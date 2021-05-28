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Пятница, 28.05.2021
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Львов ждет успешный день, а Стрельцам придется поднапрячься: гороскоп на 28 мая

Львов ждет успешный день, а Стрельцам придется поднапрячься: гороскоп на 28 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Овнов 

Подходящий день для того, чтобы проявить себя, привлечь к себе внимание. Ваши достоинства не останутся незамеченными, в комплиментах не будет недостатка.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Тельцов 

День сложится довольно удачно. У вас будет возможность довести до конца начатые ранее дела и обдумать планы на будущее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Близнецов 

Вы успеете сделать много хорошего не только для себя, но и для окружающих. В ваших силах помирить ссорящихся, утешить обиженных, восстановить справедливость.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Раков

Очень благоприятный день для общения, обсуждения любых важных вопросов. Вы легко найдёте общий язык с новыми знакомыми, а особенно хорошо поладите с представителями противоположного пола. Тут можно проявлять инициативу, делать первые шаги к сближению.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Львов   

День обещает большие успехи. Вы хорошо понимаете, чего хотите, и не позволите никаким преградам появиться на вашем пути к поставленной цели. Благодаря обаянию вы найдёте новых союзников, которые позже не раз вам пригодятся.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Дев  

Вам нелегко будет сохранить спокойствие: вас одолеют противоречивые чувства, в которых не так-то просто разобраться. К тому же вы будете придавать слишком большое значение мелочам и часто расстраиваться из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимание.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Весов 

День пройдёт довольно незаметно и едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями. Можно довести до конца начатые ранее дела, решить текущие задачи. Хорошо заниматься домашними вопросами: они не покажутся ни обременительными, ни скучными. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Скорпионов 

У вас появятся новые идеи и замыслы, слишком масштабные, чтобы реализовать их немедленно, но от этого не менее интересные. Это будет отличный день, для того чтобы поделиться своими мыслями с союзниками и единомышленниками: вы непременно получите их поддержку, хорошие советы и даже реальную помощь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Стрельцов 

День сложится напряжённо и непросто, но нет сомнений в том, что вы справитесь со всеми трудностями и даже извлечёте какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Вам удастся заинтересовать своими идеями тех, кто может помочь в их реализации.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Козерогов

Жизненный потенциал высок, вы в отличной форме и едва ли почувствуете усталость, даже если дел в течение дня будет очень много. Единственное, что может утомить вас, это длительные поездки, особенно если совершать их придётся в одиночестве. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Водолеев

Этот день идеально подойдёт для новых знакомств. И пусть они произойдут дистанционно, вам удастся обрести потенциальных союзников и покровителей.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Рыб

День не самый простой, однако все трудности будут носить временный характер и могут быть легко преодолены. Друзья готовы прийти на помощь, однако вам придётся подсказать им, что конкретно нужно сделать. Это позволит избежать взаимного недовольства и упрёков.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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