Гороскоп на завтра 26 февраля: насыщенный день у Близнецов, и удачный для Дев

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Овнов Будет много дел, поэтому важно правильно расставить приоритеты. Окружающие предъявляют высокие требования, но вы не обязаны всегда соответствовать чужим ожиданиям; помните о собственных интересах и желаниях. Этот день дает шанс реализовать то, что было давно задумано. Не упустите его. Вам могут напомнить о каких-то давних ошибках, а также об обещаниях, которые вы дали, не подумав. Постарайтесь спокойно разобраться в ситуации, не поддавайтесь на провокации. Можно все уладить, избежав конфликтов. Просто сохраняйте самообладание.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Тельцов Благоприятный насыщенный день, подходящий для интересных и важных дел. Вы с энтузиазмом беретесь за решение даже самых сложных проблем и быстро справляетесь с ними. Можно обсуждать с союзниками и единомышленниками важные вопросы и планы на будущее. Вряд ли появятся какие-то поводы для споров. Полезны умеренные физические нагрузки, занятия спортом и активный отдых: благодаря им вы чувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее. Многим Тельцам полезно будет сменить обстановку, отправиться в небольшие поездки.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Близнецов Насыщенный день. Вас ждет много встреч, масса вопросов требует обсуждения, да и дела сами собой не делаются. Времени хватит на все, если вы не станете тратить его напрасно. Старайтесь избегать долгих разговоров и бессмысленных споров, а также неприятных мыслей, от которых ничего не меняется к лучшему, только настроение портится. Ладить с окружающими порой оказывается труднее, чем обычно. Иногда приходится постараться, чтобы с каждым найти общий язык. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов, покупок и сделок.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Раков День порадует хорошими новостями и новыми возможностями. Многое дается легко, вы быстро добиваетесь поставленных целей. Все самые важные дела лучше планировать на утро – в это время они требуют гораздо меньше усилий, да и вы чувствуете себя более энергичными. К тому же окружающие охотно помогают. Вторая половина дня больше подходит для отдыха, чем для активной деятельности. В это время лучше не браться за решение серьезных задач: легко отвлечься и допустить ошибку, к тому же появляется соблазн бросить начатое, если не удается быстро получить нужный результат.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Львов Вы узнаете много нового, научитесь тому, что вскоре пригодится. Рядом есть много людей, чей опыт может оказаться полезным. Не стесняйтесь задавать им вопросы; ваша любознательность нравится окружающим. Порадуют встречи со старыми друзьями и знакомыми. Вы охотно делитесь своими идеями и высоко оцениваете чужие, если они того заслуживают. Вероятны успехи в творчестве. Единственная сфера, в которой может быть заметно влияние негативных тенденций - финансы. Не исключены неудачные покупки, а также решения, которые повлекут за собой серьезные расходы.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Дев Первая половина дня удачна. Она подходит для обсуждения важных вопросов, дает шанс решить проблемы, которые долго не давали вам покоя. Многие Девы получат информацию, которая поможет определиться с планами на будущее. Не исключены интересные деловые предложения, в том числе - касающиеся долгосрочного сотрудничества. Позже влияние позитивных тенденций снизится, станет труднее найти общий язык с людьми, довести начатое до конца. Желательно сократить физические нагрузки: вы устаете гораздо быстрее, чем обычно, а переутомление может привести к недомоганиям.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Весов Благоприятный день для обсуждения вопросов, связанных с работой, бизнесом или деньгами. Успешно проходят встречи и переговоры, удается произвести хорошее впечатление на тех, с кем вы имеете дело. Многим представителям знака сегодня пригодится то, чему они успели научиться раньше. Семейных дел и домашних забот будет больше, чем обычно. Некоторым представителям знака ради них придется пожертвовать запланированными развлечениями. Не расстраивайтесь - вы все равно неплохо проведете время. Вторая половина дня дает шанс сделать какие-то удачные покупки.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Скорпионов Будьте внимательны в начале дня: в это время легко допустить ошибку. Стоит прислушаться к советам знакомых, чей опыт больше вашего. Не всегда легко расстаться с иллюзиями, но вы вздохнете с облегчением, если все же сможете это сделать. Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций, сомнения, волнения и тревоги остаются в прошлом. Наступает благоприятное время для решительных действий. Чем ближе вечер, тем проще вам ладить с окружающими, тем быстрее вы находите общий язык с новыми знакомыми.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Стрельцов Благоприятный день для обсуждения вопросов, касающихся работы и бизнеса, учебы и творчества. Многие Стрельцы получат какую-то важную информацию, которая в ближайшее время поможет им одержать важные победы. Во второй половине дня будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы скучали, наладить отношения, прежде складывавшиеся непросто. Решить многие проблемы удастся быстрее, чем вы предполагали, потому что кто-то придет вам на помощь. Не исключены какие-то удивительные происшествия, совпадения, которые натолкнут вас на интересные мысли.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Козерогов День больше подходит для отдыха, чем для утомительных дел. Подумайте, чем вы можете порадовать себя, запланируйте что-нибудь приятное. Нужна разборчивость в контактах. Старайтесь больше времени проводить с людьми, с которыми вам легко ладить; такое общение поднимает настроение и вдохновляет. Не спешите принимать важные решения, особенно если дело касается личных отношений: тут легко ошибиться. Обычно вы реалистично оцениваете ситуацию, а сегодня можете выдавать желаемое за действительное, не замечать очевидного.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 26 февраля 2020 для Водолеев Старайтесь больше быть на виду. Сегодня очень полезно будет привлечь к себе внимание окружающих, показать всем, на что вы способны. Одни Водолеи получат приятные известия, других ждут заманчивые предложения. Полезно проявлять инициативу, делиться своими идеями и искать единомышленников. С привычными делами вы справляетесь быстро, остается достаточно времени для того, чтобы заняться чем-то новым. Будет отлично, если друзья составят вам компанию. Общение окажется очень приятным, подарит массу запоминающихся моментов.