Близнецам стоит отложить все свои дела, а Скорпионам пересмотреть свои отношения с людьми: гороскоп на сегодня 30 сентября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Овнов
В этот день есть хорошая возможность внедрить самые смелые идеи в жизнь. Любой интеллектуальный спор завершится в пользу Овнов. Возможны небольшие поездки, касающиеся работы.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Тельцов
Начало дня будет плодотворным: только в течение первой половины удастся решить большую часть проблем. Вечер пройдет спокойно, астрологи советуют провести его в кругу друзей и не заниматься ничем серьезным.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Близнецов
Совет дня от астрологов: отложите все дела. Вам просто необходима передышка. Общение с друзьями, прогулки по парку и просто домашние обязанности вновь зарядят вас энергией.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Раков
Последний сентябрьский день подарит Ракам множество возможностей. Звезды говорят, что сейчас наиболее подходящее время для начала чего-то нового, и даже самые непростые задачи будут выполнены блестяще.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Львов
День самокритичности и крайностей: успех дел представляется сомнительным. В целом же день не несет разрушительных тенденций. Финансовый гороскоп для Львов обещает 30 сентября 2020 года внезапный доход. Во второй половине дня возможны и другие приятные сюрпризы, однако утром придется потратить немного времени на помощь окружающим.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Дев
Девы в среду не смогут похвастаться стабильным эмоциональным состоянием – мрачные мысли то и дело будут догонять представителей этого знака. Астрологи рекомендуют искать новый источник вдохновения и радовать себя различными мелочами.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Весов
Подходящий момент для общения с любимым человеком. Одиноким же представителям знака может повезти, и они встретят интересного партнера. Следует быть внимательными к своему здоровью.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Скорпионов
Скорпионам 30 сентября 2020 года придется разбираться в личных делах. Пересмотрите свои отношения с людьми – кажется, деловое и романтическое общение стали чересчур сильно переплетаться.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Стрельцов
Астрологи напоминают Стрельцам о том, что с их обязанностями никто не сможет справиться так же хорошо, не перекладывайте свои дела на других. В этот день захочется романтики и острых эмоций – насладитесь моментом.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Козерогов
Пришло время сменить обстановку, гласит прогноз для Козерогов. Если нет возможности отправиться в небольшое путешествие, то нужно хотя бы отправиться на прогулку в новое место. День обещает интересные знакомства.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Водолеев
Копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, представители знака рискуют не разобраться в самой сути вопроса. Звезды советуют посмотреть на сложную ситуацию со стороны.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 30 сентября 2020 для Рыб
Представителей этого знака ждут хорошие новости утром 30 сентября 2020 года. Вечер придется потратить на домашние дела, однако можно скрасить его приятной компанией, советуют астрологи.