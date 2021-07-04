Ракам стоит позаботиться о своей репутации, а Львам - посвятить день овладению новых навыков: гороскоп на 4 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Овнов
Астрологи рекомендуют подумать, что нужно сделать сейчас, а что можно можно отложить на более благоприятное время. Проблем с принятием решений и перестановкой планов не будет.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Тельцов
Старайтесь нести больше позитива в этот мир. Творите добро, оказывайте поддержку близким и друзьям. Это благоприятное время для совместной работы. Не исключено, что у вас появятся новые жизненные цели.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Близнецов
Защищайте слабых и бросайте вызов сильным. Бросайте вызов также самим себе. Пытайтесь стать лучше, чего бы вам это ни стоило.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Раков
Заботьтесь о своей репутации. Сегодня постарайтесь навести порядок дома, выбросить лишний хлам.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Львов
Удачный день для освоения нового. На этот день ночные светила и планеты прогнозируют легкое усвоение информации и быстрое овладение новыми навыками.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Дев
Воспоминания по "добрым старым временам" помогут подарить заряд душевного тепла, но не должны стать причиной для грусти и сожалений.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Весов
Ночные светила помогут обрести веру в себя и поднимут ваш боевой дух в непростых ситуациях. Вторую половину дня полезно провести с семьей или в окружении друзей, второй половинки.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Скорпионов
Это прекрасное время для получения новых знаний. Также сегодня ночные светила и планеты помогут вам в совершении покупок.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Стрельцов
В приоритете сегодня работа. Отдых и семья пока подождут. Если никаких забот на горизонте нет, в этот день лучше побыть в уединении.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Козерогов
Уделите повышенное внимание своему здоровью. Это идеальный день для физических упражнений, отказа от вредных привычек.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Водолеев
Этот день прекрасно подходит для планирования дел. Нужно сосредоточить все свои мысли на будущем. Астрологи рекомендуют не ввязываться в авантюры.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 4 июля 2021 для Рыб
Сегодня астрологи советуют заняться поиском перспектив и новых возможностей, прислушиваясь к советам мудрых людей. Усилия, приложенные в этих направлениях, обязательно принесут успех.