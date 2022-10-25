Сонячне затемнення 2022 року: що категорично не можна робити в цей період
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Під час сонячного затемнення найкраще зайнятися тим, що вас розслаблює.
Сьогодні, 25 жовтня, відбувається сонячне затемнення – небесна подія, коли Місяць частково чи повністю закриває Сонце. Як зазначають астрологи — це досить енергетично сильний період, який варто проводити за правилами, щоб не нашкодити собі. Що обов’язково треба зробити, ми вже писали, а тепер ми хочемо розповісти про головні заборони дня.
Як зазначає астролог Тетяна МахаЛакшмі у себе в блозі в Інстаграм, затемнення та проміжок між ними вважається несприятливим часом, але якщо дотримуватись певних рекомендацій, можна пройти цей період з мінімумом втрат.
Що не можна робити у сонячне затемнення 25 жовтня
- починати будь-які важливі справи і взагалі робити щось серйозне,
- проводити хірургічне втручання,
- вагітним суворо протипоказано з’являтися надворі під час затемнення, т.к. вважається, що це може сильно зашкодити розвитку плода,
- поспішати, метушитися, квапити події, підганяти інших людей,
- починати поїздку,
- перебувати в багатолюдних місцях,
- лаятися з ким-небудь, матюкатися,
- відвідувати цвинтарі, лікарні (тому, що в цей час легко "підчепити" темні злісні сутності і піддатися впливу деструктивних програм),
- підстригати волосся, нігті (і взагалі працювати з колючими/різальними предметами),
- вживати алкоголь, тютюн, наркотики, м’ясо, рибу,
- носити на собі/придбавати вироби зі шкіри тварин, рептилій, опудала тварин та їх частини тіл (зуби, кістки тощо), продукти з тварин.
Під час самого затемнення не можна:
- їсти і готувати їжу,
- дивитися на саме затемнення, виходити в цей момент з дому,
- краще уникати перегляду ТБ, фільмів, перебування в Інтернеті під час затемнення.
Раніше астрологи розповіли, на долі яких знаків Зодіаку серйозно вплине сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року.