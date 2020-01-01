Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2020 год белой металлической Крысы, астрологический прогноз для 12 знаков Зодиака на новый год.

Гороскоп на 2020 год для знака Овен

В первой половине года повышенного внимания потребуют пожилые родственники: возможны разногласия и потеря взаимопонимания. Звезды предлагают интересный способ навести мосты - привлечь родных людей к бизнесу. Совершенно неожиданно "старики" могут оказаться весьма полезны, как минимум по части идей. Это позволит погасить зарождающийся конфликт, а еще освободит вам немного времени для занятий спортом или творчеством.

Вторая половина Года Металлической Крысы будет насыщена событиями, и к этому нужно подготовиться, устроив себе отпуск в июле. Иначе тайная любовь, дополнительный источник доходов, новое хобби и активная общественная деятельность, которые, скорее всего, ожидают вас в этот период, приведут к нервному истощению.

Гороскоп на 2020 год для знака Телец

Первая половина года будет богата на приятные бонусы: ваш активный труд в начале года принесет плоды в виде конкретных цифр на банковском счету. Не выпускайте хвост Птицы удачи из рук и поищите, куда бы выгодно вложить полученные суммы. Звезды обещают успех в операциях с недвижимостью, ремонте, общественной деятельности. Времени на романтику не останется совсем, но не волнуйтесь: на семейной жизни это никак не скажется. По стечению обстоятельств ваш партнер тоже сосредоточится на чем-то, не касающемся дел сердечных, так что в доме воцарится гармония.

Во второй половина Года Металлической Крысы у вас внезапно обострится чувство справедливости, которое начнет подталкивать к правдоискательству и прямолинейности. Инициатива, безусловно, похвальная, однако точно не во всех сферах жизни. Например, в семье, учебном заведении ребенка или с соседями номер не сработает: окружающие будут категорически отказываться признавать вашу правоту и пойдут на конфликт. Так что, ограничившись выяснением отношений в рабочем поле, вы найдете золотую середину.

Гороскоп на 2020 год для знака Близнецы

В первой половине года на Близнецов посыплются рабочие предложения, от обилия и "вкусности" которых может закружиться голова. Звезды в этом вопросе весьма консервативны и советуют штурмовать новые горизонты с осторожностью, маленькими шажками, сохраняя готовность отпрыгнуть назад. Такая ситуация продлится до второй половины 2020 года: перспективы откроются и на старом месте, и этот вариант является практически беспроигрышным.

Во второй половине Года Металлической Крысы в личной жизни у вас будут царить стабильность и предсказуемость. Возможно, к сентябрю некоторых Близнецов такая размеренная жизнь начнет напрягать и им захочется страстей. Прежде чем нырять в омут нового романа, хорошенько все взвесьте: если ваши проделки откроются, возможен крупный конфликт с постоянным партнером, вплоть до разрыва. Поэтому астрологи предлагают не кружить себе и другим голову внебрачными страстями, а потратить время на себя. Займитесь здоровьем, имиджем, самообразованием - в общем, осуществите свои мечты.

Гороскоп на 2020 год для знака Рак

Выражение "ни то, ни се" (а именно так могут пойти дела в первой половине года) оптимизма, конечно, не внушает. Но звезды никогда не ставят однозначный диагноз - только намекают. Ваше право намек не понять и воспринимать все происходящее с юмором. Тогда серые будни заиграют яркими красками, среди которых особенно будут заметны сияющие "пятна" карьерных успехов. Возможен дополнительный доход в виде премии или дорогого подарка. Ну и здоровье порадует стабильностью.

Со второй половины Года Металлической Крысы удача опять начнет улыбаться вам во все тридцать два. Это плодотворное время с одинаковым успехом можно использовать как для научной деятельности и начала новых деловых проектов, так и для того, чтобы заняться самосовершенствованием.

Гороскоп на 2020 год для знака Лев

В первой половине года Львам придется показать зубы. Кое-кто из коллег пожелает воспользоваться вашей безотказностью в своих целях, и его придется решительно ставить на место. У ситуации будет неожиданный побочный эффект: свидетелем борьбы окажется начальство, и оно по достоинству оценит ваше умение постоять за себя. Звезды советуют: смело требуйте от удивленного шефа повышения зарплаты и дополнительный отпуск - все получите.

