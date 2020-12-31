Рыбам быть собраннее, а Тельцам не торопиться с решениями: гороскоп на 31 декабря

Начало дня может быть довольно напряженным. Под вечер настроение улучшится у всех.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Овнов

Сегодня у вас может появиться острая необходимость в компании. Живому общению лучше предпочесть социальные сети. Это идеальный день для творческих занятий, совершения дорогостоящих покупок, активной работы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Тельцов

Настает время, когда решения необходимо принимать осторожно. Если поторопиться, можно наломать дров. Эксперты рекомендуют сохранять пунктуальность и проявлять уважение к окружающим. Старайтесь не давать пустых обещаний.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Близнецов

Сегодня можно смело отправляться в путешествия, в дальнюю дорогу. В новом месте можно познакомиться с интересными людьми. Дома тоже будет благоприятная атмосфера, особенно для людей творческих профессий и необычного склада ума.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Раков

В такие дни запасы энергии быстро иссякают. Старайтесь правильно распределять силы и расставлять приоритеты. Начните день с позитива. Деньги сегодня астрологи советуют не тратить, сфокусировавшись на заработке.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Львов

В амурной сфере старайтесь быть как можно более осторожными. Желательно держать себя в руках и не отвечать негативом на негатив. Не общайтесь с теми, кто вызывает у вас агрессию. Не унывайте, если что-то не будет получаться на работе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Дев

Если не отвечать на выпады недоброжелателей бурными эмоциями, они перестанут вас донимать. Вечер лучше провести с близкими или второй половинкой. Днем нужно уделить больше времени работе и домашним делам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Весов

Звезды и планеты в довольно благоприятном положении, поэтому сегодняшний день может стать очень продуктивным и запоминающимся. Стоит проявить инициативу тем, кто находится в поисках любви. Не стройте далеких планов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Скорпионов

С самого утра вам в голову может закрасться мысль о том, что что-то не так. Старайтесь не думать, а делать. Астрологи советуют не переживать по мелочам, не накручивать себя. Фокусируйтесь на чем-то приятном.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Стрельцов

Для достижения целей придется выложиться на полную. В этот день лучше не тратить много денег и не давать никому взаймы. День будет богат на новые идеи. Возможно, вам поступит выгодное предложение о смене работы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Козерогов

Все финансовые дела лучше решать после обеда. Утро лучше посвятить любви, домашним делам. Это не самый благоприятный день для дальних поездок и проведения большого количества времени за рулем. Старайтесь соблюдать правила дорожного движения.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Водолеев

Многие неурядицы на работе и в бизнесе решатся сами собой, а вот в любви придется устраивать всё самостоятельно. Большой успех ждет творческих людей, а также тех, кто умеет правильно планировать дела.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Рыб