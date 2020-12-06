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Воскресенье, 06.12.2020
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Стрельцы повысят свою репутацию, а Козерогам стоит опасаться врагов: гороскоп на 6 декабря

Стрельцы повысят свою репутацию, а Козерогам стоит опасаться врагов: гороскоп на 6 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

День принесет много напрасных надежд, иллюзий и заблуждений. Полагаться на интуицию стоит только в личных отношениях. Очень эффективна совместная работа. Вечер подходит для обсуждения семейных проблем, дает шанс справиться с ними.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Овнов 

День начнется с благоприятной ноты, потому что с самого утра ночные светила будут созидательными и сильными. Это идеальное время для работы, дальних поездок, смены обстановки и начала новых дел.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Тельцов 

Вам лучше заняться сегодня домашними делами. Это будет лучший вариант для тех, кто хочет избежать проблем с энергетикой. Большой успех ожидает представителей креативных профессий.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Близнецов 

Старайтесь идти на примирение с близкими людьми и не начинайте конфликтовать первыми. Это будет лучшим лекарством от всех бед и неурядиц с настроением. Большой успех ждет самых ответственных людей вашего Знака.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Раков

Сегодня вы сможете оказывать весьма ощутимое влияние на окружающих. Можно добиться больших высот в бизнесе и в работе. Самое главное - не требовать от коллег и близких людей больше, чем они смогут сделать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Львов   

Опасайтесь общения с бесцеремонными людьми. Старайтесь окружать себя теми, кто понимает вас, уважает ваши принципы и желания. Если вы находитесь в поисках любви или вам нужно произвести на кого-то впечатление, будьте напористыми и инициативными.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Дев  

Старайтесь сегодня больше работать, но без излишнего фанатизма. Поберегите силы для домашних дел и забот, для активного отдыха и общения с друзьями. Не принимайте скоропалительных решений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Весов 

Всем одиноким Весам лучше временно приостановить поиски второй половинки. Новые знакомства и отношения принесут больше забот, чем пользы. То же самое касается и работы с бизнесом: лучше сфокусироваться на текущих делах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Скорпионов 

Направьте энергию в сторону любовной сферы. Астрологи советуют избегать порывистости. В этот день должно безраздельно править спокойствие. Это поможет избежать ненужных скандалов и неурядиц.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Стрельцов 

Утром можно ожидать перепадов настроения. Ближе к обеду энергетика светил станет более стабильной, поэтому вторую половину дня желательно посвятить делам и работе. Сегодня есть шанс повысить свою репутацию в коллективе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Козерогов

Старайтесь держать свой дом и рабочее место в полном порядке. Опасайтесь врагов и недоброжелателей. Не исключено, что они захотят насолить вам, сорвать ваши планы. Не рассказывайте никому о том, что у вас на уме.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Водолеев

Это очень благоприятный день для решения юридических проблем и деловых переговоров. Если вы находитесь в поисках работы, обязательно посетите сегодня собеседования. В отношениях с близкими людьми старайтесь творить больше добра.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 декабря 2020 для Рыб

Вы можете ступить на путь больших побед в финансовой сфере. Не исключено, что вам улыбнется большая удача в работе и бизнесе. У вас появится возможность существенно повысить свои доходы.

Финансовый гороскоп на неделю 30.11. - 06.12.2020 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 30.11. - 06.12.2020

Гороскоп на неделю с 6 декабря по 6 декабря для всех знаков Зодиака

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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