для внутрішньої роботи та глибинних змін. Тому в цей час особливо сприятливо:

займатися практиками медитації, йогою — усім тим, що допомагає заспокоїти розум і наблизитися до себе

відстежувати деструктивні моделі мислення та поведінки, звільнятися від них

наповнювати серце любов’ю та вдячністю

молитися та читати захисні мантри

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як коридор затемнень у жовтні вплине на долю України, на думку екстрасенсу.