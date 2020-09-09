Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 сентября 2020 года

Звезды сулят нам в этот день успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Овнов

День требует осторожности во всем и внимания к мелочам. Складывается он непросто, любая ваша оплошность может обернуться неприятностями, серьезными или не очень. Чаще обычного возникают разногласия в семье, возможны споры с друзьями. Вы стараетесь сгладить острые углы, но это не всегда удается. Не стоит обсуждать важные вопросы ни рабочего, ни личного характера. Пока рано принимать решения, от которых многое может зависеть. Вам нужно время, чтобы все обдумать. Во второй половине дня будет шанс получить полезные советы или информацию, которая позволит разобраться в ситуации.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Тельцов

Ищите союзников. Да, вы можете сами справиться со всеми делами, порой желающие помочь вас только раздражают. Но те, кто сегодня предлагает поддержку, могут со временем стать вашими друзьями - верными, надежными, готовыми поддержать в любой момент. Постарайтесь избегать любых конфликтов на работе. Даже пустяковым разногласиям стоит как можно скорее положить конец. Вам часто везет там, где дело касается денег. Некоторые сделки, заключенные спонтанно, без долгих раздумий, будут исключительно удачны.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Близнецов

Во внимании и заботе окружающих не будет недостатка. Вам нужно лишь сохранять хорошее настроение и не мешать желающим решать ваши проблемы. Вероятны неожиданно удачные совпадения, не исключено почти чудесное стечение обстоятельств, которое позволит достичь давно поставленной цели. Можно решать любые вопросы: от простейших бытовых до серьезных философских. Вам очень легко оказывается определить, что важно, а что не очень; ошибки вы вряд ли допустите. В трудные моменты полагайтесь на близких - они будут на вашей стороне.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Раков

День отличается довольно неблагоприятным эмоциональным фоном, поэтому вы переживаете и волнуетесь гораздо больше, чем обычно. Любой пустяк может выбить из колеи, огорчить, подорвать вашу уверенность в своих силах. К тому же окружающие чаще обычного напоминают вам о каких-то давних неудачах, старых проблемах. Это раздражает и портит настроение. Нужна поддержка близких. К счастью, получить ее несложно: достаточно обратиться к человеку, который вам дорог. Лучше избегать перегрузок: они могут стать причиной недомоганий.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Львов

Вы многого добьетесь, если будете действовать быстро. Нет времени на долгие размышления, сомнения и совещания, нужно сосредоточиться на цели и постараться преодолеть все преграды. Энергию вы тратите быстрее, чем обычно, и уже в середине дня можете почувствовать, что устали. Сделайте небольшую паузу, но не расслабляйтесь. Вечером вас ждет еще одна интересная возможность, упустить которую было бы обидно. Также в это время вероятны неожиданные визиты. Вы будете рады гостям, к тому же они наверняка принесут хорошие новости.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Дев

День дарит позитивные эмоции. Удастся справиться с важными делами, хотя это окажется несколько сложнее, чем вы ожидали. Будет шанс реализовать замыслы, касающиеся смены работы или начала каких-то самостоятельных проектов, очень кстати поступят деловые предложения. Те, с кем вы поделитесь своими идеями, наверняка захотят помочь в их реализации. Вторая половина дня - отличное время для прогулок и активного отдыха. Вы поднимете настроение всем, кто окажется рядом. Можно навестить друзей или пригласить их к себе; в обоих случаях вы отлично проведете время.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Весов

Хотя день открывает много новых возможностей, ошибкой будет рассчитывать на легкие успехи. Если вы не будете внимательны к мелочам, то упустите из виду что-то важное, сделаете ошибку, которая дорого обойдется. Помните, что сейчас не стоит доверять новым знакомым, да и со старыми лучше быть настороже. Вероятны успехи в коммерческой деятельности. Также день подходит для решения юридических вопросов и научной работы. Не всегда удается быстро достичь взаимопонимания с близкими людьми, но серьезных конфликтов не возникает.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Скорпионов

Приятный и легкий день, подходящий для начала сотрудничества. Работа над совместными проектами будет очень интересной, благодаря ей перед вами вскоре откроются новые перспективы. Будет шанс получить какую-то полезную информацию или полезные советы от людей, опыту которых можно позавидовать. Многие Скорпионы найдут неожиданное применение своим талантам и способностям. Вероятны денежные поступления, ценные подарки и приятные знаки внимания. Вторая половина дня обещает необычные знакомства. Они, возможно, и не сыграют важной роли в вашей жизни, но наверняка запомнятся надолго.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Стрельцов

Отличный день для полезных дел, с ними вы справитесь быстро. А вот в сфере личных отношений будет преобладать влияние негативных тенденций. Хорошо проходят рабочие встречи, можно обсуждать профессиональные и творческие планы. Романтические свидания лучше отложить: они, скорее всего, вас разочаруют. В общении с близкими лучше воздерживаться от критики и ироничных замечаний. Вечером возможны напряженные моменты, но вы сохраните самообладание, и именно благодаря ему справитесь со сложной ситуацией.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Козерогов

Трудностей едва ли удастся избежать, но у вас будет достаточно сил, чтобы преодолеть преграды. Вы всегда знаете, какими будут последствия того или иного шага и не допускаете ошибок. День подходит для учебы и обмена информацией, посещения конференций и семинаров, публичных выступлений. Полезно общение с друзьями и единомышленниками, людьми, которые действительно понимают вас и разделяют ваши ценности. Однако стоит быть внимательнее - наверняка найдутся те, кто попытается втереться к вам в доверие, чтобы позже воспользоваться вашей добротой.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Водолеев

Вам предстоит найти ответы на важные вопросы. Это трудно и получается не сразу. Не отступайте после первой неудачи, продолжайте действовать, и вы добьетесь своего. Когда вы расстанетесь с напрасными надеждами, многое станет проще, и вы поймете, что нужно предпринять, чтобы добиться желаемого. День хорошо подходит для учебы, посещения семинаров и мастер-классов, сдачи экзаменов. Вам удается раньше других получить полезную информацию. Вы очень разборчивы в общении, не доверяете всем подряд, не ленитесь проверять то, что говорят другие, поэтому и ошибок не допускаете.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 сентября 2020 для Рыб