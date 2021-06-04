Девам не стоит откровенничать с коллегами, а Овнам нужно быть спокойнее: гороскоп на 4 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Овнов

Не реагируйте на сюрпризы в этот день - действуйте спокойно и по плану. Звёзды говорят, у вас будет много задач, выполнить которые удастся только благодаря вашему самообладанию.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Тельцов

Кто-то в этот день решит, что может вами помыкать. Поставьте этого человека на место сразу, не допускайте у него мысли о том, что он может быть прав.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Близнецов

Займитесь в этот день чем-то непривычным для себя. Звёзды говорят, 4 июня вы можете открыться с совершенно иной стороны. Даже для себя самого.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Раков

Вечером вас ждёт какая-то любопытная встреча. Правда, состоится она лишь в том случае, если вы успеете переделать все дела в течение дня. Так что не рассусоливайте.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Львов

Вы будете невероятно четко чувствовать людей в этот день. Поэтому если вам нужно принять кого-то на работу, заключить с кем-то договор или выбрать партнера, делайте это 4 июня.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Дев

Если в этот день вы будете излишне откровенничать с коллегами, рискуете испортить свою репутацию. Лучше сами задавайте вопросы, а не отвечайте на них.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Весов

Окружающие могут замышляться что-то против вас. Звёзды призывают вас быть начеку. Обезопасить себя абсолютно ото всего не получится, но разумная предосторожность не помешает.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Скорпионов

Вам нужно прислушаться ко мнению окружающих. В этот день оно может сыграть ключевую роль в ваших представлениях о том, как должна строиться ваша дальнейшая жизнь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Стрельцов

В этот день у вас может получиться что-то не благодаря, а вопреки. Так что не спорьте с судьбой - действуйте сообразно обстоятельствам.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Козерогов

В эту пятницу что-то может пойти не так. Не мудрено, говорят звёзды. Вы столько на себя взвалили, что справится одному во всеми задачами никому было бы не под силу. Ищите помощника.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Водолеев

Вы слишком доверяете окружению и не думаете о том, что говорите. Именно это 4 июня может испортить ваши отношения с кем-то. За это будете "благодарить" доброжелателей.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 июня 2021 для Рыб