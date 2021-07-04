Ракам стоит позаботиться о своей репутации, а Львам - посвятить день овладению новых навыков: гороскоп на 4 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Овнов

Астрологи рекомендуют подумать, что нужно сделать сейчас, а что можно можно отложить на более благоприятное время. Проблем с принятием решений и перестановкой планов не будет.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Тельцов

Старайтесь нести больше позитива в этот мир. Творите добро, оказывайте поддержку близким и друзьям. Это благоприятное время для совместной работы. Не исключено, что у вас появятся новые жизненные цели.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Близнецов

Защищайте слабых и бросайте вызов сильным. Бросайте вызов также самим себе. Пытайтесь стать лучше, чего бы вам это ни стоило.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Раков

Заботьтесь о своей репутации. Сегодня постарайтесь навести порядок дома, выбросить лишний хлам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Львов

Удачный день для освоения нового. На этот день ночные светила и планеты прогнозируют легкое усвоение информации и быстрое овладение новыми навыками.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Дев

Воспоминания по "добрым старым временам" помогут подарить заряд душевного тепла, но не должны стать причиной для грусти и сожалений.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Весов

Ночные светила помогут обрести веру в себя и поднимут ваш боевой дух в непростых ситуациях. Вторую половину дня полезно провести с семьей или в окружении друзей, второй половинки.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Скорпионов

Это прекрасное время для получения новых знаний. Также сегодня ночные светила и планеты помогут вам в совершении покупок.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Стрельцов

В приоритете сегодня работа. Отдых и семья пока подождут. Если никаких забот на горизонте нет, в этот день лучше побыть в уединении.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Козерогов

Уделите повышенное внимание своему здоровью. Это идеальный день для физических упражнений, отказа от вредных привычек.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Водолеев

Этот день прекрасно подходит для планирования дел. Нужно сосредоточить все свои мысли на будущем. Астрологи рекомендуют не ввязываться в авантюры.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Рыб