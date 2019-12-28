Скачать
Суббота, 28.12.2019
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию
Фонсека назвал главные цели Ромы на этот сезон
Фонсека назвал главные цели Ромы на этот сезон
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

Гороскоп на сегодня: у Весов вполне благоприятный день, а Рыбам нужно сосредоточится

Гороскоп на сегодня: у Весов вполне благоприятный день, а Рыбам нужно сосредоточится
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для воплощения запланированного.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Овнов 

    К материальному успеху вас приведет упорство и целеустремлённость. Но сначала надо определиться с целями, понять, какое дело лучше вам подходит. Это хорошее время для выбора профессии, получения профессионального образования, повышения квалификации. В целом более доходными в это время могут быть профессии в сфере услуг, медицине, промышленности.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Тельцов 

    Возрастет важность партнерских отношений в бизнесе и в любой работе. Это касается и отношений должников и кредиторов, начальников и подчиненных, а также супругов, совместно распоряжающихся семейным бюджетом. Вы можете оказать помощь, и вам тоже могут помочь: не обязательно деньгами, возможно ценным советом, полезной информацией.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Близнецов 

    Не самый благоприятный период для обогащения. В каком-то смысле вы что-то сможете, но не за счет своих усилий и талантов, а благодаря оказанной вам помощи. Хотя и она будет не такой уж большой, как хотелось. А чтобы не понести ущерб, надо быть бдительнее при подписании финансовых документов и стараться не нарушать закон, в том числе по неведению.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Раков

    В этот период вы больше заняты собой, личной жизнью и впечатлением, которое производите на окружающих. Поэтому деньги и работа могут оказаться без внимания. В основном вы будете довольны тем, что имеете. Но для построения карьеры этот день может быть полезным, на вас могут обратить внимание люди влиятельные, способные оказать помощь и покровительство.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Львов   

    День накопления энергии, когда надо серьезно отнестись к тому, чем вы питаетесь, и выбирать полезные продукты, иначе вместо энергии получите избыточный вес. Солнечный свет в это время для вас главный источник положительных эмоций, чаще гуляйте, больше двигайтесь. Проблемы со здоровьем связаны с неправильным обменом веществ, недостаточной или избыточной физической активностью. Перенапряжение предрасполагает к травмам, головным болям, раздражительности.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Дев  

    В этот период усилена подверженность заболеваниям дыхательной системы, возможны обострения хронических процессов. Внимание надо уделить и пищеварительной системе, не нагружать желудок пищей, которую он плохо переносит. Что касается травм, то наиболее вероятны повреждения рук и тазобедренных суставов. К травматизму может привести повышенная конфликтность в этот период.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Весов 

    Вполне благополучный день, поэтому болезни могут обходить вас стороной. Исключения составляют хронические и наследственные заболевания, которые могут заявить о себе с новой силой. Особенно уязвима лимфатическая система и желудок. Повышенная опасность травм, надо быть осторожнее в пути и при обращении с огнем, опасаться крупных животных.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Скорпионов 

    В целом здоровье не вызывает опасений, но нельзя перегружать сердце. Надо избегать любых крайностей, в том числе в удовольствиях разного рода, еде и питье, занятиях спортом. Волнения тоже сказываются на самочувствии, вызывают нарушения сна, различные расстройства в организме. День благоприятен для лечения и для укрепления здоровья, профилактических процедур.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Стрельцов 

    Стрельцам категорически не рекомендуется совершать спонтанные и необдуманные покупки. Приобретя чрезмерно дорогую вещь, вы выйдете за пределы бюджета, о чем потом; скорее всего, пожалеете. В этот период следует сторониться рискованных финансовых предприятий. Столкнувшись с трудностями в делах, обратитесь за помощью к партнерам. В этот период в вашем окружении могут появиться волевые, сильные личности, способные оказать вам существенную поддержку, в том числе и материальную.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Козерогов

    В этот период Козерогам следует позаботиться о своем здоровье. Стресс и суета способны негативно повлиять на ваше физическое самочувствие. На работе в это время возможны хлопоты и споры. У руководителей могут быть конфликты с подчиненными. Чтобы отдохнуть от беспокойств, займитесь домашними делами, устройте ремонт. Подойдя к делу творчески, вы не только получите удовольствие от процесса, но и найдете удачное дизайнерское решение, которое преобразит ваш дом.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Водолеев

    Вы получите возможность продемонстрировать свои сильные стороны и привлечь к себе внимание аудитории. Тем Водолеям, чья деятельность связана с преподаванием, публичными выступлениями, сценой, рекомендуется максимально использовать возможности данного периода. В любви Водолеи могут столкнуться с разочарованиями и огорчениями. Не отдаляйтесь от любимого человека и не принимайте импульсивных решений. Чтобы отвлечься от проблем, займитесь творчеством или посетите публичное мероприятие.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Рыб

    Рыбам рекомендуется сосредоточить внимание на вопросах карьеры. Проявив трудолюбие, вы можете добиться хороших результатов. Некоторые представители этого знака смогут получить повышение в должности. Тем не менее старайтесь не нагружать себя чрезмерно, поскольку усталость и беспокойство плохо скажутся на вашем здоровье. Проявите внимание к своему организму. В это время следует опасаться инфекций, заболеваний костной системы, бессонницы и нервного перенапряжения.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (23.12- 29.12)

Бизнес-гороскоп на неделю (23.12 - 29.12.2019): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (23.12 - 29.12)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 28 декабря, 28 декабря, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
02 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
03 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
04 Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно
05 В разы превышает человеческое: ученые измерили скорость зрения соколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
В Харькове подожгли входную дверь в ОГА
В Харькове подожгли входную дверь в ОГА
Мал, да удал: ТОП-20 необычных журнальных столиков
Мал, да удал: ТОП-20 необычных журнальных столиков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь