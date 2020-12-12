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Суббота, 12.12.2020
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Овнам стоит отказаться от спиртного, а Водолеям - быть внимательнее: гороскоп на 12 декабря

Овнам стоит отказаться от спиртного, а Водолеям - быть внимательнее: гороскоп на 12 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Подходящее время для домашних дел и отдыха с семьей. На работе не стоит принимать важных решений. Хорошо бы наладить контакты с коллегами и начальством. 

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Овнов 

На первую половину этого дня не стоит планировать важных дел. Лучше посвятить это время занятию творчеством, любимым делом.  Меньше полагайтесь на интуицию. Также рекомендуется избегать употребления спиртного.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Тельцов 

Тельцу нужно чаще говорить "да", чем отрицать все происходящее. Предложений будет масса, но все они не по вашу душу. Толчок новым проектам дадите вы сами. Если, конечно же, Телец не будет слушать посторонних советов и жить иллюзиями. Хороший день для дыхательных упражнений, восточных единоборств, йоги и пеших прогулок.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Близнецов 

Гороскоп предсказывает Близнецам безоблачное небо над головой, поэтому можно сеять новые идеи, которые дадут прекрасные всходы. Отсекайте все ненужное в общении с людьми. Если вам что-то предлагают, то сначала взвесьте "за" и "против". Избранник смотрит на Близнецов хмуро и из-под лобья? Стоит покопаться в себе, чтобы найти этому причину.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Раков

Звезды настроены благожелательно, поэтому если хочется прорыва в текущих делах, прямо с утра нужно настроить себя на успех и начать действовать. Тот, кто не станет мешкать и сомневаться, практически сразу ощутит прилив сил и получит удачное стечение обстоятельств.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Львов   

Полезно переключиться на развитие в духовной сфере. Рутина будет сильно тормозить, так что астрологи советуют не заострять на ней внимания. Духовные науки и практики помогут справиться с житейскими проблемами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Дев  

В этот день нужно мечтать о путешествиях, загадывать и планировать новые пути. Двигаться и творить лучше всего налегке: желательно избавиться от деструктивных мыслей и энергий, направив внимание на позитивные вибрации. Это поможет удержать ориентиры.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Весов 

Возрастут духовные, творческие и сексуальные возможности Весов. Появится возможность переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению - оно будет самым правильным.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Скорпионов 

Благоприятны творчество, поездки, созидательная деятельность, например ремонт или строительство. Для мужчин-Скорпионов вероятны новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Женщинам-Скорпионам звезды не рекомендуют идти навстречу новым любовным приключениям - вероятны ложные обещания, разочарования или болезнь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Стрельцов 

Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе. Однако не беритесь за те дела, в которых вы не компетентны, избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами. В противном случае вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. У мужчин-Стрельцов легкомыслие и ветреность повлекут за собой неприятности: возникнет выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Козерогов

Астрологическая картина меняется: в рабочей и личной жизни снижается активность, но это у лучшему. День стоит провести в своем ритме и не упрекать себя за медлительность: так будет легче сберечь силы, сосредоточиться, принять решение, привыкнуть к новым условиям.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Водолеев

Многим предстоит корректировать свои выводы и проверять чужие слова, проявлять гибкость, подстраиваться. Есть риск ложно истолковать поданный сигнал, не понять намек или шутку. Залог безопасности, а по совместительству и успеха, - внимательность к деталям и анализ ситуации.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 декабря 2020 для Рыб

Полезно заняться расчисткой завалов, но важно определить, с чем именно необходимо разобраться в первую очередь. Если правильно расставить приоритеты, день пройдет плодотворно, в обратном случае есть опасность надолго застрять на чем-то малосущественном.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

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