Во второй половине Года Металлической Крысы у Львов появится цель, на достижение которой они будут работать долгое время. Придется пожертвовать свободным временем и отказаться от развлечений. Но вы легко перенесете отсутствие отдыха благодаря крепкому здоровью и терпению. В операциях с недвижимостью можете позволить себе небольшой риск - он оправдается. Дополнительные хлопоты принесут пожилые родственники, у которых возможно ухудшение здоровья.

Гороскоп на 2020 год для знака Дева

В первой половине года заставит понервничать. Внезапно окружающие потребуют особого внимания: начиная от детей, которые вдруг перестанут слушаться, и заканчивая соседями, зачастившими в гости или, положим, с потопами (не дай бог). Ищите спасение в работе. А за ее пределами все со временем наладится само собой. Одиноким Девам звезды дарят надежду на приятное знакомство. Особенно внимательно прислушивайтесь к сердцу в последнюю неделю мая: ваш суженый(-ая) где-то совсем рядом.

Вторая половина Года Металлической Крысы начнется не совсем удачно. Виной всему, скорее всего, станут ваши же собственные иллюзии, которые заставили поверить в то, чего нет и быть не может. А в результате - стресс и разочарование. Возьмите себя в руки, снимите розовые очки и трезво оцените, насколько сильно реальность расходится с придуманным миром и что нужно сделать, чтобы сократить дистанцию. Поддержку ищите у старых друзей, а энергию черпайте в природе и размышлениях. Развеяться поможет небольшое путешествие, которое лучше совершить в компании дальнего родственника или некогда близкого человека, с которым вы по разным причинам давно не виделись.

Гороскоп на 2020 год для знака Весы

В первой половине года вас ждут подарки, поездки, встречи, признания и интригующие предложения. К сожалению, всплеск эмоций грозит опустошить вас до дна. Чтобы избежать кризиса, который может случиться весной, постарайтесь немного отрешиться от текущих дел. Представьте, что вы - не главное действующее лицо в вашей жизни, а сторонний наблюдатель. Конечно, можете радоваться и огорчаться, но не более чем наблюдая за героем любимого фильма. Только не забывайте снимать эту маску перед любимым человеком: искренние эмоции на личном фронте станут благом и для вас, и для отношений.

Вторую половину Года Металлической Крысы многие Весы начнут с раздумий о том, не ошиблись ли они в выборе профессии. Не волнуйтесь: проблемы на работе временны и вовсе не означают, что вы плохой специалист. Уже к концу лета вы будете буквально фонтанировать новыми идеями. Если убедите начальство реализовать хотя бы одну вашу задумку - заложите основы весьма безбедного существования на годы вперед. В личной жизни тоже есть над чем поразмышлять. Одинокие Весы обнаружат, что партнеры меняются неприлично часто, а семейные спохватятся, потому как отношения с любимым человеком стали более прохладными. Ситуацию нужно решать оперативно и кардинально, иначе на горизонте замаячит одиночество, которое Весы переносят с большим трудом.

Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион

В первой половине года, начиная с января увлечение работой слегка понизит градус в личной жизни, но уже в начале весны трудовая активность замедлится и вы легко сможете вернуть романтику в отношения с партнером. Большие кошки, которые гуляют сами по себе, найдут наконец пару. Однако, как бы феерично ни складывались новые отношения, постарайтесь не думать о свадьбе. Начнете форсировать события - рискуете спугнуть предмет своего обожания и упустить шанс на долгосрочные отношения.

Во вторую половину Года Металлической Крысы на первое место выйдет семья. Которая, увы, будет не только радовать, но и огорчать. Больше всего хлопот доставят пожилые родственники - они не захотят идти даже на малейшие уступки. Ответьте на их упрямство повышенной заботой и внимательностью - и контакт будет найден. В начале лета стоит ограничивать физические нагрузки и не переутомляться на работе, зато можно позволить себе пару дополнительных кусочков тортика: лишние калории сгорят без следа.

Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец

Первой половина года потребуют от вас недюжинных организаторских способностей. Чтобы решить поставленные задачи максимально эффективно и в короткий срок, придется взять на себя роль командира - как на работе, так и дома. Главное - ласково улыбайтесь и вовремя прикусывайте язык: язвительные замечания и критика могут сильно задеть коллег и близких, что явно не пойдет на пользу делу.

