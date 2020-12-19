Стрельцам самое время искать любовь, а Козерогам - новую работу: гороскоп на 19 декабря

В этот день могут появится новые идеи и планы. Вторая половина для обещает быть благоприятной. Обстоятельства сложатся удачно для тех, кто не любит сидеть без дела и хорошо понимает, чего хочет добиться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Овнов

Сегодня очень благоприятное время для покупок, походов по магазинам. Вечером постарайтесь посвятить немного времени родственникам, второй половинке. Не ссорьтесь с близкими людьми, гасите конфликты.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Тельцов

Ночные светила укрепят ваше биополе и помогут пережить любые трудности, которые могут встретиться на пути. Это идеальный день для знакомств, изменения жизненного пути, путешествий и смены обстановки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Близнецов

Грядут глобальные перемены. На это могут указать некоторые важные события, которые произойдут в первой половине дня. Возьмите жизнь под свой контроль — перестаньте слушать чужие советы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Раков

Не унывайте, если что-то пойдет не так. Вселенная может вносить свои коррективы в вашу жизнь, но это к лучшему. Не исключено, что звезды и планеты дадут вам ответы на самые важные вопросы. Главное - не торопиться с принятием решений.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Львов

Сегодня лучше не поднимать тяжести и не перегружать тело. Займитесь простыми домашними делами, пройдитесь, погуляйте с друзьями или второй половинкой. Можно встретиться со старыми знакомыми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Дев

Самый лучший отдых сегодня - релаксация в домашней обстановке. Не посещайте людных мест и ограничьте финансовые траты. Расслабьтесь дома за просмотром фильма или прослушиванием музыки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Весов

Сегодня лучше составить для себя четкий план действий и неотступно следовать ему до самого вечера. В такие дни есть вероятность забыть что-то очень важное. Сегодня для вас действует простой и понятный принцип - "скупой платит дважды".

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Скорпионов

Этот день очень благоприятен для творческой активности. Не бойтесь доверять интуиции: она спасет вас от проблем в трудный час. Конец дня лучше посвятить домашним делам. Если придется совершать покупки, то лучше делать это в интернете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Стрельцов

Отличный день для веселья и домашних посиделок с друзьями и родственниками за чашечкой чая. Всем, кто состоит в отношениях, астрологи советуют не принимать важные решения в одиночку. Одинокие люди этого Знака смогут заняться поисками любви.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Козерогов

Энергетика звезд прекрасно подходит для поисков новой работы. Будьте бдительными во время переговоров и собеседований. Не давайте никому обещаний, которые не сможете выполнить: это лишит вас авторитета.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Водолеев

Поберегите сегодня свои нервы. Не общайтесь с провокаторами, не совершайте необдуманных шагов в любви и в финансовой сфере. Сфокусируйтесь на семейных делах, на любви или ее поисках.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 декабря 2020 для Рыб