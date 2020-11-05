Близнецов ждут интересные знакомства, а Рыб - новые возможности: гороскоп на 5 ноября

Этот важный день дает возможность получить полезную информацию. Первая половина дня проходит спокойно, а вот во второй эмоциональный фон будет нестабильным. Самым впечатлительным людям трудно будет совладать с противоречивыми чувствами и мимолетными настроениями.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Овнов

Это отличный день для новых начинаний, домашних дел и общения с близкими. Большой успех ждет тех, кто сможет найти в себе силы, чтобы отпустить обиду, простить какие-то проступки родственникам и второй половинке. Что до денег, то их лучше пока не тратить.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Тельцов

Основу успеха составляет отзывчивость и умение идти навстречу окружающим. Астрологи советуют избегать уединения и делиться с окружающими своими эмоциями. Если держать негатив в себе, он может вылиться в еще большие проблемы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Близнецов

Это очень яркий и позитивный день, в который может происходить большое количество важных и второстепенных событий. Старайтесь следовать своим жизненным принципам, ведь они приведут вас к счастью. Возможны новые интересные знакомства и судьбоносные встречи.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Раков

В такие дни есть риск предательств от окружающих людей. Особенно это касается тех, кто уже когда-то предал вас. Чтобы достичь максимальных результатов в работе и делах, придется проявить максимум трудолюбия. В любви понадобится умение идти на компромиссы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Львов

Этот день может стать апогеем для проблем личного характера. Звезды и планеты будут всячески мешать вам продвигаться с их решением. Стоит больше полагаться на самих себя и поменьше общаться с людьми стереотипного склада ума. Можно положиться на интуицию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Дев

В этот день астрологи советуют избавляться от хлама, причем речь идет не только о мусоре и о ненужных вещах, но и об опасных эмоциях - ревности и зависти. Полезно будет оказание помощи близким, но лучше не превращать поддержку в альтруизм.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Весов

Пришло время занять оборонительную позицию. Астрологи советуют Весам быть как можно более осторожными с принятием важных решений. Очень важным в этот день станет боевой дух. Необходимо двигаться вперед, несмотря на трудности, которые вас подстерегают.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Скорпионов

Пришло время действовать, а не ждать у моря погоды. В этот день не стоит откладывать важные дела и лениться. Также эксперты рекомендуют не делиться своими планами с окружающими, так как это может поставить их под удар. Будьте самодостаточными и осторожными.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Стрельцов

Астрологи считают, что в любовной сфере может начаться очень непростой период. Переждать бурю лучше в окружении домашних дел и работы. Не стоит думать о романтике и о свиданиях, забивать голову проблемами в отношениях. Все разрешится само собой, если на время об этом забыть.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Козерогов

Если у вас появится желание отгородиться от всех дел и забот, расслабиться и отдохнуть, то это не будет худшей из идей. Этот день прекрасно подходит для простой монотонной работы или отдыха. Не стоит переутомляться и пытаться догнать двух зайцев одновременно.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Водолеев

Настало время прислушиваться к советам близких людей. Они будут полезными как в любви, так и в делах, в работе. Астрологи советуют бороться с ревностью, так как это чувство станет самым разрушительным. Давайте близким больше свободы, чтобы удача от вас не отвернулась.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 ноября 2020 для Рыб