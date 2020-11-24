Скачать
Вторник, 24.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 23 ноября: Зеленский выздоровел от COVID-19, а Байден назначил нового госсекретаря США
Итоги дня 23 ноября: Зеленский выздоровел от COVID-19, а Байден назначил нового госсекретаря США
Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)
На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)

Близнецам желателен спокойный отдых, а Весам быть экономнее: гороскоп на 24 ноября

Близнецам желателен спокойный отдых, а Весам быть экономнее: гороскоп на 24 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

В этот день лучше не рассчитывать на легкие успехи. Многих это может вывести из равновесия, поэтому важно избегать перегрузок в течении всего дня. Если почувствуете недомогание - лучше обратиться к специалисту, чем заниматься самолечением.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Овнов 

Отличный день для командировок и путешествий. Повезет всем, кто много времени проводит за рулем. Также сегодня звезды помогут вам в усвоении новой информации, в том числе в изучении языков и повышении профессиональных навыков.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Тельцов 

Сегодня вам понадобятся все ваши профессиональные навыки и таланты. Не бойтесь задействовать все ресурсы для достижения поставленных задач. Это удачный день для решения юридических проблем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Близнецов 

Большая удача ждет тех, кто работает с цифрами: преподавателей точных наук, бухгалтеров, продавцов, кассиров. Отдых после работы должен быть спокойным и размеренным. Это может быть чтение книг или просмотр фильмов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Раков

Наведите порядок в документации, на рабочем месте и в информационном пространстве - в телефоне, в почте и в социальных сетях. Не назначайте на сегодня важных деловых встреч. Если придется делать важный выбор, прислушайтесь к интуиции.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Львов   

Проявляйте активность во всех сферах жизни. Вечером можно заняться планированием и разработкой новых стратегий на будущее. Для максимально быстрой реализации планов используйте нестандартные решения.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Дев  

Звезды и планеты хотят, чтобы вы сегодня встретились со старыми друзьями, пообщались с кем-то, кого давно не видели. На работе и в бизнесе старайтесь принимать решения максимально осторожно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Весов 

Опасайтесь непредвиденных ситуаций и не отправляйтесь в дальние путешествия. Также не тратьте много денег. В такие дни лучше экономить. Вечером возможна встреча с важным человеком, знакомство в социальных сетях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Скорпионов 

Идеальный день для романтики. Звезды помогут найти вторую половинку, сделают вас более обаятельными в глазах противоположного пола. На работе ночные светила также помогут преуспеть в важных делах, заработать авторитет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Стрельцов 

Астрологи отмечают, что этот день является благоприятным временем для коллективной работы. Не упускайте возможность помочь коллегам, друзьям, близким. Это хорошо отразится на вашей карме.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Козерогов

Сосредоточьтесь на самом главном. Не нужно тратить время на решение второстепенных задач. Общайтесь больше с теми людьми, которые пробуждают в вас мотивацию и энтузиазм. Избегайте токсичных личностей.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Водолеев

Сегодня для достижения максимального успеха очень важен заряд оптимизма. Судьба может подбросить неприятный сюрприз, но вы с этим справитесь. Позвольте себе расслабиться после работы, займитесь шопингом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 ноября 2020 для Рыб

Начните день с уборки и наведения порядка. Это поможет избежать нелепых ссор и непредвиденных проблем. Не отклоняйтесь от заданного курса и не нервничайте, если кто-то из близких будет вами недоволен.

Любовный гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Бизнес-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Общий гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
02 Горбулин рассказал, как Украине победить в войне с Россией
03 Без маски, но с рукопожатием: первое фото победившего COVID Зеленского вызвало массу вопросов
04 Успех ОПЗЖ обусловлен последовательной позицией по важным экономическим и политическим вопросам, – Рабинович
05 Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без маски, но с рукопожатием: первое фото победившего COVID Зеленского вызвало массу вопросов
Без маски, но с рукопожатием: первое фото победившего COVID Зеленского вызвало массу вопросов
Как красиво! Вечерние фотографии Ужгорода с воздуха вызвали восторг в сети
Как красиво! Вечерние фотографии Ужгорода с воздуха вызвали восторг в сети
COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть
COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть
Какой праздник 24 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь