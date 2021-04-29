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Четверг, 29.04.2021
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Рыбам не стоит провоцировать окружающих, а Водолеям надо поберечь деньги: гороскоп на 29 апреля

Рыбам не стоит провоцировать окружающих, а Водолеям надо поберечь деньги: гороскоп на 29 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Овнов 

Овнам сегодня нужно обращать внимание на свои мысли. Почаще говорите себе, что вы можете все, у вас всегда хватить сил на решения любых проблемных ситуаций.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Тельцов 

Настало время занять оборонительную позицию во всех сферах жизни. Тельцы не должны сегодня подвергать себя риску. Вторая половина дня подойдет для медитаций.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Близнецов 

Звезды и планеты помогут Близнецам воплотить в жизнь заветные желания. И они действительно сбудутся, если приложить хотя бы минимальные усилия для этого.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Раков

Этот день идеально подходит для уборки и избавления от хлама. А вот чтобы привлечь удачу, стоит носить одежду в цвет ваших глаз. Также не забывайте быть на свежем воздухе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Львов   

В первой половине дня возможны срывы планов, мелкие неурядицы. Не бросайте начатые дела, иначе так вы превратитесь из лидера в аутсайдера.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Дев  

Отсутствие спешки станет важным условием сохранения стабильности в текущих делах. Не ускоряйте темп, а также старайтесь помогать близкому окружению.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Весов 

Сегодня Весам лучше побыть в уединении и спокойствии. Хорошее время для отдыха, расслабления. По возможности, проведите этот день дома с родными.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Скорпионов 

Отличный день для составления планов на будущее. Отвлекаясь на мысли о прошлом, вы только потратите время. Не идите на поводу у окружающих - старайтесь действовать самостоятельно.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Стрельцов 

Сегодня лучше сфокусироваться на домашних делах и обязанностях или на работе. Не отказывайте в поддержке близким людям.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Козерогов

В первой половине дня желательно сфокусироваться на любви и семейных проблемах. Сегодня важно проявить больше внимательности к чувствам близких друзей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Водолеев

Не стоит сегодня совершать крупные покупки. Финансовые траты в этот день вам ни к чему. Не стоит переутомляться, так что старайтесь не задерживаться на работе.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 апреля 2021 для Рыб

Ночные светила сегодня находятся в диссонансе, поэтому Рыбы могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Не стоит провоцировать людей на конфликты.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 26.04. - 02.05.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 26.04.2021 - 02.05.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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