Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 августа 2020 года

Звезды говорят, что сегодняшний день стоит провести в полной активизации сил и возможностей. Результат стараний не заставит себя ждать. Не стоит огорчаться по пустякам и пускать в свою душу сомнения по поводу запланированных проектов или старт-апов. Девиз дня: Бери и делай!

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Овнов

Успех в работе приходит даже к тем, кто относится к ней не слишком серьезно, старается не делать больше, чем необходимо. Не всегда просто найти общий язык с близкими, поскольку чаще обычного вспоминаются давние разногласия и обиды. Старайтесь думать о настоящем, а не о прошлом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Тельцов

Поездки сложатся неплохо, если вы будете готовиться к ним серьезно, заранее продумаете маршрут. Если планируется долгая дорога за рулем, стоит найти приятного попутчика. В одиночестве вас могут одолевать мрачные мысли, мешающие сосредоточиться.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Близнецов

Первая половина дня благоприятна для работы, требующей внимания к деталям, сосредоточенности. Вторая подходит для поездок. Вас не утомляет долгая дорога, а новые впечатления оказываются очень яркими. Не исключены приятные знакомства в пути. В общении интуиция вас не подводит, достаточно одного взгляда, чтобы понять, с кем стоит иметь дело.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Раков

Не стоит делиться важными планами с теми, кто не умеет хранить секреты. Вторая половина дня складывается удачнее, радует приятными совпадениями и сюрпризами. Это подходящее время для встреч с друзьями и романтических свиданий. То и другое поднимает настроение и вдохновляет.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Львов

Занятия спортом и активный отдых заметно улучшают настроение. А вот сидеть без дела нежелательно: появляются мрачные мысли и неприятные воспоминания, часто вы ведете мысленные диалоги с теми, с кем вообще не стоило бы разговаривать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Дев

Вернуть душевное равновесие помогает работа. Занимаясь чем-то полезным, вы становитесь гораздо спокойнее, настраиваетесь на позитивный лад. День также подходит для того, чтобы учиться новому. Вы быстро запоминаете все, что нужно, разбираетесь даже в сложных вопросах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Весов

Во второй половине дня усилится влияние позитивных тенденций, вам во многом будет везти. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы, в том числе - от людей, которые прежде вас ничем не радовали.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Скорпионов

Стоит немного подождать - вскоре вы почувствуете себя бодрее и энергичнее, найдете интересное занятие. Не исключены также встречи с людьми, общение с которыми окажется очень приятным. Самые внимательные Скорпионы узнают много нового, раньше других получат важную информацию

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Стрельцов

Возможны неожиданные новости, касающиеся работы, а также деловые предложения, на которые нужно будет быстро дать ответ. В таких ситуациях выручает интуиция: ее подсказки неизменно точны и заслуживают куда большего доверия, чем советы окружающих.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Козерогов

Некоторые Козероги получат важную информацию, касающуюся работы, и примут верные решения. В личной жизни едва ли произойдут какие-то значительные перемены, но в целом вы будете довольны тем, как складываются отношения с близкими. Вторая половина дня подходит для того, чтобы обсудить планы на будущее. Вы заметите возможности, на которые прежде не обращали внимания.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Водолеев

Наступит благоприятное время для разнообразных экспериментов и импровизаций. Можно будет взяться за совершенно новое дело - вы быстро научитесь всему, что нужно. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с близкими. Сегодня недопонимание может положить начало серьезному конфликту, если вы вовремя не разберетесь в ситуации.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 августа 2020 для Рыб