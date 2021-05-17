Скорпионам стоит направить энергию в мирное русло, а Стрельцам - отдохнуть: гороскоп на 17 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Овнов
В любви стоит опасаться ревности. Отдохнуть можно, занявшись покупками и шопингом.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Тельцов
Ночные светила хотят, чтобы вы устроили праздник для своих близких. Не обязательно тратить на это деньги. Не стоит думать в такие дни только о себе. Эгоизм приведет к краху доверия и отношений.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Близнецов
Сегодня ночные светила советуют отказаться от инициатив и крупных перемен. Планеты в этот день особенно благосклонны в рутинных делах и помогут с ними справиться.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Раков
Сегодня нужно работать и отдыхать в надлежащих пропорциях. Особое внимание стоит уделить второй половинке и близким друзьям.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Львов
Этот день будет довольно удачным. Постарайтесь усмирить вспыльчивость, чтобы не нажить себе врагов. Конфликты и ссоры сейчас никому не нужны. В любви негативные эмоции тоже очень опасны.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Дев
Опорой и одновременно залогом успеха станет опыт прошлого. Отличный день для общения с начальством, возобновления связей или обучения.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Весов
Остерегайтесь завистников и проблем. В преодолении сложностей вам поможет интуиция, которую обострят ночные светила и планеты.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Скорпионов
Направьте свою энергию в созидательное русло - помогайте нуждающимся и благодарите близких и друзей за их помощь, какой бы она ни была.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Стрельцов
Ночные светила и планеты рекомендуют провести эти сутки в спокойном ритме, развлечься, отдохнуть. Правда, не у всех это получится. Неприятные сюрпризы могут настичь в самых разных сферах, но не стоит им сопротивляться - есть шанс научиться чему-то новому.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Козерогов
Сегодня важно предпочесть переработкам спокойный и размеренный темп. Звезды благоприятны, однако даже их энергия не бесконечна. Можно посвятить вечер уходу за собой.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Водолеев
Показывайте окружающим свою любовь и уважение. Цените бескорыстную помощь и берите пример с добрых людей.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 17 мая 2021 для Рыб
Не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу в такие дни. Астрологи считают, что сегодня может произойти нечто очень важное, но не входящее в планы.