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Понедельник, 14.12.2020
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Львам стоит поменять обстановку, а Девам - расставить приоритеты: гороскоп на 14 декабря

Львам стоит поменять обстановку, а Девам - расставить приоритеты: гороскоп на 14 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Терпение в это время пригодиться очень многим. Именно благодаря ему удастся избежать многих опрометчивых поступков, не создать проблем себе и окружающим, не сделать того, о чем быстро можно пожалеть. Старайтесь смотреть на жизнь максимально реалистично. Фантазии и иллюзии в этот день только сбивают с толку.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Овнов 

Сегодня полезный день для пересмотра карьерных и финансовых планов: денежные дела потребуют ревизии. Внимательность станет ключом к успехам.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Тельцов 

Звезды на вашей стороне, поэтому пришло время действий. Можно успешно сменить имидж, привнести новизну в домашнюю обстановку, проявить инициативу в карьерном плане.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Близнецов 

Удачный день для творчества, хобби и саморазвития. Если энергии на это не хватает, можно посвятить пять минут медитации или посмотреть вдохновляющий фильм.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Раков

У представителей вашего Знака сегодня день отказа от токсичных отношений. И даже если свести к минимуму общение с энерговампиром нельзя, в ваших силах найти оптимальное решение или выигрышную стратегию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Львов   

Сегодня благоприятна смена локаций. Причем вариантов много: можно делать перестановку дома, просить новый кабинет на работе, менять маршрут вечерней прогулки с собакой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Дев  

Сегодня вам захочется свернуть горы и успеть все, ведь звезды полны энтузиазма и щедро поделятся им с вами. Однако лучше четко расставить приоритеты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Весов 

День будет ровным и без сюрпризов. Можно использовать его для передышки или смены планов. Полезна забота о здоровье и психологическом комфорте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Скорпионов 

День реванша. Звезды на вашей стороне: можно добиться успехов в долгосрочном проекте и сделать завершающий аккорд новой победы запоминающимся для всех.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Стрельцов 

Благоприятный день для разбора дел или вещей. Можно перебрать продукты в холодильнике, проредить гардероб или проверить списки дел в рабочем ежедневнике.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Козерогов

Сегодня важно предпочесть переработкам спокойный и размеренный темп. Звезды благоприятны, однако даже их энергия не бесконечна. Можно посвятить вечер уходу за собой.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Водолеев

Звезды непредсказуемы, поэтому лучше не рассчитывать на грандиозные результаты, но и не опускать руки. Вам пригодится гибкий подход к планам и решениям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Рыб

Энергетика дня благоприятна для денежных потоков. Возможна и запланированная прибыль, и неожиданный доход, новый заказ или приятный презент.

Финансовый гороскоп на неделю 14.12. - 20.12.2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 14.12. - 20.12.2020

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Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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