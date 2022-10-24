Сонячне затемнення 25 жовтня: коли почнеться і о котрій його буде видно в Україні

Цього року тінь Місяця пройде сонячним диском вже вдруге

Цього вівторка, 25 жовтня, мешканці Землі зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення. Воно стане початком другого у 2022 році коридору затемнень, двотижневого проміжку між двома такими природними явищами, що завершиться 8 листопада. Перше сонячне затемнення пройшло навесні, з 30 квітня по 16 травня.

"Телеграф" розповідає, коли наступить сонячне затемнення, та чи можна буде побачити його в Україні.

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022: точний час

Сонячне затемнення у вівторок розпочнеться о 12:22 за Києвом. Його пік має припасти на 13:36, а завершиться проходження тіні Місяця сонячним диском о 14:49.

Чи зможуть побачити сонячне затемнення 25 жовтня в Україні

Під час цього затемнення Сонце буде закрито на 86%, тоді як 30 квітня Місяць закривав сонячний диск лише на 64%. Побачити цю астрономічну подію можна буде в Європі, Близькому Сході, Центральній Азії та Західному Сибіру, а також на північному сході Африки. Не пощастить у цьому плані мешканцям США та Канади.

Максимальна фаза в Україні сягне лише 67%. Спостерігати за цією подією можна буде приблизно з 9 ранку до 12 години дня.

Додамо, що без захисних засобів спостерігати за сонячним затемненням не варто. Краще скористатися спеціальними окулярами, телескопом чи біноклем.

Раніше астрологи розповіли, на долі яких знаків Зодіаку серйозно вплине сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року.