Козерогов ждет неплохой день, а Ракам стоит побыть в одиночестве: гороскоп на 4 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Овнов
В этот день вам можно попробовать что-то новое, говорят звёзды и пророчат успех. Причём это могут быть как ваши давние идеи, так и свежие предложения кого-то из знакомых.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Тельцов
Это будет спокойный день - как в физическом, так и в эмоциональном плане. Так что если у вас есть какие-то глобальные задачи, к которым вы никак не приступите, дерзайте.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Близнецов
Если в этот день вы будете чуть внимательней, чем обычно, сможете предотвратить какую-то опасность, связанную с вашими близкими или друзьями.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Раков
Вам в этот день необходимо побыть в одиночестве. Вы запутались в себе и своих чувствах, а окружающие никак не в состоянии внести покой в вашу душу.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Львов
В этот день вам придётся напрячь свою память, говорят звёзды и предупреждают: иначе все может пойти совсем не так и совсем не с теми людьми.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Дев
Если вам в этот день поступит какое-то неожиданное предложение, подумайте хорошенько, прежде чем давать своё согласие. Звёзды говорят, что вас ждёт нечто опасное и рискованное.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Весов
Вам не стоит форсировать события в этот вторник. Пусть все идёт своим чередом. Звёзды говорят, вам невероятно повезёт в этот день, только если вы не будете суетиться.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Скорпионов
Если вы в этот день не сможете доказать свою правоту, отстоять свою точку зрения, в ближайшее время вас ждут потери. Так что напрягитесь.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Стрельцов
В этот день вас ждёт несколько встреч. Большая часть из них будет удачными. Правда, лишь в том случае, если вы настроитесь на хороший финал.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Козерогов
Эмоции 4 мая будут зависеть не от самих событий, а от вашей реакции на них. Постарайтесь изначально настроиться на позитив. В целом вас ждёт неплохой день.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Водолеев
Звёзды призывают вас доделать в этот день все мелкие дела - грядёт нечто крупное. Чтобы хватило сил на глобальные задачи, подчистите хвосты.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 4 мая 2021 для Рыб
4 мая вам нужно быть максимально сосредоточенным. В этот день от вас будут ждать какого-то серьёзного решения. Принять его вы сможете только тогда, когда перестанете отвлекаться.