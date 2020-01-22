Гороскоп на сегодня 22 января: Тельцов ждут неожиданности, а у Львов благоприятный день для карьерного роста

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 января 2020 для Овнов Не самый благоприятный для вашего здоровья период. Могут проявиться физические и психические уязвимости, возрастет подверженность негативным влияниям среды, восприимчивость к информационному негативу или неблагоприятным погодным условиям. Уязвимы эндокринная и лимфатическая системы, возможны головные боли, боли в ногах. В это время благоприятнее всего спокойный отдых.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 января 2020 для Тельцов Ваше материальное благополучие может сильно подвергаться различным испытаниям. Особенно если вы являетесь наемным работником. Не исключены неожиданности, которые могут вызвать у вас досаду или растерянность. Не исключено, что вас попытаются ввести в заблуждение или ненамеренно предоставят недостоверную или неполную информацию, которая приведет к ошибке. Будьте осмотрительнее и не спешите с выводами. И внимательнее читайте бумаги, прежде чем подписывать.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 января 2020 для Близнецов Вам в это время рекомендуется отправиться в дальнее путешествие, желательно к воде. Если это невозможно, отдохните в санатории или, по крайней мере, чаще проводите время в уединении, дома или на природе. Вы можете почувствовать, что ваша свобода несколько ограничена или что вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Также не исключено плохое самочувствие. У вас может заболеть позвоночник. Лучше всего использовать этот период для духовного развития, творчества и отдыха.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 января 2020 для Раков Период, когда возможны любые неожиданности со здоровьем, внезапные острые заболевания или травмы. Но возможно и неожиданное улучшение здоровья, обретение бодрости. На состояние здоровья сильно влияют внешние условия, отношения с людьми, получаемые известия. Есть смысл оградить себя от лишнего негатива, от общения с неприятными вам людьми. Особенно уязвима система кровообращения.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 22 января 2020 для Львов Хорошее время для повышения социального статуса, карьерного роста. Вы можете реализовать свою склонность к руководящей работе или политической деятельности. Возможна поддержка от влиятельных лиц в делах, касающихся бизнеса или решения старых финансовых проблем. Но надо иметь в виду, что заметнее станут не только ваши таланты и успехи, но и ошибки. Вам придется быть осторожнее и требовательнее к себе, чтобы избежать материальных потерь и угроз для репутации.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 22 января 2020 для Дев Благоприятное время для того, чтобы обрести новых друзей, в том числе среди иностранцев или творческих личностей. Этот период может пробудить в вас тягу к исследованиям или изобретению нестандартных подходов, к тому, что казалось вам простым и привычным. В романтических отношениях сейчас возможны сложности. Данное время может склонять вас к принятию резких решений и разрывам отношений, что может привести к потере любви. Старайтесь быть конструктивными.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 22 января 2020 для Весов В целом безопасный период, устойчивость к негативным влияниям, но может быть уязвимой кроветворная и костная система, зубы. Может сказаться дефицит полезных веществ в организме, кальция или магния. Следует аккуратнее быть при выполнении физической работы и занятий спортом. И старайтесь не вступать в конфликты, которые могут стать причиной повреждения здоровья.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 января 2020 для Скорпионов В этот день вы имеете возможность достичь успеха в профессии, завоевать авторитет, уважение и репутацию. Сейчас вы можете заявить о себе. Это хорошее время для всех дел, связанных с социальной реализацией. Вы можете рассчитывать на покровительство вышестоящих, однако сейчас нужно избегать столкновений с руководством. Не исключены и разногласия с партнером по браку. Некоторым представителям этого знака в данный период будет сложно найти баланс между работой и домом.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 22 января 2020 для Стрельцов Напряженный период, заставит вас много думать и говорить о деньгах. Но главное беспокойство будет связано не с вашими личными доходами, а распределением семейного бюджета, оплатой долгов или решением вопросов, связанных с наследством, страховками, налогами и тому подобными делами. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия важных решений, касающихся работы и финансов.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 января 2020 для Козерогов Удачное время для того, чтобы отправиться в путешествие, изучить другие культуры. В путешествии вы можете познакомиться с интересными людьми. Также это благоприятный период для научной, творческой и спортивной деятельности. Данный период располагает ко всему, что связано с расширением ваших личных горизонтов. Во второй половине дня избегайте необдуманных проектов, иллюзий и самообмана.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 января 2020 для Водолеев Активный день, склоняющий к интенсивной трате энергии, но дающий возможность быстро восполнять потраченные силы. В это время более уязвима мочеполовая система, лёгкие и бронхи. Но в целом риск заболеваний меньше, чем вероятность получения травм. Неподвижный образ жизни при этом вовсе не полезен, наоборот, приветствуется физическая активность, упражнения, развивающие координацию движений, выносливость. Полезен контакт с водой.