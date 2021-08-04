Гороскоп на 4 августа: Львам не стоит ждать у моря погоды, а Девам - принимать спонтанные решения

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Овнов

Ночные светила и планеты помогут сегодня всем, кто собирается начать ремонт. Можно заводить домашних питомцев, покупать растения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Тельцов

День хорош для психологической работы над собой, анализа трудностей, избавления от негатива. Сегодня важно побеспокоиться о собственной внутренней гармонии.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Близнецов

Будет отлично, если найдется время заняться самовыражением, узнать что-то новое или посвятить несколько минут медитации.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Раков

Астрологи рекомендуют проверить свой дом на наличие разного рода хлама. Пришло время избавляться от всего лишнего. То же самое касается отношений с людьми.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Львов

Не ждите у моря погоды, если хотите получить от жизни максимум позитива и добиться реализации задуманного.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Дев

Старайтесь ничего не делать спонтанно. В такой день необходимо все тщательно планировать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Весов

Наступает благоприятный период для общения с близкими. Длительное уединение не доведет до добра.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Скорпионов

Не нужно ставить себе сегодня никаких ограничений. Ночные светила и планеты помогут вам преуспеть в делах и в любви. Оставайтесь замотивированными и амбициозными, кто бы что ни говорил.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Стрельцов

Старайтесь не обижать людей с тонкой душевной организацией. Наоборот, следует защищать их и окружать заботой. Они обязательно отплатят вам тем же в будущем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Козерогов

Сегодня вас ждут большие успехи в делах и в работе. В течение дня нужно больше двигаться.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Водолеев

Это идеальный день для шопинга. Можно себя побаловать, но лучше не тратить все финансы. День прекрасно подходит для путешествий и деловых переговоров.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Рыб