Сонячне затемнення 2022 року: що категорично не можна робити в цей період

Під час сонячного затемнення найкраще зайнятися тим, що вас розслаблює.

Сьогодні, 25 жовтня, відбувається сонячне затемнення – небесна подія, коли Місяць частково чи повністю закриває Сонце. Як зазначають астрологи — це досить енергетично сильний період, який варто проводити за правилами, щоб не нашкодити собі. Що обов’язково треба зробити, ми вже писали, а тепер ми хочемо розповісти про головні заборони дня.

Як зазначає астролог Тетяна МахаЛакшмі у себе в блозі в Інстаграм, затемнення та проміжок між ними вважається несприятливим часом, але якщо дотримуватись певних рекомендацій, можна пройти цей період з мінімумом втрат.

Що не можна робити у сонячне затемнення 25 жовтня

починати будь-які важливі справи і взагалі робити щось серйозне,

проводити хірургічне втручання,

вагітним суворо протипоказано з’являтися надворі під час затемнення, т.к. вважається, що це може сильно зашкодити розвитку плода,

поспішати, метушитися, квапити події, підганяти інших людей,

починати поїздку,

перебувати в багатолюдних місцях,

лаятися з ким-небудь, матюкатися,

відвідувати цвинтарі, лікарні (тому, що в цей час легко "підчепити" темні злісні сутності і піддатися впливу деструктивних програм),

підстригати волосся, нігті (і взагалі працювати з колючими/різальними предметами),

вживати алкоголь, тютюн, наркотики, м’ясо, рибу,

носити на собі/придбавати вироби зі шкіри тварин, рептилій, опудала тварин та їх частини тіл (зуби, кістки тощо), продукти з тварин.

Під час самого затемнення не можна:

їсти і готувати їжу,

дивитися на саме затемнення, виходити в цей момент з дому,

краще уникати перегляду ТБ, фільмів, перебування в Інтернеті під час затемнення.

Раніше астрологи розповіли, на долі яких знаків Зодіаку серйозно вплине сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року.