Во вторую половину Года Металлической Крысы на работе наметится легкий простой, но как бы ни было скучно, это не отразится на вашем кошельке. А вот дома начнут сгущаться тучи. Ваше витание в облаках в первой половине года не осталось незамеченным, и "половина" в категоричной форме потребует внимания. Постарайтесь как можно быстрее удовлетворить спутника жизни, иначе конфликт рискует приобрести катастрофические масштабы.

Гороскоп на 2020 год для знака Козерог

В первой половине года ситуация с финансами, несколько напряженная, стабилизируется к началу лета. Вполне реальны повышение оклада, появление дополнительного источника дохода или новые выгодные контракты. В остальном же астрологи рекомендуют быть готовым к небольшой жизненной турбулентности. Вас будут захлестывать эмоции (причем иногда на пустом месте), а события начнут разворачиваться по слабо предсказуемому сценарию. Постарайтесь держать себя в руках и выпускать лишний пар на активных тренировках, тихих долгих прогулках или, в крайнем случае, всхлипывая в плечо близкому человеку. Особенно внимательно к здоровью стоит отнестись Козерогам, имеющим проблемы с желудком или давлением.

Вторая половина Года Металлической Крысы пройдет спокойнее, но все равно не даст заскучать. На любовном поприще возможны бурные ссоры, однако и сладкие примирения. В деловой сфере - сложности с партнерами, но и щедрые вознаграждения. В коллективе - конфликты с коллегами, зато полное взаимопонимание с начальством. Чтобы сойти с этих "американских горок" твердой походкой и победителем, проявляйте сдержанность, не сплетничайте, не жалуйтесь. И к середине осени к вам вернется полная гармония с миром.

Гороскоп на 2020 год для знака Водолей

Напористость и инициативность смело проявляйте до начала весны: Фортуна однозначно на вашей стороне. Но в марте стоит снизить обороты. Как бы вы ни фонтанировали энергией в предыдущий период, вас все равно не хватило на всех. В итоге к началу лета могут наметиться конфликты как на работе, так и дома. Все проблемы звезды советуют решить одним махом, укатив ненадолго из города, а то и из страны. Поездка обещает интересные и перспективные знакомства, которые помогут сгладить углы в деловом и личном общении.

Вторая половина Года Металлической Крысы будет насыщена переменами в рабочей сфере. Данный период несёт шанс на смену сферы деятельности. Если решитесь, не нужно уходить по-английски - то есть молча, и тем более по-французски - то есть уничтожив за собой все мосты. Рассчитайтесь на прежнем месте с долгами, обрубите все "хвосты", выполните все предусмотренные рабочим договором обязанности, а на прощание подарите коллегам большой вкусный торт, чтобы сделать расставание "сладким". Старые контакты вам еще пригодятся, сохраните максимально теплые отношения.

Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы

Бурное начало года - это, конечно, прекрасно, но в первой половине года вы рискуете подустать. Даже если вам кажется, будто все в порядке, внимательно прислушивайтесь к организму и не забудьте пропить курс витаминов: ваш иммунитет ослаб, поэтому есть риск подхватить какую-нибудь неприятную долгоиграющую простуду. Также в этот период стоит быть терпеливее к родным. Да, они могут "чудить", но ваша задача - не обращать внимания на мелкие бытовые проблемы и не придираться к близким по пустякам. Даже невинные, на первый взгляд, упреки чреваты несоизмеримых размеров конфликтами вплоть до развода, раздела имущества или прекращения общения на долгие годы.

Во вторую половина Года Металлической Крысы для Рыб наступит лучшее время! Именно сейчас можно рисковать и совершать все, на что раньше не хватало смелости. Если вы давно раздумывали над радикальной сменой имиджа, мечтали станцевать на пилоне, фантазировали, как продаете квартиру и покупаете дом, грезили о признании в любви соседу(-ке), надеялись, что однажды уволитесь и начнете собственный бизнес, - то вот он, ваш звездный час! Он настал! Рискуйте - эффект будет поразительным, причем как бы ни повернулось дело, вы в любом случае выйдете из эпохи перемен победителем.