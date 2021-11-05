Укр

Проверят на наркоту? У Коли Харьковского принудительно возьмут кровь на анализ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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16-летний "гонщик" находится за решеткой уже 10 дней Новость обновлена 05 ноября 2021, 17:42
16-летний "гонщик" находится за решеткой уже 10 дней

Будет проведено несколько экспертиз, среди которых и сравнительный анализ

Николая Харьковского, вероятного виновника резонансного ДТП в Харькове, случившегося 26 октября, отправят на дополнительные анализы крови.

Об этом на личной страничке в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который является одним из именитых украинцев, вступившихся за пострадавших в аварии.

По словам Найема, полицейские обратились в суд, чтобы принудительно взять образцы крови у Коли Харьковского. В пятницу, 5 ноября, в суде дали "добро" для соответствующей процедуры.

"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", — отметил адвокат.

Стоит отметить, что с момента аварии прошло десять дней. Такой значительный разрыв во времени заставляет многих украинцев недоумевать, что же именно правоохранители надеются обнаружить в новых образцах крови. Одним из вероятных вариантов по-прежнему остаются следы наркотических веществ.

Также Маси Найем добавил, что сторона защиты так и не подала апелляции насчет изменения меры содержания подозреваемого под стражей. Срок возможного обжалования решения суда истек во вторник, 2 ноября.

При этом, несмотря на резонанс общества из-за аварии, Коле Харьковскому может светить не слишком большой срок — такое мнение было высказано генпрокурором Ириной Венедиктовой. Дочь погибшего в ДТП Николая Носова, как сообщал "Телеграф", считает же, что подростка должны судить за убийство.

Теги:
#ДТП #Харьков #Авария #Анализ крови #Коля Харьковский
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