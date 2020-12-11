Скорпионам не стоит рисковать, а Козерогам - больше отдыхать: гороскоп на 11 декабря

Начало дня будет сложным. Старайтесь проверять любую поступающую информацию и обдумывать каждый шаг. О решениях, принятых под влиянием эмоций, скорее всего, придется пожалеть. Вторая половина дня складывается удачнее.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Овнов

Этот день - наилучший момент для воплощения задуманного в жизнь. Звезды обещают удачу во всех начинаниях, поэтому не стоит ничего откладывать на потом, пришло время взяться за работу. Только не откровенничайте с посторонними - преждевременные разговоры могут повлечь за собой неприятности.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Тельцов

Этот день для многих пройдет на гребне удачи. Везение вряд ли будет случайным: ему поспособствуют прежние заслуги или реализация правильных целей. Успех окажется вдвойне приятным, потому что будет подтверждать личную правоту, повышать рейтинг и подкреплять самооценку.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Близнецов

Звезды обещают удачный день для того, чтобы разобраться с проблемами. Если некоторое время в семье держатся натянутые отношения, пора преодолеть недопонимания. То же касается и работы: можно разобраться с теми делами, которые надолго были отложены в долгий ящик, и продолжить путь к цели.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Раков

Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Львов

Сейчас вы достаточно сильны. Главная ваша задача - решить, куда эту силу направить. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Постарайтесь доставлять себе и своим близким больше приятных эмоций.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Дев

Сейчас идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные задачи и постепенно осуществлять их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, настал подходящий момент с ними разделаться. Сейчас не стоит оказывать людям услуги, особенно если вас об этом не просят.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Весов

Астрологи советуют проявлять больше активности. Ожидая удачного стечения обстоятельств, мы повышаем риск попусту потратить время - деньги вряд ли упадут в руку, а проблемы в личной жизни не разрешатся сами собой. Пришло время приступить к действиям - этот день подарит несколько шансов проявить себя.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Скорпионов

Астрологи предостерегают от спонтанных рисков. Даже незначительный, на первый взгляд, поступок может привести к серьезным проблемам на работе и в частной жизни. Не стоит бросать слова на ветер: давайте только те обещания, которые сможете выполнить, а если уж пообещали - сделайте точно в заявленный срок.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Стрельцов

Звезды сулят ситуацию, в которой придется сделать важный выбор. Руководствуйтесь своими интересами и прислушивайтесь к интуиции - советов будет много, но они могут только сбить с толку. Важно помнить о своих целях и не жертвовать ими ради других.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Козерогов

В делах и в работе возможен регресс. В любви тоже не все будет гладко. Астрологи советуют больше отдыхать, меньше переживать по мелочам. Важно оптимизировать затраты сил, выделяя побольше времени на отдых и смену обстановки.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Водолеев

Вам следует запастись терпением, потому что многие начинания будут то и дело срываться. Лучше не увлекаться самокритикой. Ближе к вечеру вас могут взволновать вопросы, касающиеся будущих перспектив. Их решение лучше пока отложить.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 декабря 2020 для Рыб