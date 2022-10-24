Новолуние 25 октября откроет коридор затмений: что можно и нельзя делать в этот день

Это неспокойное время, которое может принести мощные трансформации души и тела

Во вторник, 25 октября, жителей планеты Земля ожидает необычное Новолуние — оно откроет осенний коридор затмений, который завершится только 8 ноября.

Непосредственно в этот день затмение Солнца произойдет в знаке Весов, где светило будет находиться в соединении с Венерой. А это значит, как подчеркивают в блоге Ведической Академии "Шринатджи", что больше всего окажутся затронуты темы отношений и комфорта. Возможны болезненные и негативные обстоятельства, возврат к людям и ситуациям из прошлого. Вскроются старые нарывы, произойдет освобождение от балласта и отживших себя связей.

"Случится глобальный пересмотр тем заработка, материальных ценностей, источников дохода и личных ресурсов. Уйдет то, что должно уйти. Благоприятно в этот период завершать дела, бросать вредные привычки, избавляться от ненужного", — отмечают эзотерики.

Что нельзя делать в новолуние 25 октября

Важно не начинать ничего нового. Старайтесь в это время быть аккуратнее, сдержаннее и осознаннее. Побольше расслабляйтесь и отдыхайте, а также:

постарайтесь исключить любые интоксикации

отмените хирургические операции и серьезные процедуры

не берите и не давайте в долг

будьте внимательнее за рулем

Что можно делать в новолуние 25 октября

Это неспокойное время, которое может принести мощные трансформации многим из нас и отлично подходит для внутренней работы и глубинных изменений. Поэтому в это время особенно благоприятно:

заниматься практиками медитации, йогой — всем тем, что помогает успокоить ум и приблизиться к самому себе

отслеживать деструктивные модели мышления и поведения, освобождаться от них

наполнять сердце любовью и благодарностью

молиться и читать защитные мантры

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как коридор затмений в октябре повлияет на судьбу Украины, по мнению экстрасенса.