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Гороскоп на сегодня 16 февраля: Львов ожидают сюрпризы, а Дев - осуществление важных планов

Гороскоп на сегодня 16 февраля: Львов ожидают сюрпризы, а Дев - осуществление важных планов
07:35 Сегодня Телеграф

Сегодня Луна в Стрельце щедра на романтические и забавные моменты, дарит выбор или параллельный интерес, подсказывает оригинальные эстетические решения и нестандартные пути выражения симпатии. Возможны находки вдали от дома.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Овнов 

    Этот февральский день принесёт Овнам много необычных сюрпризов, но главной темой станет внезапное улучшение в финансовой сфере. Богатый дядюшка из Америки у вас вряд ли объявится, но от выигрышей и подарков Овны не спрячутся. Старайтесь грамотно распорядиться "лишними капиталами" и держитесь подальше от чересчур ласковых знакомых – ваша удачливость многим не даёт покоя. Звезды советуют заняться благотворительностью, или вложить деньги в какое-нибудь дело – у вас как раз появятся интересные мысли.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Тельцов 

    По мере своих возможностей постарайтесь снять с себя как можно больше забот и важных дел в этот день. К решению серьезных проблем он не располагает и вы рискуете просто не справиться с необходимой работой. Вас постоянно будут отвлекать самые разные мелочи и детали, не давая сосредоточиться на необходимом занятии.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Близнецов 

    Данный период отлично подходит для поиска интересной деятельности – Близнецам давно пора выйти на новый уровень. Но будьте аккуратнее с требованиями – солидную должность вам, конечно, предложат, а вот отношения с работодателем могут испортиться. Этот день может стать проблемным в любовной сфере – не доверяйте клятвам поклонников, возможно, у них свой интерес, который совсем не совпадает с вашими мечтами.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Раков

    Возможно, что в этот день вы почувствуете на себе некоторое давление со стороны окружающих. Близкие люди могут попытаться оказать на вас воздействие, поставив перед собой цель подкорректировать ваше поведение и манеры общения. Не вступайте в конфликты и мелкие словесные перепалки. Вам будет довольно сложно удержать себя в руках.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Львов   

    Этот период подарит Львам много сюрпризов, главное, не растеряться, и воспользоваться всеми шансами и возможностями. Этот день хорош для решения финансовых проблем, можно отправиться на поиски новой работы. Сжигать мосты и забирать трудовую книжку не обязательно – мало ли, вдруг коллеги не понравятся, или босс окажется вредным и несговорчивым. Также это время удачно для творчества, а если вы не наблюдаете в себе каких-то особенных талантов, не расстраивайтесь – просто время еще не пришло, и нужно немножко потерпеть. А пока ждете, займитесь домашними делами – родственники непременно подкинут несколько идеек.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Дев  

    Время хорошо подойдет для осуществления любых важных далекоидущих планов. Примените на практике свои креативные способности и творческий потенциал. Возможно, следует пересмотреть отношение к своей профессиональной деятельности и заново расставить все акценты и приоритеты. Вечером займитесь решением личных вопросов.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Весов 

    Задержки в делах могут отвлечь Весов от основной цели этого периода, и вы немножко растеряетесь. Звезды дадут вам время на раздумье – размышляйте, анализируйте, планируйте, ведь в ближайшие дни вас ждут финансовые подвиги. С авантюристами желательно не связываться, вместо этого обратитесь за подсказками к интуиции – внутренний голос в этот февральский день даст много ценных советов. Жаль, что чутье не пригодится в сфере любовных взаимоотношений, но вы можете положиться на своих поклонников.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Скорпионов 

    Отдохнуть вам вряд ли удастся. На протяжении всего дня у вас то и дело будет появляться масса новых хлопотных дел, требующих предельного внимания. Постарайтесь решить все важные вопросы в первой половине суток, поскольку ближе к вечеру вы можете почувствовать сильное переутомление, что помешает собственным планам.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Стрельцов 

    Этот период станет прекрасным для личностного роста. Стрельцы могут без колебаний записываться на курсы, или тренинги – любой учебный процесс пройдет на ура. Для начала определитесь с направлением – кому-то повезет в кулинарии, а кто-то преуспеет в адвокатской деятельности. Займитесь налаживанием отношений с близкими людьми, и обязательно пообщайтесь с пожилыми родственниками. И не отказывайтесь от посиделок в хорошей компании – вами заинтересуются влиятельные люди, и все знаки зодиака хотели бы иметь таких солидных поклонников.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Козерогов

    Постарайтесь, чтобы все ваши действия в этот день были целесообразны и продуманы. Возможно, вам стоит больше внимания уделять подтексту услышанной информации. Не все то золото, что блестит. Не бойтесь принимать жестких решений в отношении окружающих. Любые конфликты, затеянные в это время окончатся не в вашу пользу.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Водолеев

    Не жертвуйте собственными интересами ради окружающих – в этот день на первом месте должны стоять личные нужды, а всё остальное потом. Этот период подарит знакомство с очень влиятельным человеком – не стесняйтесь откровенничать, и к вашим пожеланиям непременно прислушаются. Командировки лучше не планировать. Для Водолеев, желающих завести роман или просто приятно провести время, звезды приготовили подарок – вечером вас ждет масса веселых и незабываемых приключений. Но помните, что экскурсия во дворец бракосочетаний в программу романтического свидания не входит – хитрые поклонники вас обманули.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 февраля 2020 для Рыб

    День прекрасно подойдет для любых поездок и дальних командировок. Вот только не стоит отправляться в путешествие в одиночестве. Попросите близкого человека составить вам компанию, и поездка принесет множество приятных моментов, которые еще долгое время будут согревать вашу память. Вечером не стоит оставаться дома.

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