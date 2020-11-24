Близнецам желателен спокойный отдых, а Весам быть экономнее: гороскоп на 24 ноября

В этот день лучше не рассчитывать на легкие успехи. Многих это может вывести из равновесия, поэтому важно избегать перегрузок в течении всего дня. Если почувствуете недомогание - лучше обратиться к специалисту, чем заниматься самолечением.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Овнов
Отличный день для командировок и путешествий. Повезет всем, кто много времени проводит за рулем. Также сегодня звезды помогут вам в усвоении новой информации, в том числе в изучении языков и повышении профессиональных навыков.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Тельцов
Сегодня вам понадобятся все ваши профессиональные навыки и таланты. Не бойтесь задействовать все ресурсы для достижения поставленных задач. Это удачный день для решения юридических проблем.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Близнецов
Большая удача ждет тех, кто работает с цифрами: преподавателей точных наук, бухгалтеров, продавцов, кассиров. Отдых после работы должен быть спокойным и размеренным. Это может быть чтение книг или просмотр фильмов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Раков
Наведите порядок в документации, на рабочем месте и в информационном пространстве - в телефоне, в почте и в социальных сетях. Не назначайте на сегодня важных деловых встреч. Если придется делать важный выбор, прислушайтесь к интуиции.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Львов
Проявляйте активность во всех сферах жизни. Вечером можно заняться планированием и разработкой новых стратегий на будущее. Для максимально быстрой реализации планов используйте нестандартные решения.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Дев
Звезды и планеты хотят, чтобы вы сегодня встретились со старыми друзьями, пообщались с кем-то, кого давно не видели. На работе и в бизнесе старайтесь принимать решения максимально осторожно.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Весов
Опасайтесь непредвиденных ситуаций и не отправляйтесь в дальние путешествия. Также не тратьте много денег. В такие дни лучше экономить. Вечером возможна встреча с важным человеком, знакомство в социальных сетях.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Скорпионов
Идеальный день для романтики. Звезды помогут найти вторую половинку, сделают вас более обаятельными в глазах противоположного пола. На работе ночные светила также помогут преуспеть в важных делах, заработать авторитет.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Стрельцов
Астрологи отмечают, что этот день является благоприятным временем для коллективной работы. Не упускайте возможность помочь коллегам, друзьям, близким. Это хорошо отразится на вашей карме.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Козерогов
Сосредоточьтесь на самом главном. Не нужно тратить время на решение второстепенных задач. Общайтесь больше с теми людьми, которые пробуждают в вас мотивацию и энтузиазм. Избегайте токсичных личностей.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Водолеев
Сегодня для достижения максимального успеха очень важен заряд оптимизма. Судьба может подбросить неприятный сюрприз, но вы с этим справитесь. Позвольте себе расслабиться после работы, займитесь шопингом.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 ноября 2020 для Рыб
Начните день с уборки и наведения порядка. Это поможет избежать нелепых ссор и непредвиденных проблем. Не отклоняйтесь от заданного курса и не нервничайте, если кто-то из близких будет вами недоволен.