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Среда, 23.12.2020
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У Козерогов есть шанс встретить любовь, а Весам стоит провести время с родными: гороскоп на 23 декабря

У Козерогов есть шанс встретить любовь, а Весам стоит провести время с родными: гороскоп на 23 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Первую половину дня лучше посвятить каким-то практическим делам, решению текущих задач. Вторая походит для того, что требует фантазии, творчества. Но все же важно максимально реально смотреть на вещи, не строить иллюзий, которые могут завести слишком далеко.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Овнов 

Повезет амбициозным представителям вашего Знака. Это тот самый день, когда нужно бороться за свою мечту и не отступать назад при виде проблем. Очень важно проявлять смелость, стоять горой за свои устои и следовать ранее принятым планам на день.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Тельцов 

В этот день можно встретиться с последствиями недавних решений. Звезды помогут понять, какие из них были верными, а какие нет. В отношениях с окружающими людьми астрологи советуют проявлять больше сопереживания и участия.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Близнецов 

Вас ждет довольно непростой день. Опрометчивые поступки могут стоить слишком дорого, поэтому лучше совершать лишь обдуманные шаги. Также стоит избегать трусости в принятии важных решений. Важно действовать решительно и уверенно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Раков

Этот день прекрасно подходит для творческой работы и для принятия нестандартных решений. Велика вероятность того, что все неурядицы будут временными. Лучше фокусироваться на позитиве, чтобы не терять зря драгоценную энергию.

Лев (23 декабря - 23 августа)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Львов   

В этот день могут активизироваться недоброжелатели. Лучше быть настороже с малознакомыми или незнакомыми людьми, браться за те дела, в которых не нужно полагаться на других. Вечер полезно провести в полной релаксации, отдыхе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Дев  

Это идеальное время для духовных поисков, молитв, медитаций. Если придется много и тяжело работать, желательно находить время для отдыха. Стоит быть осторожнее на дорогах - можно схлопотать штраф за превышение скорости. Ну а переходя улицу, смотрите по сторонам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Весов 

В этот день стоит следовать своим основным жизненным приоритетам. Не желательно менять планы в последнюю минуту. Полезными будут романтические встречи, знакомства. Семейным людям можно посвятить личное время родным. Также можно заняться шопингом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Скорпионов 

Это прекрасный день для домашних дел, наведения порядка, уборки. Полезными будут свидания и встречи с новыми людьми в целом. По отношению к близким необходимо проявлять максимум взаимопонимания. Астрологи советуют не раскрывать свои планы по работе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Стрельцов 

Этот день многим подарит глоток свежего воздуха. Звезды и планеты в очень благоприятном положении, поэтому у вас будет выбор - трудиться изо всех сил или остаться в зоне комфорта и насладиться отдыхом. Спокойствие и размеренность не будут лишними в любом случае.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Козерогов

Астрологи советуют быть примером для подражания младшим поколениям. Не желательно совершать поступки, о которых можно пожалеть. Также есть шанс встретить любовь или хорошего друга. В трудных ситуациях лучше сохранять невозмутимость.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Водолеев

Вечером возможны неприятные дилеммы. Найти выход из сложной ситуации поможет интуиция. В любви стоит избегать излишеств. Не нужно проводить рядом с любимым человеком или в его поисках все время. Дела и работа помогут отвлечься от переживаний.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 декабря 2020 для Рыб

Это хороший день для домашних дел, уборки, перестановки мебели. В делах и в работе стоит проявлять напористость. Не желательно браться за все задачи одновременно; лучше сделать меньше, но с гарантированным качеством. В отношениях с близкими важна отзывчивость.

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков Зодиака

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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