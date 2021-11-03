В Харькове 17-летний юноша разработал фейковую "Дию", в которой считывались COVID-сертификаты

Спрос на фейковую программу был колоссальным — на Telegram-канал хакера подписалось 20 тысяч человек

Очередную подделку государственного сервиса "Дія" зафиксировали в Харькове — 17-летний юноша создал фейковую программу и запустил крупнейший канал ее распространения, насчитывавший 20 тысяч человек.

Об этом в среду, 3 ноября, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

За отдельную плату в фейковой "Дие" можно было создать любой документ — от паспорта до Covid-сертификата. Цены колебались в пределах нескольких сотен гривен. В частности, за 200 гривен можно было купить фейковый паспорт гражданина Украины, 300 гривен стоил фиктивный COVID-сертификат, 100 гривен – водительское удостоверение. Поддельные документы генерировались через бот в Telegram, подписка на который стоила 200 гривен.

Дию-фейк распространяли через Telegram-канал

Как отметил глава Нацполиции Игорь Клименко, харьковскому "хакеру" удалось создать фейковую "Дию" по концептуально новой схеме, позволявшей поддельному QR-коду отражаться после сканирования как настоящему.

"Данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дия", и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме этого, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации", — объяснил Клименко.

В настоящее время бот для сбыта фейковых документов заблокирован, как и сама фейковая "Дия". Парню грозит до трех лет лишения свободы по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что предыдущая подделка "Дии" была не столь успешной и только визуально напоминала приложение, созданное Министерством цифровой трансформации. Ее автором оказался 21-летний мужчина.

Как сообщал "Телеграф", разработчика фейковой "Дии" взяли на стажировку в Минцифры.