Львам стоит поменять обстановку, а Девам - расставить приоритеты: гороскоп на 14 декабря

Терпение в это время пригодиться очень многим. Именно благодаря ему удастся избежать многих опрометчивых поступков, не создать проблем себе и окружающим, не сделать того, о чем быстро можно пожалеть. Старайтесь смотреть на жизнь максимально реалистично. Фантазии и иллюзии в этот день только сбивают с толку.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Овнов
Сегодня полезный день для пересмотра карьерных и финансовых планов: денежные дела потребуют ревизии. Внимательность станет ключом к успехам.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Тельцов
Звезды на вашей стороне, поэтому пришло время действий. Можно успешно сменить имидж, привнести новизну в домашнюю обстановку, проявить инициативу в карьерном плане.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Близнецов
Удачный день для творчества, хобби и саморазвития. Если энергии на это не хватает, можно посвятить пять минут медитации или посмотреть вдохновляющий фильм.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Раков
У представителей вашего Знака сегодня день отказа от токсичных отношений. И даже если свести к минимуму общение с энерговампиром нельзя, в ваших силах найти оптимальное решение или выигрышную стратегию.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Львов
Сегодня благоприятна смена локаций. Причем вариантов много: можно делать перестановку дома, просить новый кабинет на работе, менять маршрут вечерней прогулки с собакой.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Дев
Сегодня вам захочется свернуть горы и успеть все, ведь звезды полны энтузиазма и щедро поделятся им с вами. Однако лучше четко расставить приоритеты.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Весов
День будет ровным и без сюрпризов. Можно использовать его для передышки или смены планов. Полезна забота о здоровье и психологическом комфорте.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Скорпионов
День реванша. Звезды на вашей стороне: можно добиться успехов в долгосрочном проекте и сделать завершающий аккорд новой победы запоминающимся для всех.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Стрельцов
Благоприятный день для разбора дел или вещей. Можно перебрать продукты в холодильнике, проредить гардероб или проверить списки дел в рабочем ежедневнике.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Козерогов
Сегодня важно предпочесть переработкам спокойный и размеренный темп. Звезды благоприятны, однако даже их энергия не бесконечна. Можно посвятить вечер уходу за собой.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Водолеев
Звезды непредсказуемы, поэтому лучше не рассчитывать на грандиозные результаты, но и не опускать руки. Вам пригодится гибкий подход к планам и решениям.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 декабря 2020 для Рыб
Энергетика дня благоприятна для денежных потоков. Возможна и запланированная прибыль, и неожиданный доход, новый заказ или приятный презент.