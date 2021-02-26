Тельцов ждет удачное знакомство, а Весам стоит побыть наедине: гороскоп на 26 февраля

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Овнов

В эту пятницу звёзды призывают вас поменьше коммуницировать. Результаты общения окажутся не самыми удачными. Попробуйте свести все контакты на нет или ограничиться перепиской. Если вам необходимо поговорить со второй половинкой по душам, не делайте этого 26 февраля - только поссоритесь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Тельцов

Вас ждёт новое и очень удачное знакомство. Поэтому постарайтесь не грубить первым встречным и не отталкивать их от себя. Возможно, в этот день решится ваша судьба. Если вы встретите кого-то, присмотритесь к нему внимательно.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Близнецов

Призовите на помощь все своё чувство юмора. Оно вам понадобится, когда вы столкнётесь с грубостью со стороны начальства. Но ни в коем случае не опускайтесь до его уровня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Раков

Вам звёзды не советуют отправляться в путешествие. Дальние поездки чреваты неприятными знакомствами, которые могут оставить не самый лучший след в вашей жизни. Вы можете повстречать в этот день разлучника или разлучницу. Не заговаривайте с незнакомцами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Львов

Вам понадобится помощь избранника в этот день. Но не забудьте его попросить об этом. Он может не знать о ваших проблемах - вы же всегда так сильны и самостоятельны.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Дев

Займитесь чем-то очень полезным. В этот день все ваши попытки отдохнуть окажутся тщетными, не стоит и пытаться. Призовите на помощь верного товарища, чтобы не скучно было.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Весов

Ваше настроение будет похоже на маятник. То в смех качнет, то в слёзы. В эти моменты старайтесь находиться наедине с собой. Вторая половинка не готова выслушивать ваши истерики, особенно если они сопровождаются слезами. Если хотите пожаловаться, соберитесь с мыслями и начните не с упрёков, а с фактов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Скорпионов

Вам стоит внимательно отнестись к людям вокруг, особенно к их словам. Вам давно на что-то намекают, боясь сказать правду, а вы все никак не поймёте.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Стрельцов

Возьмите за правило со всем соглашаться в этот день. Будет много интересных предложений, а ваш скепсис может помешать их разглядеть. Вторая половинка может предложить вам что-то необычное. Но вы (как всегда) решите отмахнуться. Так делать 26 февраля ни в коем случае нельзя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Козерогов

Звёзды призывают вас отдохнуть, даже если у вас куча дел. Она никуда не денется, но если вы немедленно не дадите себе передышку, рискуете ни с чем не справиться. Возьмите небольшую передышку и уж потом активничайте.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Водолеев

Любимый человек будет нуждаться в беседе с вами. У вас тоже накопились вопросы. Так почему бы не посвятить эту пятницу откровенным беседам. Если вы давно хотели устроить переговоры, 26 февраля станет отличным днём для этого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Рыб