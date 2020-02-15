Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Гороскоп на завтра 16 февраля: Близнецам стоит разобраться с отношениями, а Овнам отпустить все заботы

Гороскоп на завтра 16 февраля: Близнецам стоит разобраться с отношениями, а Овнам отпустить все заботы
19:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Это день для того, чтобы активно общаться и делиться своими мыслями и эмоциями с людьми, которые вам дороги.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Овнов 

    Соберитесь и не переживайте из-за стресса и переутомления прошедшей недели, чтобы сделать воскресенье приятным днём для себя и окружающих. Отпустите все заботы и хлопоты и просто отдохните.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Тельцов 

    Постарайтесь работать над собой и поберегите свои нервы. Научитесь слышать и понимать других, потому что именно так вы поможете себе прежде всего. Инвестируйте больше времени и усилий в близких людей.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Близнецов 

    Разберитесь с теми отношениями, которые стали вам в тягость. Сегодня вы можете почувствовать, что вам просто нужно быть честным и прекратить какое-либо общение. Вы даже не представляете, насколько такое решение облегчит вам жизнь.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Раков

    Сосредоточьтесь на том, что сейчас для вас наиболее важно, и избавьтесь от случайных вещей, которые не должны вас беспокоить или отнимать ваше время.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Львов   

    Не бойтесь совершать ошибки и анализировать их. Это абсолютно нормально, и несколько жизненных уроков вам не повредят. Делайте без страха то, что приносит вам счастье и радость.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Дев  

    Прежде всего, расставьте приоритеты. Спросите себя: вы делаете то, что хотите, или кто-то другой хотел бы, чтобы вы это делали? Если вы не ставите себя на первое место, вам немедленно следует изменить ситуацию.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Весов 

    Убедитесь, что вы живете согласно с теми принципами и убеждениями, в которые вы верите. Обратите внимание на то, что вас привлекает, а что отталкивает. Это может быть день интересных открытий для вас.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Скорпионов 

    Заручитесь поддержкой для каждого следующего важного решения, которое вы собираетесь принять. Найдите кого-то, кто будет рядом с вами и даст вам совет, если вы застряли в тупике. Помощь извне приведёт вас к успеху.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Стрельцов 

    Вы цените друзей и хотите, чтобы они были рядом с вами. Но, когда вы становитесь старше, вы понимаете, что семья – основная ценность. Сделайте этот день полностью семейным, и вы получите массу позитивных эмоций.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Козерогов

    Если у вас всё валится из рук и вам не хватает ни на что времени, не забывайте планировать, так как планирование – ключ к вашему успеху. Впереди у вас продуктивная неделя, потому запасайтесь энергией и мотивацией.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Водолеев

    Пришло время стать серьезнее. В последние несколько недель вам было весело, вы были беспечны и вам это нравилось. Сегодня сделайте остановку и подумайте, что для вас важнее всего.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Рыб

    У вас есть большие шансы на приятную встречу сегодня. Вы успешны и счастливы, вы излучаете свет и позитив, и это обязательно привлечет чье-то внимание, потому что нет ничего притягательнее, чем уверенность и высокая самооценка.

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.02. - 16.02.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.02.- 16.02.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (10.02. - 16.02.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 16 февраля, 16 февраля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь