Гороскоп на 29 декабря: у Скорпионов будет важный разговор, Рыбам стоит поменять свои планы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Овнов Завтра Овны свободны в выборе, но не всегда верно используют свободу. Например, вызывающе ведут себя с друзьями или пассией. Возможно, вы по инерции живете в боевом режиме и рефлекторно отражаете мнимые атаки, когда надобности в этом уже нет. Звезды советуют гасить в себе закипающее раздражение, претензии, ревность, желание мести - иначе появляется риск накануне праздника лишиться хорошей компании.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Тельцов Тельцы проведут день в необычном настроении, в состоянии легкого волнения или даже приятного шока. Звезды подсказывают, что самое главное сегодня – не перегнуть с радикальными шагами, вроде экспериментов со своим образом. Если вы не знаете в этом меры, вам изменит вкус, а ваши креативные поиски начнут кое-кого раздражать. Вы можете поссориться с ревнивым партнером или не вписаться в нужную группу.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Близнецов Сегодня Близнецы обретут четкие ориентиры, начнут мыслить прагматично и конкретно, станут проницательными риск-менеджерами. Широта взглядов и высокая планка запросов будут соседствовать с избирательностью, а романтизм с реализмом. Возможно, кто-то даст вам дельный совет. Конструктивный подход к интересующей теме приведет к отсечению ненужных связей, опасных финансовых решений и явных излишеств.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Раков Ракам лучше провести этот день в поиске, но помня не только о его приятных и волнующих моментах. «Обратная сторона медали» тоже даст о себе знать. Обстановка склоняет к небезопасным финансовым ходам, покупкам и сделкам сомнительной практической выгоды, эксцентричному творчеству, рискованным увлечениям, нестандартным вкусам в сфере любви и секса. Важный для вас человек или группа готовы к диалогу.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Львов Сегодня Львы смогут оценить степень своей притягательности, особенно, в качестве партнера, друга или приятного компаньона. Если с вами не хотят иметь дело, возможно, вы чем-то отталкиваете - например, унылым видом или раздражительностью. Вы можете быть чересчур ревнивы, подозрительны, не понимать шуток. Впрочем, и в гладких с виду отношениях вам пока стоит быть начеку: чужой настрой непредсказуем.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Дев Завтра Девы могут обнаружить, что их креатив не дает желаемого результата, а порой ведет к негативным последствиям. Есть риск переутомиться, получить претензию вместо благодарности или столкнуться с другой неудачей. Звезды советуют позаботиться о здоровье, на него может плохо повлиять волнение и нештатный режим. Поберегите силы для разговора: кто-то, важный для вас, готов озвучить свое предложение.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Весов 29 декабря Весы будут не готовы к ответственному разговору. Многие Весы предпочтут по инерции продолжать ту игру, в которой нашли свой источник вдохновения. Это может быть волнующая любовная авантюра, рискованный бизнес-эксперимент, общение с детьми или друзьями, подготовка креативной части праздника. Не стоит упускать из виду негативные эффекты своего увлечения, например, дисбаланс, образовавшийся в бюджете.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Скорпионов Скорпионам звезды советуют готовиться к разговору, поездке или важной встрече. Осуществлять такие мероприятия именно сегодня не рекомендуется: при отличном изначальном потенциале, они могут сорваться или пройти неудачно. Не помешает чувство меры в домашних делах - и необычных, и рутинных. Если вовремя не остановиться, и те, и другие приведут к росту напряжения: ссорам, техническим неприятностям.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцам завтра будет важно держать в рамках свои личные порывы и не поддаваться чужим, особенно, коллективным. Звезды намекают, что у событий этого дня сохраняется приятный фасад, но имеется и малоприятный тыл, который вы можете разглядеть не сразу. Даже в самом невинном мероприятии желательно избегать авантюрного привкуса, принять меры предосторожности вначале и не слишком увлекаться в процессе.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Козерогов Козероги переходят к более естественному для себя стилю мышления и общения, конкретизируют важные мысли, начинают переоценивать наиболее перспективные идеи. Но делиться ими с кем-либо звезды вам в эти сутки не рекомендуют, ни в шутку, ни всерьез. В текущих делах не помешает лимит на эксперименты: в этот день они продолжаются по инерции и сулят вам больше вреда, чем удовольствия и пользы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Водолеев Водолеям стоит помнить, что их вкусы и прихоти имеют негативный побочный эффект. Риск избрать опасную тактику возрастает в любом деле. Вредны старые дурные привычки. Не принесет пользы и растущая импульсивность, нервозность, Если вы плохо владеете собой, то легко создадите себе проблемы своими собственными реакциями на происходящее. Нужна осторожность в обращении с техникой, электричеством.