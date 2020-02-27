Гороскоп на завтра 28 февраля: хороший день для важных дел у Дев, и для отдыха у Тельцов

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Овнов Отличный день. Вы стараетесь как можно быстрее достичь поставленных целей, не тратите время напрасно, без долгих раздумий идете на риск, если в этом есть необходимость. Решительность приносит потрясающие плоды - вы можете добиться того, о чем прежде даже не мечтали. Вероятны неожиданные встречи. Не исключено, что одна из них положит начало кардинальным переменам в вашей жизни. Вы производите сильное впечатление на новых знакомых. Одних восхищают ваши личные качества, других - профессиональные достижения.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Тельцов Не стоит в этот день начинать новые важные дела: есть риск, что вы просто бросите их, так и не доведя до конца. Договоренности, которых сейчас удается достичь с большим трудом, позже могут быть пересмотрены или нарушены. Подумайте, стоит ли в такой ситуации тратить время на переговоры. День подходит для отдыха, дает шанс приятно провести время в хорошей компании. Можно вернуться к каким-то давним хобби. Интересными окажутся разговоры с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Будет шанс узнать нечто полезное.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Близнецов Подходящий день для решения очень разных задач. Вам удается видеть ситуацию в целом и замечать каждую мелочь, поэтому вероятность ошибок минимальна. Можно участвовать в каких-то совместных проектах или действовать совершенно самостоятельно; в обоих случаях возможен успех. Хорошо начинать что-то новое: первые шаги оказываются очень удачными, да и двигаться дальше легко. Многие ваши идеи получают поддержку, нравятся даже людям, которые обычно настроены скептически и критикуют абсолютно все. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Раков Не самый простой день. Он может принести какие-то неожиданные проблемы, трудности в общении, задержки в делах. Но все происходящее не собьет вас с толку и на заставит отказаться от задуманного. Вы блестяще завершите все, что начали, добьетесь даже больших успехов, чем ожидали. Удастся разобраться в каких-то непростых ситуациях прошлого, понять, где вы допустили ошибки, и исправить их. Одни Раки помирятся с теми, с кем были в ссоре, другие восстановят отношения, которые были прерваны из-за неудачного стечения обстоятельств.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Львов Спокойный день, не самый плодотворный, но приятный. В первой его половине стоит внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции: они будут полезными и точными. Не исключено, что в это время почти случайно раскроете чужие секреты, узнаете то, что другие пытались скрыть. Вероятны небольшие денежные поступления. Вряд ли это будут значительные суммы, но и они порадуют. Вторая половина дня подходит для покупок, в том числе незапланированных. Некоторые Львы обзаведутся вещами, о которых давно мечтали.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Дев День подходит для важных дел. Вы ясно видите ситуацию, хорошо понимаете, где могут возникнуть проблемы, а где есть шанс быстро достичь успеха. Интуиция помогает не ошибаться в людях, безошибочно выбирать тех, с кем будет интересно и приятно общаться. Вы нравитесь окружающим, на многих производите настолько благоприятное впечатление, что они немедленно хотят с вами подружиться. Возможно начало долгосрочного сотрудничества, а также романтических отношений. В обоих случаях лучше не торопить события, дать им развиваться своим чередом.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Весов Не верьте, что все удачно сложится само собой. Окружающие почему-то уверены, что так все и будет, и их необоснованный оптимизм сбивает с толку, мешает вовремя начать действовать. На самом деле, большие успехи требуют больших усилий – тут ваша интуиция не ошибается. Лучше не рассчитывать на других, а действовать самостоятельно. Люди, которые прежде обещали помощь, вряд ли сдержат слово. Влияние неблагоприятных тенденций не помешает вам достичь того, к чему вы давно стремитесь. К вечеру вы поймете, что сделали даже больше, чем запланировали.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Скорпионов Вы очень хорошо ладите с людьми, легко находите к ним подход. Можно договариваться о сотрудничестве, обсуждать общие планы, говорить о чем-то важном и личном. Даже те, кто обычно не склонен к откровенности, многое расскажут вам о себе - и это окажется полезным. Труднее, чем обычно, даются дела, которые требуют внимания к мелким деталям, аккуратности. Вам не всегда удается сосредоточиться, иногда хочется бросить начатое, даже если вы знаете, что вот-вот получите нужный результат. Во второй половине дня не исключены недомогания; берегите себя.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Стрельцов Начало дня неоднозначно. Все складывается не так уж плохо, но вам хочется идеального соответствия планам, а оно маловероятно. Тут-то и начинаются переживания, вы становитесь раздражительными, напрасно тратите силы, пытаясь изменить ситуацию. Во второй половине дня ситуация изменится к лучшему, все наладится. Вы поймете, что во многом были правы - и будете этому очень рады. В это же время вам наверняка предложат помощь старые друзья или просто хорошие знакомые. Принимайте ее без сомнений - так вы гораздо быстрее получите нужный результат.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Козерогов Насыщенный день. У вас будет шанс сделать многое для себя, и для других. Конечно, вы его не упустите. Возможны удачные совпадения, вы постараетесь извлечь из них максимум пользы. Перед теми, кто сосредоточен на профессиональной деятельности, откроются новые перспективы. Будет шанс принять участие в работе над каким-то важным проектом. Не исключены приятные знакомства и встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Общение со старыми друзьями будет приятным, они поделятся отличными идеями, предложат что-то интересное.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Водолеев Не самый простой день. Он, правда, может стать гораздо лучше, если вы не станете тратить деньги на пустяки и принимать сомнительные решения, связанные с финансами. Лучше не рисковать там, где дело касается работы или бизнеса, вашей профессиональной репутации, отношений с коллегами и партнерами. А в остальном все не так уж плохо. Не исключены приятные романические сюрпризы, некоторые представители знака услышат долгожданные признания в любви. Вечер обещает приятные и запоминающиеся моменты даже тем, кто не ждет ничего особенного.