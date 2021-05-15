Скачать
Суббота, 15.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака: источник раскрыл детали
К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака: источник раскрыл детали
Итоги дня 14 мая: отставки в Кабмине, новые санкции СНБО и обострение в Карабахе
Итоги дня 14 мая: отставки в Кабмине, новые санкции СНБО и обострение в Карабахе
Будет хуже: глава ВОЗ сделал прогноз насчет коронавируса и назвал самые опасные страны
Будет хуже: глава ВОЗ сделал прогноз насчет коронавируса и назвал самые опасные страны
Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"
Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"

Близнецам нельзя откладывать важные дела, а Ракам важно побыть наедине с собой: гороскоп на 15 мая

Близнецам нельзя откладывать важные дела, а Ракам важно побыть наедине с собой: гороскоп на 15 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Овнов 

Это благоприятный день для создания новых связей. Харизма поможет привлечь в вашу жизнь новых людей. Также это идеальный день для поисков любви.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Тельцов 

Это очень благоприятный день, в который необходимо действовать. Не откладывайте на потом важные дела. Знакомьтесь с новыми людьми, занимайтесь шопингом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Близнецов 

Не отклоняйтесь от стандартного распорядка дня. Астрологи рекомендуют заниматься тем, чем вы и планировали. Риски и авантюры принесут много проблем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Раков

Не стоит проводить досуг в шумных компаниях. Лучше побыть временно в уединении, заняться личными делами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Львов   

Этот день можно описать одной фразой: "Цель оправдывает средства". Сегодня постарайтесь заняться решением важных дел и задач.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Дев  

В такие дни категорически запрещено проявлять эгоизм. Идите навстречу всем, кто вас окружает.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Весов 

Ночные светила сегодня в благоприятном положении, поэтому сегодня можно ждать приятных сюрпризов: интересное новое знакомство или нежданный успех в работе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Скорпионов 

Сегодня стоит искать новые источники вдохновения, менять тактику ведения дел. Самое главное - не впадать в апатию.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Стрельцов 

Не упускайте возможности показать все, на что вы способны. Сегодня большинство ваших планов должно осуществиться без проволочек.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Козерогов

Домашняя обстановка неблагоприятна. Сегодня могут случиться бытовые поломки, протечки. Зато повезет в деньгах.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Водолеев

Водолеям Стоит избегать ностальгических мыслей о прошлом. Забудьте об ошибках вчерашних дней, ведь впереди счастливое будущее.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 мая 2021 для Рыб

Наступает идеальное время для путешествий или командировок. Старайтесь действовать хладнокровно и расчетливо. Не поддавайтесь на провокации врагов и недоброжелателей. Они только этого и ждут.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 10.05. - 16.05.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 10.05.2021 - 16.05.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 158

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку: остался лишь один человек
02 В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое
03 Кличка "Чикатило": появились новые подробности расправы педофила над ребенком в России
04 К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака: источник раскрыл детали
05 Дети жили в антисанитарии, а "насильником" 3-летнего мальчика оказался мамин сожитель: эксклюзивные детали ЧП в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Арахамия подтвердил инсайд &quot;Телеграфа&quot; о сменщике Степанова
Арахамия подтвердил инсайд "Телеграфа" о сменщике Степанова
Появились противоречивые данные об отставке Степанова
Появились противоречивые данные об отставке Степанова
В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое
В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое
Какой праздник 15 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь