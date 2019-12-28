Гороскоп на 29 декабря: у Скорпионов будет важный разговор, Рыбам стоит поменять свои планы

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Овнов
Завтра Овны свободны в выборе, но не всегда верно используют свободу. Например, вызывающе ведут себя с друзьями или пассией. Возможно, вы по инерции живете в боевом режиме и рефлекторно отражаете мнимые атаки, когда надобности в этом уже нет. Звезды советуют гасить в себе закипающее раздражение, претензии, ревность, желание мести - иначе появляется риск накануне праздника лишиться хорошей компании.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Тельцов
Тельцы проведут день в необычном настроении, в состоянии легкого волнения или даже приятного шока. Звезды подсказывают, что самое главное сегодня – не перегнуть с радикальными шагами, вроде экспериментов со своим образом. Если вы не знаете в этом меры, вам изменит вкус, а ваши креативные поиски начнут кое-кого раздражать. Вы можете поссориться с ревнивым партнером или не вписаться в нужную группу.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Близнецов
Сегодня Близнецы обретут четкие ориентиры, начнут мыслить прагматично и конкретно, станут проницательными риск-менеджерами. Широта взглядов и высокая планка запросов будут соседствовать с избирательностью, а романтизм с реализмом. Возможно, кто-то даст вам дельный совет. Конструктивный подход к интересующей теме приведет к отсечению ненужных связей, опасных финансовых решений и явных излишеств.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Раков
Ракам лучше провести этот день в поиске, но помня не только о его приятных и волнующих моментах. «Обратная сторона медали» тоже даст о себе знать. Обстановка склоняет к небезопасным финансовым ходам, покупкам и сделкам сомнительной практической выгоды, эксцентричному творчеству, рискованным увлечениям, нестандартным вкусам в сфере любви и секса. Важный для вас человек или группа готовы к диалогу.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Львов
Сегодня Львы смогут оценить степень своей притягательности, особенно, в качестве партнера, друга или приятного компаньона. Если с вами не хотят иметь дело, возможно, вы чем-то отталкиваете - например, унылым видом или раздражительностью. Вы можете быть чересчур ревнивы, подозрительны, не понимать шуток. Впрочем, и в гладких с виду отношениях вам пока стоит быть начеку: чужой настрой непредсказуем.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Дев
Завтра Девы могут обнаружить, что их креатив не дает желаемого результата, а порой ведет к негативным последствиям. Есть риск переутомиться, получить претензию вместо благодарности или столкнуться с другой неудачей. Звезды советуют позаботиться о здоровье, на него может плохо повлиять волнение и нештатный режим. Поберегите силы для разговора: кто-то, важный для вас, готов озвучить свое предложение.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Весов
29 декабря Весы будут не готовы к ответственному разговору. Многие Весы предпочтут по инерции продолжать ту игру, в которой нашли свой источник вдохновения. Это может быть волнующая любовная авантюра, рискованный бизнес-эксперимент, общение с детьми или друзьями, подготовка креативной части праздника. Не стоит упускать из виду негативные эффекты своего увлечения, например, дисбаланс, образовавшийся в бюджете.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Скорпионов
Скорпионам звезды советуют готовиться к разговору, поездке или важной встрече. Осуществлять такие мероприятия именно сегодня не рекомендуется: при отличном изначальном потенциале, они могут сорваться или пройти неудачно. Не помешает чувство меры в домашних делах - и необычных, и рутинных. Если вовремя не остановиться, и те, и другие приведут к росту напряжения: ссорам, техническим неприятностям.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Стрельцов
Стрельцам завтра будет важно держать в рамках свои личные порывы и не поддаваться чужим, особенно, коллективным. Звезды намекают, что у событий этого дня сохраняется приятный фасад, но имеется и малоприятный тыл, который вы можете разглядеть не сразу. Даже в самом невинном мероприятии желательно избегать авантюрного привкуса, принять меры предосторожности вначале и не слишком увлекаться в процессе.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Козерогов
Козероги переходят к более естественному для себя стилю мышления и общения, конкретизируют важные мысли, начинают переоценивать наиболее перспективные идеи. Но делиться ими с кем-либо звезды вам в эти сутки не рекомендуют, ни в шутку, ни всерьез. В текущих делах не помешает лимит на эксперименты: в этот день они продолжаются по инерции и сулят вам больше вреда, чем удовольствия и пользы.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Водолеев
Водолеям стоит помнить, что их вкусы и прихоти имеют негативный побочный эффект. Риск избрать опасную тактику возрастает в любом деле. Вредны старые дурные привычки. Не принесет пользы и растущая импульсивность, нервозность, Если вы плохо владеете собой, то легко создадите себе проблемы своими собственными реакциями на происходящее. Нужна осторожность в обращении с техникой, электричеством.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 декабря 2019 для Рыб
Звезды советуют Рыбам избегать новых компаний, рискованных авантюр, незнакомых и небезопасных мест. Не стоит принимать приглашение на неформальное мероприятие: в лучшем случае, оно окажется пустой тратой времени. Не стоит спешить налаживать и важные связи с проверенными людьми: в эти сутки для такого общения нет подходящих условий и настроения. Лучше отложить отправку письма, визит, поездку.