Солнечное затмение 25 октября: когда начнется и во сколько его будет видно в Украине

В этом году тень Луны пройдет по солнечному диску уже второй раз

В этот вторник, 25 октября, жители Земли смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Оно станет началом второго в 2022 году коридора затмений, двухнедельного промежутка между двумя такими природными явлениями, которое завершится 8 ноября. Первое солнечное затмение прошло весной, с 30 апреля по 16 мая.

"Телеграф" рассказывает, в какое время наступит солнечное затмение, и можно ли будет увидеть его в Украине.

Солнечное затмение 25 октября 2022: точное время

Солнечное затмение во вторник начнется в 12:22 по Киеву. Его пик должен прийтись на 13:36, а завершится прохождение тени Луны по солнечному диску в 14:49.

Смогут ли увидеть солнечное затмение 25 октября в Украине

Во время этого затмения Солнце будет закрыто на 86%, в то время как 30 апреля Луна закрывала солнечный диск только на 64%. Увидеть это астрономическое событие можно будет в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, а также на северо-востоке Африки. Не повезет в этом плане жителям США и Канады.

Максимальная фаза в Украине достигнет только 67%. Наблюдать за этим событием можно будет примерно с 9 утра до 12 часов дня.

Добавим, что без защитных средств наблюдать за солнечным затмением не стоит. Лучше воспользоваться специальными очками, телескопом или биноклем.

Ранее астрологи рассказали, на судьбы каких знаков Зодиака серьезно повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года.