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Суббота, 16.01.2021
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Девам лучше не переутомляться, а Весам - чаще думать о хорошем: гороскоп на 16 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Благоприятный день для общения, объединения усилий, работы над совместными проектами. Можно решать важные вопросы, касательно финансов и имущества.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 января 2021 для Овнов 

Это благоприятный день для создания новых связей. Потребность в общении у многих людей возрастет, а ваша харизма позволит переключить внимание окружающих на себя. Это идеальный день для поисков любви.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 января 2021 для Тельцов 

Звезды в гармонии с планетами, поэтому сегодня можно приступить к обучению, изучению чего-то нового. Можно отправляться в путешествия, командировки. Не бойтесь проявлять любознательность. Ваша память улучшится.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 января 2021 для Близнецов 

Не исключено, что все события сегодня будут происходить очень стремительно и быстро. Старайтесь как можно меньше общаться с людьми, которые мыслят стереотипно. Не стоит убеждать окружающих в своей правоте: вы только зря потратите время.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 января 2021 для Раков

Большое внимание сегодня стоит уделять гармонии. Все должно пребывать в балансе - работа и отдых, мысли о будущем и мысли о прошлом. Не стоит рисковать, поскольку звезды не смогут помочь вам в случае провала.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 января 2021 для Львов   

Старайтесь выглядеть с иголочки. Сегодня люди будут в основном встречать вас по одежке. Во второй половине дня стоит посвятить время покупкам, развлечениям. Больше общайтесь с людьми.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 января 2021 для Дев  

Это очень удачный день для работы и бизнеса. Старайтесь не лениться сегодня, но и работать на износ тоже не стоит. Сильная усталость сделает вас вялыми вечером, что приведет к проблемам с настроением и лишит вас удачи.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 января 2021 для Весов 

Астрологи советуют сегодня как можно чаще думать о хорошем. Если этого не делать, удача быстро покинет вас. Ночные светила будут на стороне тех, кто несет в этот мир доброту и свет. Не нужно заражать людей отрицательными эмоциями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 января 2021 для Скорпионов 

Звезды и планеты в сильном диссонансе, поэтому сегодня строго противопоказано брать на себя лишнюю ответственность. Занимайтесь привычными делами и не давайте никому пустых обещаний, если не хотите проблем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 января 2021 для Стрельцов 

Самый лучший способ сохранить или укрепить дружбу - проявить отзывчивость к друзьям и коллегам. Вполне возможно, что кому-то из них понадобится помощь, а помочь будет некому. Ваша доброта вернется большой удачей в будущем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 января 2021 для Козерогов

Если у вас есть лишние деньги и время, то обязательно потратьте их на близких людей. В такие дни, как этот, эгоизм вам противопоказан. Также стоит опасаться пустых обещаний и лжи. Будьте открытыми и честными.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 16 января 2021 для Водолеев

Астрологи настоятельно советуют не носить с собой крупные суммы денег. Лучше пользоваться картой либо вовсе отказаться от покупок. Также полезно будет доводить дела до конца и не переоценивать свои возможности.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 января 2021 для Рыб

Не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу в такие дни. Звезды и планеты могут устроить вам проверку на прочность, устраивая встречи с неприятными людьми. Астрологи считают, что сегодня может произойти нечто очень важное, но не входящее в планы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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