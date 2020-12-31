Скачать
Четверг, 31.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
«Пускай твои антитела множатся и процветают»: как проходит вакцинация против «короны» в Израиле
«Пускай твои антитела множатся и процветают»: как проходит вакцинация против «короны» в Израиле
Страшная авария у McDonalds в Одессе: всплыли видео и данные о новом пострадавшем
Страшная авария у McDonalds в Одессе: всплыли видео и данные о новом пострадавшем
Новогодняя ночь-2020: Google выпустил новый дудл
Новогодняя ночь-2020: Google выпустил новый дудл
Реал оступился в Примере: видеообзор матча с Эльче
Реал оступился в Примере: видеообзор матча с Эльче

Рыбам быть собраннее, а Тельцам не торопиться с решениями: гороскоп на 31 декабря

Рыбам быть собраннее, а Тельцам не торопиться с решениями: гороскоп на 31 декабря
Обновлено 06:59 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Начало дня может быть довольно напряженным. Под вечер настроение улучшится у всех.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Овнов 

Сегодня у вас может появиться острая необходимость в компании. Живому общению лучше предпочесть социальные сети. Это идеальный день для творческих занятий, совершения дорогостоящих покупок, активной работы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Тельцов 

Настает время, когда решения необходимо принимать осторожно. Если поторопиться, можно наломать дров. Эксперты рекомендуют сохранять пунктуальность и проявлять уважение к окружающим. Старайтесь не давать пустых обещаний.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Близнецов 

Сегодня можно смело отправляться в путешествия, в дальнюю дорогу. В новом месте можно познакомиться с интересными людьми. Дома тоже будет благоприятная атмосфера, особенно для людей творческих профессий и необычного склада ума.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Раков

В такие дни запасы энергии быстро иссякают. Старайтесь правильно распределять силы и расставлять приоритеты. Начните день с позитива. Деньги сегодня астрологи советуют не тратить, сфокусировавшись на заработке.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Львов   

В амурной сфере старайтесь быть как можно более осторожными. Желательно держать себя в руках и не отвечать негативом на негатив. Не общайтесь с теми, кто вызывает у вас агрессию. Не унывайте, если что-то не будет получаться на работе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Дев  

Если не отвечать на выпады недоброжелателей бурными эмоциями, они перестанут вас донимать. Вечер лучше провести с близкими или второй половинкой. Днем нужно уделить больше времени работе и домашним делам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Весов 

Звезды и планеты в довольно благоприятном положении, поэтому сегодняшний день может стать очень продуктивным и запоминающимся. Стоит проявить инициативу тем, кто находится в поисках любви. Не стройте далеких планов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Скорпионов 

С самого утра вам в голову может закрасться мысль о том, что что-то не так. Старайтесь не думать, а делать. Астрологи советуют не переживать по мелочам, не накручивать себя. Фокусируйтесь на чем-то приятном.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Стрельцов 

Для достижения целей придется выложиться на полную. В этот день лучше не тратить много денег и не давать никому взаймы. День будет богат на новые идеи. Возможно, вам поступит выгодное предложение о смене работы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Козерогов

Все финансовые дела лучше решать после обеда. Утро лучше посвятить любви, домашним делам. Это не самый благоприятный день для дальних поездок и проведения большого количества времени за рулем. Старайтесь соблюдать правила дорожного движения.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Водолеев

Многие неурядицы на работе и в бизнесе решатся сами собой, а вот в любви придется устраивать всё самостоятельно. Большой успех ждет творческих людей, а также тех, кто умеет правильно планировать дела.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Рыб

Это идеальный день для отдыха и развлечений. Звезды в очень благоприятном положении, поэтому вы можете преуспеть и в работе. Самое главное - не торопиться с решениями. Будьте собранными и внимательными.

Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 28.12.2020 - 3.01.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 28.12.2020 - 3.01.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мендель не дорабатывает? Вокруг поездки Зеленского в Ивано-Франковск вспыхнул скандал
02 На теле не было живого места: попавшего под автобус парня бросили умирать на рынке в Бердичеве
03 Порошенко сделал признание по поводу операции с «вагнеровцами»
04 У получившей «паспорт «ДНР» Чичериной появились проблемы с полицией
05 Этим явно будут пользоваться: увольнение Кривоноса показало слабость Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В поезде Рахов-Харьков нашли набитый долларами чемодан
В поезде Рахов-Харьков нашли набитый долларами чемодан
Доллар и евро подорожали к Новому году: курс валют 31 декабря в Украине
Доллар и евро подорожали к Новому году: курс валют 31 декабря в Украине
Биткоин установил новый рекорд перед новым годом: сколько сейчас стоит криптовалюта
Биткоин установил новый рекорд перед новым годом: сколько сейчас стоит криптовалюта
Какой праздник 31 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 31 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь