Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июля 2020 года

Звезды сулят нам день очень мобильный и насыщенный эмоциями. Он благоприятствует коммуникации и повышенной активности. При этом астрологи предупреждают: высока вероятность ситуаций, в которых эмоции будут преобладать над логичному.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Овнов

День полон неожиданностей. Многое идет не так, как вы ожидали, поэтому далеко не все планы удается осуществить. Часто приходится импровизировать, принимать решения на ходу. Действовать нужно быстрее, чем вам хотелось бы. Сначала это заставит нервничать, потом появится азарт и к вам вернется уверенность. Обратите внимание на состояние финансовых дел: тут важно навести порядок, вовремя вернуть все долги, сделать обязательные платежи. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем. Во второй половине дня вероятны приятные новости.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Тельцов

Вы добиваетесь успехов, даже если обстоятельства складываются не лучшим образом. Помогает умение ладить с людьми, производить хорошее впечатление на тех, кто очень требователен к окружающим и редко испытывает к кому-то симпатию. День принесет хорошие новости, известия, которых вы давно ждали. Будет возможность отправиться в небольшую поездку. Она взбодрит и порадует, запомнится надолго. Новые впечатления вдохновляют. Не исключено, что вы захотите изменить свои планы, попробовать что-то необычное.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Близнецов

Не планируйте на этот день важных дел. Велика вероятность каких-то неприятных происшествий, задержек, неудачного стечения обстоятельств. Довести начатое до конца окажется очень трудно, и вряд ли кто-то придет вам на помощь. К тому же весьма вероятны разногласия с союзниками, из-за которых вы начнете волноваться, а вероятность ошибок возрастет. Поладить с близкими тоже будет непросто: у них накопилось к вам много претензий. Постарайтесь обсудить ситуацию спокойно и конструктивно. Только так можно найти решение проблемы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Раков

Не спешите. Легко допустить ошибку, неверно оценить сложившуюся ситуацию и людей, с которыми вы имеете дело. Прежде чем делать любые выводы, соберите как можно больше информации, посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Сегодня нельзя поддаваться порывам, действовать под влиянием эмоций. Лучше не рисковать, особенно если речь идет о чем-то важном. День подходит для привычных, хорошо знакомых занятий. Они могут требовать предельной концентрации, внимания к мельчайшим деталям; вряд ли вы допустите ошибки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Львов

Первая половина дня порадует хорошими новостями и заманчивыми предложениями. Это время, когда могут напоминать о себе люди, с которыми вас когда-то многое объединяло. Есть шанс восстановить отношения, вместе взяться за что-то интересное. Полезно будет обменяться опытом и идеями. Даже если возникнет спор - не беда; скорее всего, он поможет найти верное решение. Вторая половина дня будет более спокойной, вряд ли этот период принесет какие-то значительные события. Вы сможете завершить то, что начали раньше, если не станете отвлекаться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Дев

День начинается хорошо. Лучше ничего не откладывать на потом. Принимайтесь за дела с самого утра, и уже к полудню вы одержите первые победы и убедитесь, что выбрали верный путь к важной цели. Постарайтесь выполнить все обещания, которые дали раньше, иначе окружающие начнут сомневаться в том, что вам можно доверять. Вторая половина дня проходит не так плодотворно, но более спокойно. Это хорошее время для отдыха и восстановления сил. Не стоит планировать на это время утомительные и ответственные дела, лучше выбрать что-нибудь попроще.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Весов

Трудности порой возникают, но они преодолимы, и вы это знаете. Часто проверенные методы оказываются неэффективными, приходится придумывать что-то совершенно новое. С этим вы отлично справляетесь. Иногда полезными оказываются чужие идеи. Все, что требуется от вас - это подхватить их вовремя. Возможны неожиданные и приятные знакомства, не исключены и романтические увлечения. Новые отношения будут развиваться стремительно и принесут много радости. Вы доверяете своей интуиции, и правильно делаете - она не подводит.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Скорпионов

День проходит довольно беспокойно. Едва вы на чем-то сосредоточились, как появляется причина отвлечься, окружающие чаще обычного обращаются с просьбами и вопросами, к тому же не всегда понятно, за что нужно браться в первую очередь, а что стоит отложить. Несмотря на это, вы не нервничаете и не сердитесь на окружающих, стараетесь сохранять спокойствие и принимаете взвешенные решения. Дел может быть много, но на усталость вы вряд ли будете жаловаться. Сил и энергии достаточно для того, чтобы совершать подвиги до самого вечера.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Стрельцов

Можно добиться успехов, и даже очень значительных, но для этого придется потрудиться. Со стороны может казаться, что удача сама идет вам в руки, но ваши достижения - это результат приложенных усилий, и люди, чье мнение для вас важно, поймут это. Вы же не упустите возможности помочь тем, кто в этом нуждается. Вторая половина дня - подходящее время для восстановления любых отношений, которые были разорваны вопреки вашему желанию. Можно исправить какие-то старые ошибки, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Козерогов

Удачный день, открывающий новые возможности. Будет шанс заняться каким-то перспективным проектом, показать, на что вы способны. Хорошо проходят деловые встречи, вероятны интересные предложения. Вы не торопитесь с решениями - и правильно делаете, сейчас время работает на вас, можно добиться более выгодных условий. Стоит повидаться со старыми знакомыми, от них можно узнать нечто интересное и полезное. Вторая половина дня подходит для светских развлечений, праздников и торжеств. Романтическое свидание пройдет неплохо, если вы не побоитесь дать волю фантазии.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Водолеев

В начале дня едва ли удастся избежать волнений. Это время, когда сохранять самообладание смогут только очень опытные и уверенные в себе Водолеи, не раз преодолевавшие трудности. К счастью, сложный период продлится недолго. Вторая половина дня обещает порадовать новыми возможностями и хорошими новостями. Это время будет особенно благоприятно с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык с людьми, которые вам дороги, всегда знаете, где стоит пойти на уступки, а где этого лучше не делать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Рыб