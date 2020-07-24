Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 июля 2020 года

Вероятны злые шутки, провокации, обидная критика партнеров и близких. Высок риск суеты, метаний, срочных параллельных дел, взаимных агрессивных выпадов, аварийных ситуаций. Чреваты инициативы. Возможна беспокойная ночь. Противовес страстям - личная гармония (уравновешенность, приятный вид, хорошие манеры).

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Овнов

Повезет амбициозным представителям вашего Знака. Это тот самый день, когда нужно бороться за свою мечту и не отступать назад при виде проблем. Очень важно проявлять смелость, стоять горой за свои устои и следовать ранее принятым планам на день.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Тельцов

В этот день можно встретиться с последствиями недавних решений. Звезды помогут понять, какие из них были верными, а какие нет. В отношениях с окружающими людьми астрологи советуют проявлять больше сопереживания и участия.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Близнецов

Вас ждет довольно непростой день. Опрометчивые поступки могут стоить слишком дорого, поэтому лучше совершать лишь обдуманные шаги. Также стоит избегать трусости в принятии важных решений. Важно действовать решительно и уверенно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Раков

Это прекрасный день для ремонта автомобиля, техники и электроники. Можно совершать дорогостоящие приобретения, обновлять гардероб. В любовной сфере стоит избегать излишней сентиментальности. В работе и делах к регрессу и проблемам приведет лень и прокрастинация.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Львов

Настало время оптимизировать рабочий процесс. Возможно, в этом вам поможет наведение порядка на рабочем месте. Многим придется запастись терпением, потому что звезды и планеты не в духе - это может стать причиной неожиданных проблем и задержек в делах.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Дев

Лучше не лениться. В бизнесе и в работе очень важно закрепить достигнутый ранее результат. Если действовать нерешительно или опрометчиво, можно остаться в проигрыше. В любовных делах астрологи советуют выходить из зоны комфорта, проявляя больше инициативы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Весов

Звезды и планеты в крайне позитивном настроении. Их созидательная энергия поможет вам преуспеть в любых делах и в любых сферах жизни. Астрологи советуют не искать во всем происходящем скрытый смысл.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Скорпионов

Вы рискуете оказаться в самой гуще событий. Хорошо это или нет - решать вам. Астрологи лишь советуют оставаться собранными и внимательными. Не желательно пасовать перед трудностями. Этого только и ждут ваши враги и недоброжелатели.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Стрельцов

Возможны внеплановые изменения в самых разных сферах жизни. Это Вселенная попытается внести свои коррективы в вашу жизнь. Бояться таких изменений не стоит - они помогут обрести новый взгляд на жизнь, стать мудрее и сильнее. Это очень продуктивный день.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Козерогов

В любовном уравнении может появиться новая переменная. Бояться неурядиц на этом фронте не стоит, впереди возможность укрепить отношения. Всем, кто пока одинок, лучше не приостанавливать поиски: есть шанс встретить очень приятного и доброго человека.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Водолеев

В этот день астрологи советуют заняться укреплением семейных уз. Важно общаться с бабушками, дедушками, навещать родителей, проводить время с детьми. Со второй половинкой можно устроить вечер романтики. В общении с посторонними лучше быть поосторожнее.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 июля 2020 для Рыб