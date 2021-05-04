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Вторник, 04.05.2021
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Козерогов ждет неплохой день, а Ракам стоит побыть в одиночестве: гороскоп на 4 мая

Козерогов ждет неплохой день, а Ракам стоит побыть в одиночестве: гороскоп на 4 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Овнов 

В этот день вам можно попробовать что-то новое, говорят звёзды и пророчат успех. Причём это могут быть как ваши давние идеи, так и свежие предложения кого-то из знакомых.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Тельцов 

Это будет спокойный день - как в физическом, так и в эмоциональном плане. Так что если у вас есть какие-то глобальные задачи, к которым вы никак не приступите, дерзайте.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Близнецов 

Если в этот день вы будете чуть внимательней, чем обычно, сможете предотвратить какую-то опасность, связанную с вашими близкими или друзьями.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Раков

Вам в этот день необходимо побыть в одиночестве. Вы запутались в себе и своих чувствах, а окружающие никак не в состоянии внести покой в вашу душу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Львов   

В этот день вам придётся напрячь свою память, говорят звёзды и предупреждают: иначе все может пойти совсем не так и совсем не с теми людьми.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Дев  

Если вам в этот день поступит какое-то неожиданное предложение, подумайте хорошенько, прежде чем давать своё согласие. Звёзды говорят, что вас ждёт нечто опасное и рискованное.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Весов 

Вам не стоит форсировать события в этот вторник. Пусть все идёт своим чередом. Звёзды говорят, вам невероятно повезёт в этот день, только если вы не будете суетиться.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Скорпионов 

Если вы в этот день не сможете доказать свою правоту, отстоять свою точку зрения, в ближайшее время вас ждут потери. Так что напрягитесь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Стрельцов 

В этот день вас ждёт несколько встреч. Большая часть из них будет удачными. Правда, лишь в том случае, если вы настроитесь на хороший финал.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Козерогов

Эмоции 4 мая будут зависеть не от самих событий, а от вашей реакции на них. Постарайтесь изначально настроиться на позитив. В целом вас ждёт неплохой день.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Водолеев

Звёзды призывают вас доделать в этот день все мелкие дела - грядёт нечто крупное. Чтобы хватило сил на глобальные задачи, подчистите хвосты.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 мая 2021 для Рыб

4 мая вам нужно быть максимально сосредоточенным. В этот день от вас будут ждать какого-то серьёзного решения. Принять его вы сможете только тогда, когда перестанете отвлекаться.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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