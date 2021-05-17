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Понедельник, 17.05.2021
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Скорпионам стоит направить энергию в мирное русло, а Стрельцам - отдохнуть: гороскоп на 17 мая

Скорпионам стоит направить энергию в мирное русло, а Стрельцам - отдохнуть: гороскоп на 17 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Овнов 

В любви стоит опасаться ревности. Отдохнуть можно, занявшись покупками и шопингом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Тельцов 

Ночные светила хотят, чтобы вы устроили праздник для своих близких. Не обязательно тратить на это деньги. Не стоит думать в такие дни только о себе. Эгоизм приведет к краху доверия и отношений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Близнецов 

Сегодня ночные светила советуют отказаться от инициатив и крупных перемен. Планеты в этот день особенно благосклонны в рутинных делах и помогут с ними справиться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Раков

Сегодня нужно работать и отдыхать в надлежащих пропорциях. Особое внимание стоит уделить второй половинке и близким друзьям.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Львов   

Этот день будет довольно удачным. Постарайтесь усмирить вспыльчивость, чтобы не нажить себе врагов. Конфликты и ссоры сейчас никому не нужны. В любви негативные эмоции тоже очень опасны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Дев  

Опорой и одновременно залогом успеха станет опыт прошлого. Отличный день для общения с начальством, возобновления связей или обучения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Весов 

Остерегайтесь завистников и проблем. В преодолении сложностей вам поможет интуиция, которую обострят ночные светила и планеты.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Скорпионов 

Направьте свою энергию в созидательное русло - помогайте нуждающимся и благодарите близких и друзей за их помощь, какой бы она ни была.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Стрельцов 

Ночные светила и планеты рекомендуют провести эти сутки в спокойном ритме, развлечься, отдохнуть. Правда, не у всех это получится. Неприятные сюрпризы могут настичь в самых разных сферах, но не стоит им сопротивляться - есть шанс научиться чему-то новому.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Козерогов

Сегодня важно предпочесть переработкам спокойный и размеренный темп. Звезды благоприятны, однако даже их энергия не бесконечна. Можно посвятить вечер уходу за собой.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Водолеев

Показывайте окружающим свою любовь и уважение. Цените бескорыстную помощь и берите пример с добрых людей.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 мая 2021 для Рыб

Не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу в такие дни. Астрологи считают, что сегодня может произойти нечто очень важное, но не входящее в планы.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 17.05. - 23.05.2021 для всех знаков Зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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