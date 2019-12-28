Гороскоп на сегодня: у Весов вполне благоприятный день, а Рыбам нужно сосредоточится

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Овнов К материальному успеху вас приведет упорство и целеустремлённость. Но сначала надо определиться с целями, понять, какое дело лучше вам подходит. Это хорошее время для выбора профессии, получения профессионального образования, повышения квалификации. В целом более доходными в это время могут быть профессии в сфере услуг, медицине, промышленности.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Тельцов Возрастет важность партнерских отношений в бизнесе и в любой работе. Это касается и отношений должников и кредиторов, начальников и подчиненных, а также супругов, совместно распоряжающихся семейным бюджетом. Вы можете оказать помощь, и вам тоже могут помочь: не обязательно деньгами, возможно ценным советом, полезной информацией.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Близнецов Не самый благоприятный период для обогащения. В каком-то смысле вы что-то сможете, но не за счет своих усилий и талантов, а благодаря оказанной вам помощи. Хотя и она будет не такой уж большой, как хотелось. А чтобы не понести ущерб, надо быть бдительнее при подписании финансовых документов и стараться не нарушать закон, в том числе по неведению.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Раков В этот период вы больше заняты собой, личной жизнью и впечатлением, которое производите на окружающих. Поэтому деньги и работа могут оказаться без внимания. В основном вы будете довольны тем, что имеете. Но для построения карьеры этот день может быть полезным, на вас могут обратить внимание люди влиятельные, способные оказать помощь и покровительство.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Львов День накопления энергии, когда надо серьезно отнестись к тому, чем вы питаетесь, и выбирать полезные продукты, иначе вместо энергии получите избыточный вес. Солнечный свет в это время для вас главный источник положительных эмоций, чаще гуляйте, больше двигайтесь. Проблемы со здоровьем связаны с неправильным обменом веществ, недостаточной или избыточной физической активностью. Перенапряжение предрасполагает к травмам, головным болям, раздражительности.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Дев В этот период усилена подверженность заболеваниям дыхательной системы, возможны обострения хронических процессов. Внимание надо уделить и пищеварительной системе, не нагружать желудок пищей, которую он плохо переносит. Что касается травм, то наиболее вероятны повреждения рук и тазобедренных суставов. К травматизму может привести повышенная конфликтность в этот период.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Весов Вполне благополучный день, поэтому болезни могут обходить вас стороной. Исключения составляют хронические и наследственные заболевания, которые могут заявить о себе с новой силой. Особенно уязвима лимфатическая система и желудок. Повышенная опасность травм, надо быть осторожнее в пути и при обращении с огнем, опасаться крупных животных.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Скорпионов В целом здоровье не вызывает опасений, но нельзя перегружать сердце. Надо избегать любых крайностей, в том числе в удовольствиях разного рода, еде и питье, занятиях спортом. Волнения тоже сказываются на самочувствии, вызывают нарушения сна, различные расстройства в организме. День благоприятен для лечения и для укрепления здоровья, профилактических процедур.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцам категорически не рекомендуется совершать спонтанные и необдуманные покупки. Приобретя чрезмерно дорогую вещь, вы выйдете за пределы бюджета, о чем потом; скорее всего, пожалеете. В этот период следует сторониться рискованных финансовых предприятий. Столкнувшись с трудностями в делах, обратитесь за помощью к партнерам. В этот период в вашем окружении могут появиться волевые, сильные личности, способные оказать вам существенную поддержку, в том числе и материальную.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Козерогов В этот период Козерогам следует позаботиться о своем здоровье. Стресс и суета способны негативно повлиять на ваше физическое самочувствие. На работе в это время возможны хлопоты и споры. У руководителей могут быть конфликты с подчиненными. Чтобы отдохнуть от беспокойств, займитесь домашними делами, устройте ремонт. Подойдя к делу творчески, вы не только получите удовольствие от процесса, но и найдете удачное дизайнерское решение, которое преобразит ваш дом.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Водолеев Вы получите возможность продемонстрировать свои сильные стороны и привлечь к себе внимание аудитории. Тем Водолеям, чья деятельность связана с преподаванием, публичными выступлениями, сценой, рекомендуется максимально использовать возможности данного периода. В любви Водолеи могут столкнуться с разочарованиями и огорчениями. Не отдаляйтесь от любимого человека и не принимайте импульсивных решений. Чтобы отвлечься от проблем, займитесь творчеством или посетите публичное мероприятие.