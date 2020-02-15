Гороскоп на завтра 16 февраля: Близнецам стоит разобраться с отношениями, а Овнам отпустить все заботы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Овнов Соберитесь и не переживайте из-за стресса и переутомления прошедшей недели, чтобы сделать воскресенье приятным днём для себя и окружающих. Отпустите все заботы и хлопоты и просто отдохните.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Тельцов Постарайтесь работать над собой и поберегите свои нервы. Научитесь слышать и понимать других, потому что именно так вы поможете себе прежде всего. Инвестируйте больше времени и усилий в близких людей.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Близнецов Разберитесь с теми отношениями, которые стали вам в тягость. Сегодня вы можете почувствовать, что вам просто нужно быть честным и прекратить какое-либо общение. Вы даже не представляете, насколько такое решение облегчит вам жизнь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Раков Сосредоточьтесь на том, что сейчас для вас наиболее важно, и избавьтесь от случайных вещей, которые не должны вас беспокоить или отнимать ваше время.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Львов Не бойтесь совершать ошибки и анализировать их. Это абсолютно нормально, и несколько жизненных уроков вам не повредят. Делайте без страха то, что приносит вам счастье и радость.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Дев Прежде всего, расставьте приоритеты. Спросите себя: вы делаете то, что хотите, или кто-то другой хотел бы, чтобы вы это делали? Если вы не ставите себя на первое место, вам немедленно следует изменить ситуацию.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Весов Убедитесь, что вы живете согласно с теми принципами и убеждениями, в которые вы верите. Обратите внимание на то, что вас привлекает, а что отталкивает. Это может быть день интересных открытий для вас.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Скорпионов Заручитесь поддержкой для каждого следующего важного решения, которое вы собираетесь принять. Найдите кого-то, кто будет рядом с вами и даст вам совет, если вы застряли в тупике. Помощь извне приведёт вас к успеху.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Стрельцов Вы цените друзей и хотите, чтобы они были рядом с вами. Но, когда вы становитесь старше, вы понимаете, что семья – основная ценность. Сделайте этот день полностью семейным, и вы получите массу позитивных эмоций.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Козерогов Если у вас всё валится из рук и вам не хватает ни на что времени, не забывайте планировать, так как планирование – ключ к вашему успеху. Впереди у вас продуктивная неделя, потому запасайтесь энергией и мотивацией.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 февраля 2020 для Водолеев Пришло время стать серьезнее. В последние несколько недель вам было весело, вы были беспечны и вам это нравилось. Сегодня сделайте остановку и подумайте, что для вас важнее всего.