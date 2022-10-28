Гороскоп на 28 жовтня: Водолії стануть ревнивими, а Козерогам доведеться вирішувати нагальні завдання

День не підходить для пасивної роботи та самокритичного ставлення до себе

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Спілкування — не розкіш і не пусте проведення часу для Овнів, особливо сьогодні. Астрологи зазначають, що лише в активному контакті людям цього знака Зодіаку вдасться налаштуватися на одну хвилю з близькими людьми та досягти поставленої мети.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї п’ятниці Тельцям буде корисно знайти час для того, щоб зайнятися духовними практиками, творчістю чи спортом. Астрологи зазначають, що сьогодні людям цього знака Зодіаку така активність надасть сили та наділить оптимізмом. Чим більше уваги приділити собі, тим щасливіше мине день.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи рекомендують Близнюкам велику увагу приділяти своїй зовнішності. Сьогодні людям цього знаку Зодіаку бажано одягатися в одяг, який найбільше їм подобається. Так люди, які їх оточують, зможуть розглянути Близнюків і перейнятися до них симпатією. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Всесвіт може подарувати цієї п’ятниці Ракам любов, гроші, успіх і багато інших "плюшок". Астрологи лише радять людям цього знака Зодіаку повірити, що вони гідні цього. Сприятливий день для відряджень, започаткування нових проєктів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи відзначають, що сьогодні важливий день у Левів: якщо у справах чи житті відбуватимуться ситуації, що повторюються, астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку обов’язково їх запам’ятати. Сьогодні уважність допоможе уникнути багатьох дрібних помилок.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Грошовий день у житті Дів. Астрологи зазначають, що сьогодні продумані вклади, продажі можуть дати багато благ. Якщо до цього представників знака Зодіаку підштовхує швидкоплинне бажання, то краще віддалитися від таких великих фінансових операцій.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять сьогодні Терезам не боятися зовнішнього тиску. Цієї п’ятниці проблеми та негаразди зміцнюватимуть ментальний імунітет людей цього знака Зодіаку. Сьогодні варто бути щирими з близькими людьми і насамперед із самими собою. Додамо, що у Терезів у жовтні почнуться неприємності.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї п’ятниці астрологи рекомендують Скорпіонам побоюватися ревнощів, причому не лише зі свого боку, а й з боку близьких. Сьогодні людям цього знаку Зодіаку не варто провокувати людей на негативні емоції. Краще відпустити образи і прагнути миру. До речі, Скорпіони здатні читати людей, наче відкриту книгу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можливо, що сьогодні у Стрільців з’явиться необхідність підтримки з боку близьких, друзів. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку витрачати сили на марні справи та конфлікти. У другій половині дня мотивація до роботи піде на спад.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні найважливішою сферою життя Козерогів стане робота. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку фокусуватися на вирішенні найважливіших та нагальних завдань. Ця п’ятниця не підходить для конфліктів та сварок. Сьогодні варто вирішувати все мирним шляхом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять сьогодні Водоліям бути обережнішими і уникати любовних трикутників та почуття ревнощів. Щоб не думати про те, що турбує людей цього знаку Зодіаку, краще сфокусуватися на чомусь іншому — на домашніх справах чи роботі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні несміливим Рибам важливо не брати на себе чужу провину і не дати себе залякати. Самовпевненим представникам цього знака Зодіаку краще утриматися від передчасних дій. Астрологи зазначають, що сьогодні неприємностей не буде, якщо до мети піти нестандартним шляхом.