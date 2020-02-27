Скачать
Четверг, 27.02.2020
Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
Итоги дня 26 февраля: День сопротивления российской оккупации и заседание ТКГ
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще двое пострадали
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще двое пострадали
Бондаренко не сумела пробиться в 1/4 финала Акапулько
Бондаренко не сумела пробиться в 1/4 финала Акапулько
27 февраля - приметы и обряды в День Кирилла
27 февраля - приметы и обряды в День Кирилла

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Близнецам нужно забыть о комплексах, а у Раков благоприятный день для путешествий

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Близнецам нужно забыть о комплексах, а у Раков благоприятный день для путешествий
07:04 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2020, предусматривает насыщенные сутки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Овнов 

Распределяйте время, и не тратьте силы на решение чужих проблем – всем не угодишь. В этот день Овны почувствуют тягу к приключениям, но звезды советуют притормозить – сначала дела, а уж потом всё остальное. В первой половине дня судьба сведет вас с людьми, которые занимают высокие позиции в обществе – не скромничайте, вы тоже не лыком шиты. Вторая половина дня станет временем творчества – некоторые идеи Овнов, наконец-то, воплотятся в жизнь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Тельцов 

Будьте предельно внимательны – этот период таит в себе соблазны и искушения. Тельцы получат несколько заманчивых предложений, и сделать правильный выбор будет достаточно сложно. Вы, конечно, можете довериться интуиции, но звезды советуют обратиться за поддержкой к специалистам. Это время подходит для коллективной деятельности, но многое будет зависеть от ваших организаторских способностей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Близнецов 

Доверьтесь интуиции, и этот день пройдет со знаком плюс. Но держитесь подальше от настойчивых сослуживцев, и не выдавайте секретов. В первой половине дня ожидается встреча с незаурядной личностью, но Близнецы не должны стесняться – забудьте о комплексах, и поделитесь своими идеями. Во второй половине дня Близнецам следует обратить внимание на денежную сферу – банкротство вам не грозит, но заключать сомнительные сделки звезды не советуют.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Раков

Звезды прогнозируют период затишья – воспользуйтесь этой паузой, и «зарядите батарейки». Этот период хорош для путешествий и совместных поездок, Раки также могут блеснуть талантами в творческой сфере. Данное время удачно для денежных операций, но будьте осторожнее в общении с новыми деловыми партнерами – кое-кто из них может сыграть не по правилам. Ракам не помешает поддержка друзей и родственников – на себя надейтесь, а советоваться с близкими людьми не забывайте.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Львов   

Вы усердно трудились, и награда не за горами – этот период запомнится приятными и позитивными моментами. Львы, работающие в крупных организациях, должны быть аккуратны и внимательны – возможно, некоторые коллеги попытаются вывести вас из игры, и воспользоваться вашими идеями. Сегодня Львы могут рассчитывать на финансовую выгоду, но следите за действиями конкурентов, и не забывайте советоваться с влиятельными знакомыми.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Дев  

Звезды предостерегают вас от принятия импульсивных решений – в этот день фортуна покровительствует спокойным и рассудительным знакам зодиака. Сегодня следует уделить внимание своему окружению – неожиданно могут активизироваться конкуренты из прошлого. Карьерные вопросы желательно решать во второй половине дня – Девы сумеют произвести впечатление на деловых партнеров. Финансовые сделки, запланированные на этот день, окажутся удачными, но от серьезных трат лучше воздержаться.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Весов 

Отступите от правил, и не пытайтесь всё проконтролировать – в этот период можно отдохнуть и как следует поразвлечься. Весы вряд ли прислушаются к звездным советам – чем больше работы, тем лучше для вас. Но афишировать планы всё-таки не нужно – сегодня в вашем окружении появятся сомнительные личности. Во второй половине дня следует проявлять осторожность в обращении с чужими деньгами – не доверяйте незнакомцам, и не спешите ставить подпись на важных документах.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Скорпионов 

Этот период благоприятен для творческих натур. Но будьте аккуратны – можно нечаянно стать жертвами рекламы, или столкнутся с завистью некоторых коллег и конкурентов. Вторая половина дня богата на финансовые бонусы – звезды советуют не жадничать, и приобрести несколько лотерейных билетиков. Сделки и контракты, заключенные сегодня, будут удачными и весьма перспективными.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Стрельцов 

Учитесь абстрагироваться – период богат на запутанные ситуации, и философский настрой не помешает. Серьезных проблем не ожидается, к тому же, Стрельцы могут рассчитывать на поддержку окружающих – влиятельные знакомые на вашей стороне. Во второй половине дня авторитет Стрельцов может пошатнуться, но причин для беспокойства звезды не видят – происки конкурентов закончатся ничем. К финансовым сделкам следует отнестись ответственно – денежная ситуация стабильна, но про источники дохода желательно не распространяться.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Козерогов

В этот день Козерогов ждет много интересного, но не торопите события – всему, как говорится, свое время. Это урожайный день на сделки и контракты – Козероги смогут обзавестись полезными связями, и познакомиться с нужными людьми. Вторая половина дня удачна для финансовых операций, вы можете смело обращаться в государственные инстанции – бюрократических задержек не предвидится.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Водолеев

Забудьте о самокритике, и попробуйте быть более уверенными и активными. Но в первой половине дня от резких движений звезды советуют воздержаться – от ошибок никто не застрахован. Вторая половина дня подходит для рекламных акций, главное, набрать крепкую и надежную команду, чтобы нечаянно не пересечься с конкурирующими фирмами. Ближе к вечеру будьте готовы к визиту деловых партнеров – вы можете рассчитывать на успех, но держитесь подальше от сплетников и интриганов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 27 февраля 2020 для Рыб

Ваше чутье на высоте, но звезды советуют не расслабляться – в этот период будет наблюдаться оживление среди конкурентов. Самым «опасным» временем станет первая половина дня – ждите гостей из налоговой службы, и будьте готовы к трудностям в общении с руководством. Но во второй половине дня Рыбы могут успокоиться, и заняться насущными делами – вашими идеями заинтересуются влиятельные люди и у вас появится солидный покровитель. Денежные проблемы разрешатся, главное, чаще советоваться со специалистами.

Финансовый гороскоп на неделю (24.02. - 01.03.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.02.- 01.03.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (24.02. - 01.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 27 февраля, 27 февраля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
05 "Закупки в обход ProZorro": На Национальный Институт рака открыли производство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
США считают ядерное оружие РФ угрозой для мира
США считают ядерное оружие РФ угрозой для мира
Разгуляй: традиции четвертого дня Масленицы
Разгуляй: традиции четвертого дня Масленицы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь