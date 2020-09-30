Близнецам стоит отложить все свои дела, а Скорпионам пересмотреть свои отношения с людьми: гороскоп на сегодня 30 сентября

Быть добрыми и великодушными сегодня важно для вас самих. Еще эта среда хороша для учебы во всех ее проявлениях. День лучше всего посвятить творчеству и активному отдыху.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Овнов

В этот день есть хорошая возможность внедрить самые смелые идеи в жизнь. Любой интеллектуальный спор завершится в пользу Овнов. Возможны небольшие поездки, касающиеся работы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Тельцов

Начало дня будет плодотворным: только в течение первой половины удастся решить большую часть проблем. Вечер пройдет спокойно, астрологи советуют провести его в кругу друзей и не заниматься ничем серьезным.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Близнецов

Совет дня от астрологов: отложите все дела. Вам просто необходима передышка. Общение с друзьями, прогулки по парку и просто домашние обязанности вновь зарядят вас энергией.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Раков

Последний сентябрьский день подарит Ракам множество возможностей. Звезды говорят, что сейчас наиболее подходящее время для начала чего-то нового, и даже самые непростые задачи будут выполнены блестяще.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Львов

День самокритичности и крайностей: успех дел представляется сомнительным. В целом же день не несет разрушительных тенденций. Финансовый гороскоп для Львов обещает 30 сентября 2020 года внезапный доход. Во второй половине дня возможны и другие приятные сюрпризы, однако утром придется потратить немного времени на помощь окружающим.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Дев

Девы в среду не смогут похвастаться стабильным эмоциональным состоянием – мрачные мысли то и дело будут догонять представителей этого знака. Астрологи рекомендуют искать новый источник вдохновения и радовать себя различными мелочами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Весов

Подходящий момент для общения с любимым человеком. Одиноким же представителям знака может повезти, и они встретят интересного партнера. Следует быть внимательными к своему здоровью.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Скорпионов

Скорпионам 30 сентября 2020 года придется разбираться в личных делах. Пересмотрите свои отношения с людьми – кажется, деловое и романтическое общение стали чересчур сильно переплетаться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Стрельцов

Астрологи напоминают Стрельцам о том, что с их обязанностями никто не сможет справиться так же хорошо, не перекладывайте свои дела на других. В этот день захочется романтики и острых эмоций – насладитесь моментом.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Козерогов

Пришло время сменить обстановку, гласит прогноз для Козерогов. Если нет возможности отправиться в небольшое путешествие, то нужно хотя бы отправиться на прогулку в новое место. День обещает интересные знакомства.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Водолеев

Копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, представители знака рискуют не разобраться в самой сути вопроса. Звезды советуют посмотреть на сложную ситуацию со стороны.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 сентября 2020 для Рыб