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Гороскоп на 28 октября: Водолеи станут ревнивыми, а Козерогам придется решать неотложные задачи

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Гороскоп на 28 октября 2022 года
Гороскоп на 28 октября 2022 года. Фото slovofraza.com.ua

День не подходит для пассивной работы и самокритического отношения к себе

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Общение — не роскошь и не пустое времяпровождение для Овнов, особенно сегодня. Астрологи отмечают, что только в активном контакте людям этого знака Зодиака удастся настроиться на одну волну с близким людьми и достичь поставленных целей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту пятницу Тельцам будет полезно найти время для того, чтобы заняться духовными практиками, творчеством или спортом. Астрологи отмечают, что сегодня людям этого знака Зодиака такая активность придаст сил и наделит оптимизмом. Чем больше внимания уделить себе, тем удачнее пройдет день.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи рекомендуют Близнецам большое внимание уделять своей внешности. Сегодня людям этого знака Зодиака желательно одеваться в одежду, которая нравится им больше всего. Так окружающие их люди смогут разглядеть Близнецов и проникнуться к ним симпатией. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вселенная может подарить в эту пятницу Ракам любовь, деньги, успех и многие другие "плюшки". Астрологи лишь советуют людям этого знака Зодиака поверить в то, что они достойны этого. Благоприятный день для командировок, начала новых проектов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи отмечают, что сегодня важный день у Львов: если в делах или жизни будут происходить повторяющиеся ситуации, астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака обязательно их запомнить. Сегодня внимательность поможет избежать многих мелких ошибок.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Денежный день в жизни Дев. Астрологи отмечают, что сегодня продуманные вклады, продажи могут принести много благ. Если к этому представителей знака Зодиака подталкивает мимолетное желание, то лучше отдалиться от подобных крупных финансовых операций.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют сегодня Весам не бояться внешнего давления. В эту пятницу проблемы и неурядицы будут укреплять ментальный иммунитет людей этого знака Зодиака. Сегодня стоит быть искренними с близкими людьми и прежде всего с самими собой. Добавим, что у Весов в октябре начнутся неприятности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В эту пятницу астрологи рекомендуют Скорпионам опасаться ревности, причем не только со своей стороны, но и со стороны близких. Сегодня людям этого знака Зодиака не стоит провоцировать людей на негативные эмоции. Лучше отпустить обиды и стремиться к миру. Кстати, Скорпионы способны читать людей, словно открытую книгу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно, что сегодня у Стрельцов появится необходимость в поддержке со стороны близких, друзей. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака тратить силы на бесполезные дела и конфликты. Во второй половине дня мотивация к работе уйдет на спад.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня самой важной сферой жизни Козерогов станет работа. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака фокусироваться на решении самых важных и неотложных задач. Эта пятница не подходит для конфликтов и ссор. Сегодня стоит решать все мирным путем.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют сегодня Водолеям быть осторожнее и избегать любовных треугольников и чувства ревности. Чтобы не думать о том, что беспокоит людей этого знака Зодиака, лучше сфокусироваться на чем-то ином — на домашних делах или работе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня робким Рыбам важно не брать на себя чужую вину и не дать себя запугать. Самоуверенным представителям этого знака Зодиака лучше удержаться от преждевременных действий. Астрологи отмечают, что сегодня неприятности не будет, если к цели пойти нестандартным путем.

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