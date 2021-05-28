Львов ждет успешный день, а Стрельцам придется поднапрячься: гороскоп на 28 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Овнов
Подходящий день для того, чтобы проявить себя, привлечь к себе внимание. Ваши достоинства не останутся незамеченными, в комплиментах не будет недостатка.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Тельцов
День сложится довольно удачно. У вас будет возможность довести до конца начатые ранее дела и обдумать планы на будущее.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Близнецов
Вы успеете сделать много хорошего не только для себя, но и для окружающих. В ваших силах помирить ссорящихся, утешить обиженных, восстановить справедливость.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Раков
Очень благоприятный день для общения, обсуждения любых важных вопросов. Вы легко найдёте общий язык с новыми знакомыми, а особенно хорошо поладите с представителями противоположного пола. Тут можно проявлять инициативу, делать первые шаги к сближению.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Львов
День обещает большие успехи. Вы хорошо понимаете, чего хотите, и не позволите никаким преградам появиться на вашем пути к поставленной цели. Благодаря обаянию вы найдёте новых союзников, которые позже не раз вам пригодятся.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Дев
Вам нелегко будет сохранить спокойствие: вас одолеют противоречивые чувства, в которых не так-то просто разобраться. К тому же вы будете придавать слишком большое значение мелочам и часто расстраиваться из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимание.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Весов
День пройдёт довольно незаметно и едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями. Можно довести до конца начатые ранее дела, решить текущие задачи. Хорошо заниматься домашними вопросами: они не покажутся ни обременительными, ни скучными.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Скорпионов
У вас появятся новые идеи и замыслы, слишком масштабные, чтобы реализовать их немедленно, но от этого не менее интересные. Это будет отличный день, для того чтобы поделиться своими мыслями с союзниками и единомышленниками: вы непременно получите их поддержку, хорошие советы и даже реальную помощь.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Стрельцов
День сложится напряжённо и непросто, но нет сомнений в том, что вы справитесь со всеми трудностями и даже извлечёте какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Вам удастся заинтересовать своими идеями тех, кто может помочь в их реализации.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Козерогов
Жизненный потенциал высок, вы в отличной форме и едва ли почувствуете усталость, даже если дел в течение дня будет очень много. Единственное, что может утомить вас, это длительные поездки, особенно если совершать их придётся в одиночестве.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Водолеев
Этот день идеально подойдёт для новых знакомств. И пусть они произойдут дистанционно, вам удастся обрести потенциальных союзников и покровителей.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 28 мая 2021 для Рыб
День не самый простой, однако все трудности будут носить временный характер и могут быть легко преодолены. Друзья готовы прийти на помощь, однако вам придётся подсказать им, что конкретно нужно сделать. Это позволит избежать взаимного недовольства и упрёков.