Гороскоп на 22 декабря: Скорпионов посетит вдохновение, а у Весов хорошее время для шопинга

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Овнов На вас навалился неподъемный груз разнообразных хлопот. Нынче вы сможете вздохнуть свободнее — не все, конечно, но весьма многие ваши проблемы и трудности разрешатся самым неожиданным и мирным образом. И именно поэтому вы будете весь день пребывать в хорошем расположении духа.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Тельцов В этот день вам будет достаточно сложно сосредоточиться на одном конкретном занятии. Вы будет подвержены сиюминутным порывам, что не позволит довести до конца ни одного дела. Звезды советуют вам не нагружать себя ответственностью и не ввязываться в какие-либо авантюры. Позаботьтесь о своей репутации.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Близнецов Завтра вашему любимому человеку приятно будет сделать для вас некий сюрприз, который должен будет вас обрадовать и удивить одновременно. Впрочем, если вы не обрадуетесь и не удивитесь, разочарование будет настолько сильным, что может нанести серьезный ущерб вашим отношениям.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Раков Не бойтесь дать волю собственному творческому потенциалу. В этот день будет очень важно проявить некоторую креативность мышления, поскольку перед вами откроется отличная перспектива привлечь внимание сильных мира сего к своей деятельности. Не бойтесь показаться эгоцентричным и в некотором роде экстравагантным.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Львов Львы, завтрашний день подарит много приятного общения, не исключены встречи с интересными и полезными людьми. Некоторые представители знака могут столкнуться с несправедливостью, но не вешайте нос — друзья всегда на страже вашего спокойствия. Вечернее время суток подходит для общения с маленькими домочадцами — чада полны интересных идей и не отстанут, пока вы их не поддержите.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Дев Обстоятельства могут сложиться так, что от вас потребуется быстрое принятие серьезных решений относительно собственной жизни. Быстрота реакций и острый ум станут лучшими союзниками в любой непростой ситуации в этот день. Не бойтесь показаться черствым и циничным человеком. Прежде всего подумайте о собственной выгоде.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Весов Весы, ждите поддержки от влиятельных знакомых — завтрашний день богат на выгодные и интересные предложения. В финансовой сфере проблем не ожидается, и вторую половину суток можно смело посвящать шопингу — тратьте, пока кошелек не опустеет.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Скорпионов Велика вероятность, что в этот день вас посетит вдохновение. Попробуйте несколько разнообразить свой привычный досуг посредством разбушевавшейся фантазии. Вам может оказаться просто необходимо выплеснуть свои эмоции на кого-то из окружающих. Для подобных целей лучше выбрать любимого и близкого человека. В случае чего, он простит.

9 Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцу завтра придется призвать на помощь все свое самообладание и выдержку, чтобы завязать знакомство, но при этом не выдать раньше времени свой особенный интерес.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Козерогов Вам следует больше усилий прикладывать к выполнению собственных обязанностей. Для того, чтобы как следует сконцентрироваться на той или иной проблеме постарайтесь в некотором роде абстрагироваться от событий окружающего мира. Ваша отстраненность сыграет немаловажную роль в результативности любой деятельности.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Водолеев Завтра не стоит обращать много внимания на внешний вид вашего любимого человека, даже если он не соответствует вашим понятиям о том, как он должен выглядеть в идеале. В конце концов, своим характером он идеальному образу отвечает практически полностью, а внешность переменчив.