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Овны могут расслабиться, а Скорпионам приготовиться к переменам: гороскоп на сегодня 25 сентября

Овны могут расслабиться, а Скорпионам приготовиться к переменам: гороскоп на сегодня 25 сентября
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В пятницу, 25 сентября, Луна продолжает расти в Козероге. Это значит, что многие представители знака Зодиака сегодня смогут проявить исключительное трудолюбие, вежливость и осмотрительность.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Овнов 

Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Вы сможете расслабиться и слегка отдохнуть.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Тельцов 

Предстоит много работы. Идет удачное время для расширения ранее начатых дел, встреч и переговоров. В личных отношениях все немного хуже. Вы способны обидеть близких людей или ущемить их интересы. Из-за этого могут всплыть давние обиды.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Близнецов 

День пролетит, и вы даже не успеете этого заметить. Дела, которые не приносят удовлетворения, лучше на некоторое время отложить. Поступающую информацию проверяйте самостоятельно и никому не верьте на слово. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Раков

Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Львов   

Сейчас вы достаточно сильны. Главная ваша задача - решить, куда эту силу направить. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Постарайтесь доставлять себе и своим близким больше приятных эмоций.

Дева (26 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Дев  

У Дев наступает хороший период. Не упустите время, когда у вас будет получаться все: вы сможете избавиться от долгов, увеличить свой доход и улучшить свою личную жизнь. Счастье совсем близко, но придется приложить немало усилий.

Весы (26 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Весов 

Астрологи советуют Весам 25 сентября 2020 г. хорошенько отдохнуть. Забудьте на время о своих проблемах. Сейчас вы можете смело тратить деньги на приятные покупки и не заваливать себя работой.

Скорпион (26 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Скорпионов 

Астрологический прогноз советует Скорпионам приготовиться к грядущим переменам. Сейчас вам стоит накапливать ресурсы, избавиться от ненужных людей в жизни, сменить имидж и обстановку в квартире. Звезды советуют вам доверять своей интуиции.  

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Стрельцов 

Гороскоп на сегодня для Стрельцов благоприятный. Проблемы отступят, и вы сможете заняться любимым делом. Старайтесь в пятницу не конфликтовать с родственниками – сейчас они нуждаются в вашем внимании. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Козерогов

Козерогам звезды советуют сохранять спокойствие. Сегодня окружающие будут пытаться вывести вас из себя любыми способами. Также 25 сентября представителям этого знака придется столкнуться с обманом, так что астрологи советуют вам не доверять людям на слово в пятницу.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Водолеев

Водолеев ждет неудачный день. Скорее всего, они будут чувствовать апатию и хандру весь день. Не исключено, что дадут знать о себе хронические заболевания. Также следует быть осторожными при использовании бытовой техники.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Рыб

Рыб ждет удачный день на работе и дома. Наслаждайтесь благоприятным периодом, но не забывайте о своих обязанностях, иначе есть риск потерять часть денег и поругать с близким человеком. Отдохнуть в пятницу вряд ли удастся. 

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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