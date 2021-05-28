Львов ждет успешный день, а Стрельцам придется поднапрячься: гороскоп на 28 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Овнов

Подходящий день для того, чтобы проявить себя, привлечь к себе внимание. Ваши достоинства не останутся незамеченными, в комплиментах не будет недостатка.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Тельцов

День сложится довольно удачно. У вас будет возможность довести до конца начатые ранее дела и обдумать планы на будущее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Близнецов

Вы успеете сделать много хорошего не только для себя, но и для окружающих. В ваших силах помирить ссорящихся, утешить обиженных, восстановить справедливость.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Раков

Очень благоприятный день для общения, обсуждения любых важных вопросов. Вы легко найдёте общий язык с новыми знакомыми, а особенно хорошо поладите с представителями противоположного пола. Тут можно проявлять инициативу, делать первые шаги к сближению.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Львов

День обещает большие успехи. Вы хорошо понимаете, чего хотите, и не позволите никаким преградам появиться на вашем пути к поставленной цели. Благодаря обаянию вы найдёте новых союзников, которые позже не раз вам пригодятся.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Дев

Вам нелегко будет сохранить спокойствие: вас одолеют противоречивые чувства, в которых не так-то просто разобраться. К тому же вы будете придавать слишком большое значение мелочам и часто расстраиваться из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимание.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Весов

День пройдёт довольно незаметно и едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями. Можно довести до конца начатые ранее дела, решить текущие задачи. Хорошо заниматься домашними вопросами: они не покажутся ни обременительными, ни скучными.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Скорпионов

У вас появятся новые идеи и замыслы, слишком масштабные, чтобы реализовать их немедленно, но от этого не менее интересные. Это будет отличный день, для того чтобы поделиться своими мыслями с союзниками и единомышленниками: вы непременно получите их поддержку, хорошие советы и даже реальную помощь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Стрельцов

День сложится напряжённо и непросто, но нет сомнений в том, что вы справитесь со всеми трудностями и даже извлечёте какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Вам удастся заинтересовать своими идеями тех, кто может помочь в их реализации.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Козерогов

Жизненный потенциал высок, вы в отличной форме и едва ли почувствуете усталость, даже если дел в течение дня будет очень много. Единственное, что может утомить вас, это длительные поездки, особенно если совершать их придётся в одиночестве.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Водолеев

Этот день идеально подойдёт для новых знакомств. И пусть они произойдут дистанционно, вам удастся обрести потенциальных союзников и покровителей.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 мая 2021 для Рыб