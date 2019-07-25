Гороскоп на сегодня, 25 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 июля 2019 для Овнов В этот день Овнам будет нелегко собраться с мыслями, сосредоточиться на каком-то деле. Стоит немного отдохнуть, оформив отпуск. Неплохо бы съездить с супругом и детьми на отдых к морю. Вы прекрасно проведете время и насладитесь общением с близкими людьми.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 июля 2019 для Тельцов Тельцов ждет успех на любом поприще. Благодаря режиму разумной экономии вы сможете быстро накопить внушительную сумму. Потратьте накопленные деньги на покупку недвижимости, сделайте крупное приобретение.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 июля 2019 для Близнецов Этот день опасен недоразумениями, мелкими ссорами, противостоянием. В семьях Близнецов возможны споры по поводу оформления или покупки недвижимости. Постарайтесь не ссориться со своим спутником. Любые разногласия сейчас не настолько серьезны, чтобы омрачить атмосферу этого дня.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 июля 2019 для Раков Сегодня возможна суета в делах. В финансовой сфере вероятно небольшое улучшение ситуации. Зато вечер подарит счастливые минуты душевного единения с избранником. Вы должны научиться "реконструировать" себя, то есть вновь утверждать свое "я" после каждой перемены в своей жизненной ситуации, соблюдайте осторожность при обращении с техникой.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 25 июля 2019 для Львов Сегодня Львы могут отличаться умением производить впечатление, артистизмом, станут заметны их организаторские способности. Но из-за несерьезного отношения к прямым обязанностям у Львов возможны конфликты с ближайшими родственниками и знакомыми. Не стремитесь к приятному времяпрепровождению - надо бы заняться делами. Самое время для повышения профессионального мастерства и укрепления авторитета.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 25 июля 2019 для Дев Вы склонны заблуждаться и обманываться, а также предаваться иллюзорным мечтам. Вам свойственны мнительность и тревожность. Вы заинтересованы прежде всего в совершенствовании человеческих идеалов и будете счастливы только тогда, когда лично подвергнете "проверке на прочность" все жизненные ценности.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 25 июля 2019 для Весов Не исключено, что настроение Весов будет изменчивым. Многие "потеряют почву под ногами" и ориентиры в своей деятельности. Сегодня лучше отказаться от решения финансовых вопросов, заключения договоров, подписания соглашений, связанных с финансами. Избегайте чрезмерных физических нагрузок и попытайтесь пораньше лечь спать. Будьте осторожны при употреблении холодной воды и напитков.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 июля 2019 для Скорпионов Этот день неблагоприятен дпя ответственных дел. Вас могут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания. Лучше завершить уже начатое и навести порядок в личных вещах. Займитесь теми делами, где вы максимально самостоятельны. Порадуйте своих домашних чем-то приятным.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 июля 2019 для Стрельцов Эмоции Стрельцов могут быть накалены до предела, что сделает этот день очень сложным для любовной сферы. Не исключены разлуки, расставания, временные разрывы. Вероятно возникновение каких-то нештатных ситуаций, нестабильная обстановка в семье и на службе. Будьте осторожны, так как высок риск аварий, несчастных случаев, поражения электрическим током.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 июля 2019 для Козерогов Искусство, творчество, работа с детьми - вот те сферы, в которых сегодня Козероги могут проявить свои таланты. Под их руководством будут процветать центры и салоны красоты. Можно лечить зубы, делать косметические операции, заниматься чисткой организма и кожи. Стоит также подумать о питании волос, подобрать подходящие шампунь и бальзам, особенно, если вы красите волосы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 июля 2019 для Водолеев Сегодня вам наверняка удастся изменить к лучшему свои любовные или семейные отношения. При этом вы сумеете решить давно назревшие жилищные вопросы, уладить разногласия по наследству или завещанию. Добросовестно занимайтесь семейными и хозяйственными делами, избегая всяческих проволочек и постоянно имея в виду важнейшие конечные результаты своей деятельности.