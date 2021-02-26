Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу
Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу

Тельцов ждет удачное знакомство, а Весам стоит побыть наедине: гороскоп на 26 февраля

Тельцов ждет удачное знакомство, а Весам стоит побыть наедине: гороскоп на 26 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Овнов 

В эту пятницу звёзды призывают вас поменьше коммуницировать. Результаты общения окажутся не самыми удачными. Попробуйте свести все контакты на нет или ограничиться перепиской. Если вам необходимо поговорить со второй половинкой по душам, не делайте этого 26 февраля - только поссоритесь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Тельцов 

Вас ждёт новое и очень удачное знакомство. Поэтому постарайтесь не грубить первым встречным и не отталкивать их от себя. Возможно, в этот день решится ваша судьба. Если вы встретите кого-то, присмотритесь к нему внимательно.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Близнецов 

Призовите на помощь все своё чувство юмора. Оно вам понадобится, когда вы столкнётесь с грубостью со стороны начальства. Но ни в коем случае не опускайтесь до его уровня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Раков

Вам звёзды не советуют отправляться в путешествие. Дальние поездки чреваты неприятными знакомствами, которые могут оставить не самый лучший след в вашей жизни. Вы можете повстречать в этот день разлучника или разлучницу. Не заговаривайте с незнакомцами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Львов   

Вам понадобится помощь избранника в этот день. Но не забудьте его попросить об этом. Он может не знать о ваших проблемах - вы же всегда так сильны и самостоятельны.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Дев  

Займитесь чем-то очень полезным. В этот день все ваши попытки отдохнуть окажутся тщетными, не стоит и пытаться. Призовите на помощь верного товарища, чтобы не скучно было.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Весов 

Ваше настроение будет похоже на маятник. То в смех качнет, то в слёзы. В эти моменты старайтесь находиться наедине с собой. Вторая половинка не готова выслушивать ваши истерики, особенно если они сопровождаются слезами. Если хотите пожаловаться, соберитесь с мыслями и начните не с упрёков, а с фактов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Скорпионов 

Вам стоит внимательно отнестись к людям вокруг, особенно к их словам. Вам давно на что-то намекают, боясь сказать правду, а вы все никак не поймёте.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Стрельцов 

Возьмите за правило со всем соглашаться в этот день. Будет много интересных предложений, а ваш скепсис может помешать их разглядеть. Вторая половинка может предложить вам что-то необычное. Но вы (как всегда) решите отмахнуться. Так делать 26 февраля ни в коем случае нельзя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Козерогов

Звёзды призывают вас отдохнуть, даже если у вас куча дел. Она никуда не денется, но если вы немедленно не дадите себе передышку, рискуете ни с чем не справиться. Возьмите небольшую передышку и уж потом активничайте.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Водолеев

Любимый человек будет нуждаться в беседе с вами. У вас тоже накопились вопросы. Так почему бы не посвятить эту пятницу откровенным беседам. Если вы давно хотели устроить переговоры, 26 февраля станет отличным днём для этого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 февраля 2020 для Рыб

Встаньте на место оппонентов и попробуйте мыслить с учетом их аргументов. Звёзды говорят, что вы в этот день прозреете и поймёте, как надо вести себя в будущем. Вы можете начать сомневаться в верности партнера. Но это будут пустые мысли. Вам нужно лишь сопоставить все факты. Рассуждайте в этот день логически.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 22.02. - 28.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 22.02.2021 - 28.02.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 123

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
03 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
04 Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
05 Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
В Киеве напали на мужчину из-за iPhone: подробности
В Киеве напали на мужчину из-за iPhone: подробности
А что, так можно было? Сеть озадачили фото царь-балкона в Украине
А что, так можно было? Сеть озадачили фото царь-балкона в Украине
Какой праздник 26 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь