Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 августа 2020 года

В этот день стоит положиться на свою логику. Завтра будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план - как и все остальное, что противоречит строгим законам логики.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Овнов

Старайтесь не переутомляться: ваши силы все же небезграничны, а серьезные нагрузки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Особенно важно беречь себя во второй половине дня, когда жизненный потенциал будет снижен.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Тельцов

Могут возникать трудности там, где нужны аккуратность и внимание к деталям - например, при работе с документами. Она может отнять больше времени, чем вы рассчитывали. Зато с решением творческих задач вы справляетесь отлично; тут с вами мало кто может сравниться. Появится много хороших идей.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Близнецов

Вторая половина дня обещает приятные встречи. Вам легко произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно. Ваши лучшие качества не останутся незамеченными. Не исключены романтические увлечения

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Раков

Чем меньше вы зависите от других, тем быстрее можете двигаться вперед. Во второй половине дня будет полезно заняться домашними делами. Это отличное время для покупки полезной техники, мебели и прочих нужных вещей. О таких приобретениях вы не пожалеете.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Львов

Не стоит делиться с кем-то своими планами на будущее или важной информацией; есть опасность, что ваша откровенность будет использована против вас. Во второй половине дня появится возможность развлечься, приятно провести время. Однако не стоит ради этого откладывать запланированные дела: они важнее

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Дев

Общение с друзьями вряд ли поможет настроиться на позитивный лад: вам посочувствуют, но вряд ли посоветуют что-то толковое. Вторая половина дня пройдет плодотворнее первой, если вы не станете откладывать решение сложных задач. Нелегко заставить себя взяться за них, но возможный результат стоит того, чтобы потрудиться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Весов

Вторая половина дня подходит для спокойного отдыха, общения с близкими. Вы легко находите подход к тем, кто вам дорог, часто понимаете людей с полуслова, догадываетесь об их тайных желаниях и ожиданиях.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Скорпионов

Выбор правильного союзника - половина успеха. Старайтесь не возвращаться мысленно к каким-то неприятным событиям прошлого, старым ошибкам. Такие воспоминания расхолаживают. Лучше думайте о победах, которые успели одержать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Стрельцов

Если вы уверены в своих силах, поторопитесь перейти к решительным действиям. Можно не ждать, пока кто-то пообещает вам поддержку или найдутся люди, которые оценят гениальность ваших идей. Результаты ваших трудов увидят все.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Козерогов

Иногда достаточно пары слов, чтобы решить проблему, которая долго не давала покоя. Возможным становится урегулирование давних семейных конфликтов. Но тут стоит действовать очень осторожно. Не все готовы мириться; некоторых ваше дружелюбие раздражает.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Водолеев

Сейчас вы можете рассчитывать на помощь давних знакомых; благодаря их вмешательству многое будет даваться проще. Не исключено, что во второй половине дня найдутся вещи, которые вы долго искали. Возможно восстановление старых связей, примирение после ссоры. Тут вам нужно будет проявить инициативу.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 августа 2020 для Рыб