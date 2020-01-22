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Гороскоп на сегодня 22 января: Тельцов ждут неожиданности, а у Львов благоприятный день для карьерного роста

Гороскоп на сегодня 22 января: Тельцов ждут неожиданности, а у Львов благоприятный день для карьерного роста
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, предусматривает активный день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Овнов 

    Не самый благоприятный для вашего здоровья период. Могут проявиться физические и психические уязвимости, возрастет подверженность негативным влияниям среды, восприимчивость к информационному негативу или неблагоприятным погодным условиям. Уязвимы эндокринная и лимфатическая системы, возможны головные боли, боли в ногах. В это время благоприятнее всего спокойный отдых.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Тельцов 

    Ваше материальное благополучие может сильно подвергаться различным испытаниям. Особенно если вы являетесь наемным работником. Не исключены неожиданности, которые могут вызвать у вас досаду или растерянность. Не исключено, что вас попытаются ввести в заблуждение или ненамеренно предоставят недостоверную или неполную информацию, которая приведет к ошибке. Будьте осмотрительнее и не спешите с выводами. И внимательнее читайте бумаги, прежде чем подписывать.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Близнецов 

    Вам в это время рекомендуется отправиться в дальнее путешествие, желательно к воде. Если это невозможно, отдохните в санатории или, по крайней мере, чаще проводите время в уединении, дома или на природе. Вы можете почувствовать, что ваша свобода несколько ограничена или что вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Также не исключено плохое самочувствие. У вас может заболеть позвоночник. Лучше всего использовать этот период для духовного развития, творчества и отдыха.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Раков

    Период, когда возможны любые неожиданности со здоровьем, внезапные острые заболевания или травмы. Но возможно и неожиданное улучшение здоровья, обретение бодрости. На состояние здоровья сильно влияют внешние условия, отношения с людьми, получаемые известия. Есть смысл оградить себя от лишнего негатива, от общения с неприятными вам людьми. Особенно уязвима система кровообращения.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Львов   

    Хорошее время для повышения социального статуса, карьерного роста. Вы можете реализовать свою склонность к руководящей работе или политической деятельности. Возможна поддержка от влиятельных лиц в делах, касающихся бизнеса или решения старых финансовых проблем. Но надо иметь в виду, что заметнее станут не только ваши таланты и успехи, но и ошибки. Вам придется быть осторожнее и требовательнее к себе, чтобы избежать материальных потерь и угроз для репутации.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Дев  

    Благоприятное время для того, чтобы обрести новых друзей, в том числе среди иностранцев или творческих личностей. Этот период может пробудить в вас тягу к исследованиям или изобретению нестандартных подходов, к тому, что казалось вам простым и привычным. В романтических отношениях сейчас возможны сложности. Данное время может склонять вас к принятию резких решений и разрывам отношений, что может привести к потере любви. Старайтесь быть конструктивными.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Весов 

    В целом безопасный период, устойчивость к негативным влияниям, но может быть уязвимой кроветворная и костная система, зубы. Может сказаться дефицит полезных веществ в организме, кальция или магния. Следует аккуратнее быть при выполнении физической работы и занятий спортом. И старайтесь не вступать в конфликты, которые могут стать причиной повреждения здоровья.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Скорпионов 

    В этот день вы имеете возможность достичь успеха в профессии, завоевать авторитет, уважение и репутацию. Сейчас вы можете заявить о себе. Это хорошее время для всех дел, связанных с социальной реализацией. Вы можете рассчитывать на покровительство вышестоящих, однако сейчас нужно избегать столкновений с руководством. Не исключены и разногласия с партнером по браку. Некоторым представителям этого знака в данный период будет сложно найти баланс между работой и домом.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Стрельцов 

    Напряженный период, заставит вас много думать и говорить о деньгах. Но главное беспокойство будет связано не с вашими личными доходами, а распределением семейного бюджета, оплатой долгов или решением вопросов, связанных с наследством, страховками, налогами и тому подобными делами. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия важных решений, касающихся работы и финансов.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Козерогов

    Удачное время для того, чтобы отправиться в путешествие, изучить другие культуры. В путешествии вы можете познакомиться с интересными людьми. Также это благоприятный период для научной, творческой и спортивной деятельности. Данный период располагает ко всему, что связано с расширением ваших личных горизонтов. Во второй половине дня избегайте необдуманных проектов, иллюзий и самообмана.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Водолеев

    Активный день, склоняющий к интенсивной трате энергии, но дающий возможность быстро восполнять потраченные силы. В это время более уязвима мочеполовая система, лёгкие и бронхи. Но в целом риск заболеваний меньше, чем вероятность получения травм. Неподвижный образ жизни при этом вовсе не полезен, наоборот, приветствуется физическая активность, упражнения, развивающие координацию движений, выносливость. Полезен контакт с водой.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Рыб

    В это время важно сохранить имеющиеся позиции в карьере и бизнесе, не потерять то, что было достигнуто ранее. Ваши материальные успехи во многом зависят от прочности деловых связей и от честности в партнерстве. Нежелательно обострять конкуренцию, старайтесь ладить с людьми и убедить их в своей полезности и надежности. И аккуратнее относитесь к вопросам, касающимся законов и легальности вашей деятельности, избегайте участия в сомнительных делах.

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