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Среда, 04.08.2021
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Гороскоп на 4 августа: Львам не стоит ждать у моря погоды, а Девам - принимать спонтанные решения

Гороскоп на 4 августа: Львам не стоит ждать у моря погоды, а Девам - принимать спонтанные решения
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Овнов 

Ночные светила и планеты помогут сегодня всем, кто собирается начать ремонт. Можно заводить домашних питомцев, покупать растения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Тельцов 

День хорош для психологической работы над собой, анализа трудностей, избавления от негатива. Сегодня важно побеспокоиться о собственной внутренней гармонии.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Близнецов 

Будет отлично, если найдется время заняться самовыражением, узнать что-то новое или посвятить несколько минут медитации.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Раков

Астрологи рекомендуют проверить свой дом на наличие разного рода хлама. Пришло время избавляться от всего лишнего. То же самое касается отношений с людьми.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Львов   

Не ждите у моря погоды, если хотите получить от жизни максимум позитива и добиться реализации задуманного.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Дев  

Старайтесь ничего не делать спонтанно. В такой день необходимо все тщательно планировать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Весов 

Наступает благоприятный период для общения с близкими. Длительное уединение не доведет до добра.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Скорпионов 

Не нужно ставить себе сегодня никаких ограничений. Ночные светила и планеты помогут вам преуспеть в делах и в любви. Оставайтесь замотивированными и амбициозными, кто бы что ни говорил.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Стрельцов 

Старайтесь не обижать людей с тонкой душевной организацией. Наоборот, следует защищать их и окружать заботой. Они обязательно отплатят вам тем же в будущем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Козерогов

Сегодня вас ждут большие успехи в делах и в работе. В течение дня нужно больше двигаться.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Водолеев

Это идеальный день для шопинга. Можно себя побаловать, но лучше не тратить все финансы. День прекрасно подходит для путешествий и деловых переговоров.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Рыб

Излишняя агрессия сегодня может отпугнуть авторитетных людей и удачу. Это идеальный день для адвокатов, врачей и политических деятелей. Заботьтесь о своем здоровье.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 2.08.2021 - 8.08.2021

Финансовый гороскоп на неделю 2.08. - 8.08.2021 для всех знаков Зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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